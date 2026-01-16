Đội tuyển Việt Nam ra quân trên sân khách tại ASEAN Cup 2026

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân trên sân khách gặp đội thắng trong cặp play-off Brunei và Timor Leste.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam ở bảng A sẽ gặp đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste vào ngày 24/7. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ biết đối thủ của mình sau hai trận play-off diễn ra vào ngày 2 và 9/6.

Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 31/7. Tiếp đó, đội tuyển sẽ làm khách trên sân của Indonesia ngày 3/8, trước khi trở lại sân nhà gặp Campuchia ở lượt đấu cuối ngày 7/8.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết, với các trận lượt đi diễn ra 15–16/8, lượt về 18–19/8. Hai đội thắng sẽ bước vào chung kết, lượt đi ngày 22/8, lượt về 26/8/2026.

Giờ thi đấu và địa điểm cụ thể từng trận sẽ được AFF công bố trong thời gian tới.

Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ ngôi vương, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.