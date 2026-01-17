Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thua U23 Việt Nam, CĐV UAE chê đội nhà nghèo nàn về chiến thuật

Đặng Lai

TPO - Hàng trăm bình luận chỉ trích lối chơi của U23 UAE trong trận thua U23 Việt Nam 2-3 đã xuất hiện trên trang Instagram của Liên đoàn bóng đá UAE.

uae-vietnam-1.jpg
Các CĐV UAE không hài lòng khi đội nhà tấn công khá thiếu ý tưởng

U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút khó khăn. Nền tảng thể lực tốt, cách tổ chức phòng ngự hiệu quả giúp U23 UAE hạn chế rất nhiều sức mạnh của đối thủ, những người được đánh giá cao hơn. Nhưng ở mặt trận tấn công, ngoài bài đưa bóng từ 2 cánh vào thì các cầu thủ U23 UAE gần như không có bất cứ cách tiếp cận nào khác.

Đó là lý do mà người hâm mộ quốc gia này không hài lòng. Sau trận thua U23 Việt Nam, hàng trăm bình luận chỉ trích lối chơi của U23 UAE đã xuất hiện trên trang Instagram của Liên đoàn bóng đá UAE.

Phần lớn trong số đó đều nhấn mạnh rằng nếu như U23 Việt Nam linh hoạt sắc bén ở mặt trận tấn công thì U23 UAE lại thể hiện một gương mặt trái ngược, nghèo nàn ý tưởng.

CĐV tên Saiful bình luận: “Các cầu thủ của chúng ta đã rất nỗ lực nhưng phải thừa nhận rằng họ kém sắc bén hơn đối thủ. Trong trận, nhiều tình huống xử lý bóng của UAE rất vụng về, nghèo nàn về ý tưởng. Trong khi đó kể từ thời điểm số 7 (Đình Bắc) vào sân, Việt Nam đã thi đấu hiệu quả hơn nhiều”.

uae-vietnam-2.jpg

CĐV Sumi viết: “Thật không may, chúng ta lại gặp một đối thủ linh hoạt tương tự Nhật Bản. Chúng ta đã có trải nghiệm không tốt ở trận đấu vòng bảng (thua Nhật Bản 0-3) nhưng hôm nay các cầu thủ không rút ra được bài học gì”.

“Tại sao càng về cuối trận, Việt Nam vẫn giữ thể lực tốt mà các cầu thủ của chúng ta lại đuối như vậy? Trong khi trong trận, chúng ta lại áp đảo họ ở những pha đấu tay đôi”, một CĐV khác lên tiếng.

Nhiều bình luận thừa nhận rằng chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng. Vì họ cho rằng cách Việt Nam triển khai thế trận là tốt hơn UAE, xuyên suốt 120 phút. Và họ bắt đầu đổ lỗi cho HLV.

“Việt Nam thi đấu nhẹ nhàng và ghi bàn. Tại sao chúng ta cảm thấy mọi thứ với chúng ta lại phức tạp như vậy?”, fan tên Mansour đặt câu hỏi. CĐV khác đồng tình: ”HLV của chúng ta thật tệ. Tôi thề đấy. Ông ta có những cầu thủ xuất sắc nhưng lần nào ông ta cũng xếp sai đội hình. Junior có thể lực và kỹ thuật, nhưng ông ấy để anh đá quá xa khung thành nên không tạo ra nhiều nguy hiểm”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #UAE

