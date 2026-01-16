Tình huống sút luân lưu hài hước, có một không hai ở U23 châu Á

TPO - Ở trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản đã chật vật vượt qua U23 Jordan sau loạt luân lưu. Đóng góp vào tỷ số 4-2 nghiêng về phía nhà ĐKVĐ chắc chắn có thủ môn Abdelrahman với pha xử lý ngớ ngẩn đến khó tin.

Ở loạt sút thứ 2, áp lực dành cho Abdelrahman là lớn vì trong loạt đầu, nếu như U23 Nhật Bản đã thành công thì cầu thủ U23 Jordan thực hiện hỏng. Trước cú đá của Michiwaki, thủ thành U23 Jordan đã làm tốt ở nhịp đầu. Anh xuất sắc đoán đúng hướng, bay người đẩy bóng ra.

Trái bóng từ tay Abdelrahman bật lên cao, dường như ra khỏi khuôn khổ khung thành. Có lẽ vì thế mà Abdelrahman nghĩ rằng mình đã cản phá được cú đá. Nhưng trớ trêu là khi bóng rơi xuống đất, nó lại đập ngược trở lại và đi vào lưới.

Theo luật, bàn thắng vẫn được tính cho Nhật Bản. Tình huống này khiến cả ban tổ chức bất ngờ. Bảng tỷ số đã ghi nhận Michiwaki đá hỏng, nhưng sau đó thay đổi lại. Tỷ số luân lưu lúc này là 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Cầu thủ Nhật Bản thoát hiểm sau sai lầm của Abdelrahman

Cầu thủ Nhật Bản cũng không dám tin rằng mình vừa sút thành công loạt luân lưu. Trên khán đài, người hâm mộ ngơ ngác trong khi thủ môn U23 Jordan tẽn tò. Có lẽ anh hiểu rằng mình đã trở thành gã hề. Tâm lý sau pha bóng thiếu cẩn trọng này của Abdelrahman có lẽ cũng bị ảnh hưởng khiến anh không đẩy được bất cứ cú đá nào sau đó. Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 ở loạt "đấu súng" và đi tiếp.

Tình huống của Abdelrahman đã từng xảy ra trong bóng đá, nhưng nó rất hiếm gặp. Và chủ yếu ở các giải phong trào hoặc cấp độ thấp chứ hiếm khi diễn ra ở sân chơi đẳng cấp như U23 châu Á. Có thể nói đây là pha bóng hài hước có một không hai trong lịch sử U23 châu Á. Chắc chắn nó sẽ là một bài học lớn cho Abdelrahman trong suốt cả sự nghiệp sau này.