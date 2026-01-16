Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển Việt Nam ra quân trên sân khách tại ASEAN Cup 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân trên sân khách gặp đội thắng trong cặp play-off Brunei và Timor Leste.

1-5885.jpg

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam ở bảng A sẽ gặp đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste vào ngày 24/7. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ biết đối thủ của mình sau hai trận play-off diễn ra vào ngày 2 và 9/6.

Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 31/7. Tiếp đó, đội tuyển sẽ làm khách trên sân của Indonesia ngày 3/8, trước khi trở lại sân nhà gặp Campuchia ở lượt đấu cuối ngày 7/8.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết, với các trận lượt đi diễn ra 15–16/8, lượt về 18–19/8. Hai đội thắng sẽ bước vào chung kết, lượt đi ngày 22/8, lượt về 26/8/2026.

Giờ thi đấu và địa điểm cụ thể từng trận sẽ được AFF công bố trong thời gian tới.

Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ ngôi vương, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.

1-9449.jpg
Trọng Đạt
#Việt Nam #ASEAN Cup #bóng đá #đội tuyển #kết quả #bảng A #bảo vệ ngôi vương

Xem thêm

Cùng chuyên mục