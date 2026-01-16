U23 Việt Nam được dự đoán thắng trong hai hiệp chính thức

TPO - Nhiều trang thể thao quốc tế nhận định U23 Việt Nam đang ở thế cửa trên trước U23 UAE trước thềm tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 UAE.

Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, nhiều trang thể thao quốc tế đã đưa ra những nhận định tích cực về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dựa trên phong độ ấn tượng của đội tuyển ở vòng bảng và những đánh giá dữ liệu dự đoán, đoàn quân đến từ Đông Nam Á đang được xem là đội có lợi thế trong cuộc đối đầu vào đêm 16/1.

Các chuyên trang dự đoán rằng U23 Việt Nam sẽ không dễ bị đánh bại trong hai hiệp thi đấu chính thức, thậm chí có thể giành chiến thắng mà không phải trải qua hiệp phụ. Một trong những phân tích đưa ra nhận định rằng hàng thủ tổ chức tốt và lối chơi kỷ luật của đội bóng trẻ Việt Nam là nền tảng để hạn chế những đợt tấn công tốc độ của đối thủ Tây Á. Ngoài ra, hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn của Việt Nam ở bảng A cũng được nhắc đến như một điểm cộng trong bối cảnh UAE đôi lúc bộc lộ sự thiếu ổn định.

Trang thể thao Indonesia Tribun News cho rằng UAE khó xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của Việt Nam và dự đoán đại diện Đông Nam Á sẽ thắng với tỷ số 2-0.

Báo Indonesia Lintas Gunungkidul đánh giá hai đội tuyển có phong cách thi đấu đối lập. Tờ báo viết: "Sức mạnh chính của Việt Nam nằm ở tinh thần đồng đội và hàng phòng ngự kỷ luật cao. Hàng công chơi rất hiệu quả, tận dụng được những cơ hội nhỏ nhất. UAE có ưu thế thể lực và tốc độ của các cá nhân, đặc biệt là những tiền vệ cánh". Dự kiến hai đội sẽ hòa sau hai hiệp chính, ưu thế sẽ nghiêng về U23 Việt Nam.

Trang 163 của Trung Quốc đánh giá Việt Nam có lối chơi "nhỏ gọn và linh hoạt". Trang này dự đoán trận đấu không có nhiều bàn thắng. Tỷ số sẽ là 1-0, 1-1 hoặc 2-1. Báo Trung Quốc Sohu nhận định Việt Nam thắng với tỷ số 1-1 hoặc 1-0. Tờ báo này tin tưởng thầy trò Kim sẽ đi tiếp: "Nếu phải đá hiệp phụ, Việt Nam có nhiều cơ hội thắng hơn nhờ sức bền tốt và lối chơi kỷ luật".

Trang Tips của Ukraine dự đoán trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng, đồng thời dự đoán U23 Việt Nam thắng sát nút. Trang dữ liệu thể thao toàn cầu AZ Score dự đoán chiến thắng tối thiểu cho Việt Nam trong 90 phút, xác suất thắng là 37%

Bên cạnh dự đoán từ một số trang thể thao quốc tế, các phân tích thống kê gần đây còn cho thấy U23 Việt Nam được đánh giá rất cao trên trang dự đoán của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), với khả năng đi tiếp vào bán kết lên tới khoảng 88%.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa hai đội ở cấp độ U23 đang là thách thức lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng sau 6 lần gặp U23 UAE trong quá khứ, với 2 trận hòa và 4 thất bại. Điều này cho thấy yếu tố tâm lý sẽ là bài toán không nhỏ đối với đội bóng trẻ nước nhà, dù phong độ hiện tại khá tích cực.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE hứa hẹn là cuộc đối đầu cân tài cân sức. Với phong độ ấn tượng trong các trận vòng bảng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội tạo nên bất ngờ.

