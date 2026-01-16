Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tình huống sút luân lưu hài hước, có một không hai ở U23 châu Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản đã chật vật vượt qua U23 Jordan sau loạt luân lưu. Đóng góp vào tỷ số 4-2 nghiêng về phía nhà ĐKVĐ chắc chắn có thủ môn Abdelrahman với pha xử lý ngớ ngẩn đến khó tin.

japan-4.jpg

Ở loạt sút thứ 2, áp lực dành cho Abdelrahman là lớn vì trong loạt đầu, nếu như U23 Nhật Bản đã thành công thì cầu thủ U23 Jordan thực hiện hỏng. Trước cú đá của Michiwaki, thủ thành U23 Jordan đã làm tốt ở nhịp đầu. Anh xuất sắc đoán đúng hướng, bay người đẩy bóng ra.

Trái bóng từ tay Abdelrahman bật lên cao, dường như ra khỏi khuôn khổ khung thành. Có lẽ vì thế mà Abdelrahman nghĩ rằng mình đã cản phá được cú đá. Nhưng trớ trêu là khi bóng rơi xuống đất, nó lại đập ngược trở lại và đi vào lưới.

Theo luật, bàn thắng vẫn được tính cho Nhật Bản. Tình huống này khiến cả ban tổ chức bất ngờ. Bảng tỷ số đã ghi nhận Michiwaki đá hỏng, nhưng sau đó thay đổi lại. Tỷ số luân lưu lúc này là 2-0 cho U23 Nhật Bản.

3-6969cf6ee9f9e.jpg
Cầu thủ Nhật Bản thoát hiểm sau sai lầm của Abdelrahman

Cầu thủ Nhật Bản cũng không dám tin rằng mình vừa sút thành công loạt luân lưu. Trên khán đài, người hâm mộ ngơ ngác trong khi thủ môn U23 Jordan tẽn tò. Có lẽ anh hiểu rằng mình đã trở thành gã hề. Tâm lý sau pha bóng thiếu cẩn trọng này của Abdelrahman có lẽ cũng bị ảnh hưởng khiến anh không đẩy được bất cứ cú đá nào sau đó. Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 ở loạt "đấu súng" và đi tiếp.

Tình huống của Abdelrahman đã từng xảy ra trong bóng đá, nhưng nó rất hiếm gặp. Và chủ yếu ở các giải phong trào hoặc cấp độ thấp chứ hiếm khi diễn ra ở sân chơi đẳng cấp như U23 châu Á. Có thể nói đây là pha bóng hài hước có một không hai trong lịch sử U23 châu Á. Chắc chắn nó sẽ là một bài học lớn cho Abdelrahman trong suốt cả sự nghiệp sau này.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #SEA Games 33 #U23 U23 Jordan #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Saudi Arabia #Jordan #Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục