Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U23 Việt Nam được dự đoán thắng trong hai hiệp chính thức

Khanh Kiều

TPO - Nhiều trang thể thao quốc tế nhận định U23 Việt Nam đang ở thế cửa trên trước U23 UAE trước thềm tứ kết U23 châu Á 2026.

u23-viet-nam-vs-u23-uae-679.jpg
U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 UAE.

Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, nhiều trang thể thao quốc tế đã đưa ra những nhận định tích cực về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dựa trên phong độ ấn tượng của đội tuyển ở vòng bảng và những đánh giá dữ liệu dự đoán, đoàn quân đến từ Đông Nam Á đang được xem là đội có lợi thế trong cuộc đối đầu vào đêm 16/1.

Các chuyên trang dự đoán rằng U23 Việt Nam sẽ không dễ bị đánh bại trong hai hiệp thi đấu chính thức, thậm chí có thể giành chiến thắng mà không phải trải qua hiệp phụ. Một trong những phân tích đưa ra nhận định rằng hàng thủ tổ chức tốt và lối chơi kỷ luật của đội bóng trẻ Việt Nam là nền tảng để hạn chế những đợt tấn công tốc độ của đối thủ Tây Á. Ngoài ra, hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn của Việt Nam ở bảng A cũng được nhắc đến như một điểm cộng trong bối cảnh UAE đôi lúc bộc lộ sự thiếu ổn định.

Trang thể thao Indonesia Tribun News cho rằng UAE khó xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của Việt Nam và dự đoán đại diện Đông Nam Á sẽ thắng với tỷ số 2-0.

Báo Indonesia Lintas Gunungkidul đánh giá hai đội tuyển có phong cách thi đấu đối lập. Tờ báo viết: "Sức mạnh chính của Việt Nam nằm ở tinh thần đồng đội và hàng phòng ngự kỷ luật cao. Hàng công chơi rất hiệu quả, tận dụng được những cơ hội nhỏ nhất. UAE có ưu thế thể lực và tốc độ của các cá nhân, đặc biệt là những tiền vệ cánh". Dự kiến hai đội sẽ hòa sau hai hiệp chính, ưu thế sẽ nghiêng về U23 Việt Nam.

Trang 163 của Trung Quốc đánh giá Việt Nam có lối chơi "nhỏ gọn và linh hoạt". Trang này dự đoán trận đấu không có nhiều bàn thắng. Tỷ số sẽ là 1-0, 1-1 hoặc 2-1. Báo Trung Quốc Sohu nhận định Việt Nam thắng với tỷ số 1-1 hoặc 1-0. Tờ báo này tin tưởng thầy trò Kim sẽ đi tiếp: "Nếu phải đá hiệp phụ, Việt Nam có nhiều cơ hội thắng hơn nhờ sức bền tốt và lối chơi kỷ luật".

Trang Tips của Ukraine dự đoán trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng, đồng thời dự đoán U23 Việt Nam thắng sát nút. Trang dữ liệu thể thao toàn cầu AZ Score dự đoán chiến thắng tối thiểu cho Việt Nam trong 90 phút, xác suất thắng là 37%

Bên cạnh dự đoán từ một số trang thể thao quốc tế, các phân tích thống kê gần đây còn cho thấy U23 Việt Nam được đánh giá rất cao trên trang dự đoán của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), với khả năng đi tiếp vào bán kết lên tới khoảng 88%.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa hai đội ở cấp độ U23 đang là thách thức lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng sau 6 lần gặp U23 UAE trong quá khứ, với 2 trận hòa và 4 thất bại. Điều này cho thấy yếu tố tâm lý sẽ là bài toán không nhỏ đối với đội bóng trẻ nước nhà, dù phong độ hiện tại khá tích cực.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE hứa hẹn là cuộc đối đầu cân tài cân sức. Với phong độ ấn tượng trong các trận vòng bảng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khanh Kiều
#U23 Việt Nam #U23 UAE #Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE #U23 Việt Nam vs U23 UAE #Dự đoán U23 Việt Nam vs U23 UAE #Trang thể thao quốc tế #VCK U23 châu Á #Vòng tứ kết U23 châu Á #Phong độ U23 Việt Nam vs U23 UAE #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả #HLV Kim Sang-sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục