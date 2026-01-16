Trung vệ Nhật Minh và hành trình 'chân đất đi lên' của chàng trai phố Cảng

TPO - U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ cả nước nức lòng với những chiến thắng ở VCK U23 châu Á 2026. Một trong những nhân tố quan trọng chính là Nguyễn Nhật Minh, chàng trai "chân đất đi lên", không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ.

Nhớ lại trận cuối vòng bảng gặp U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà tràn sang phần sân của U23 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc với mong muốn có được bàn thắng sớm để định hình cục diện trận đấu. Họ có một tình huống đưa bóng vào tầm thấp từ cánh phải đầy nguy hiểm ở phút thứ 1, nhưng Nguyễn Nhật Minh đã xuất hiện và phá bóng giải nguy.

Tua nhanh đến phút 90+4, khi ấy U23 Saudi Arabia đã bị dẫn 0-1, buộc phải chiến đấu với tâm lý không còn gì để mất, và Thamer Al-Khaibari có cơ hội băng xuống sau khi Lý Đức cùng Hiểu Minh để lọt bóng về phía sau. Nhưng hy vọng của số 11 Saudi Arabia đã tan biến nhanh chóng. Nhật Minh có mặt đúng lúc để đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Từ phút đầu tiên cho đến những phút cuối cùng, Nhật Minh luôn duy trì sự tập trung cao độ để phán đoán tình huống và chọn vị trí thông minh, sau đó có mặt kịp thời ở nơi cần thiết, bảo đảm sự an toàn cho cầu môn của Trung Kiên.

Trong vai trò trung vệ lệch trái, Nhật Minh luôn chiến đấu lăn xả và trở thành nhân tố không thể thiếu ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Bản đồ nhiệt cho thấy, trong cả ba trận vòng bảng, trung vệ sinh năm 2003 di chuyển không mệt mỏi, bao quát phạm vi rộng lớn phần không gian bên trái của hàng thủ U23 Việt Nam. Các con số thống kê cũng rất ấn tượng, khi anh thực hiện 5 cú tắc bóng với độ chính xác 100%, có 2 tình huống đánh chặn quan trọng, 3 lần chặn đứng các cú sút và 15 pha phá bóng giải nguy. Tuy không sở hữu thể hình cao lớn nhưng Nhật Minh đã chiến thắng ở 6/9 màn tranh chấp tay đôi, đồng thời không một lần bị trọng tài thổi phạt.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, Nhật Minh còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lối chơi với 120 đường chuyền, với 87% đến đúng địa chỉ, thống kê nhấn mạnh sự điềm tĩnh của cầu thủ 22 tuổi trong các pha xử lý dưới áp lực cao. Chưa hết, anh cũng tung ra 15 đường chuyền dài mở ra cơ hội bứt phá cho các đồng đội trên tuyến đầu.

Chứng kiến những màn thể hiện của con trai, ông Nguyễn Văn Thắng không khỏi xúc động, bởi đó là thành quả của hành trình dài nỗ lực không ngừng, với rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt đổ xuống.

Nhà của Hiểu Minh ở phường An Dương, Hải Phòng và sân bóng đá anh từng chơi khi còn nhỏ. (Ảnh: Thanh Hải)

"Tôi vẫn nhớ ngày đưa Nhật Minh vào Gia Lai dự vòng chung khảo, thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen) cho các bạn mới đá chung với những cầu thủ cùng lứa tuổi nhưng đã đào tạo tại Học viện HAGL 1 năm. Khi kết thúc, thầy ra nói với tôi đưa em về phấn đấu tiếp", bố của trung vệ U23 Việt Nam chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Nghe đến đấy, Nhật Minh òa lên khóc. Bản thân tôi cũng không kìm được nước mắt vì thương con".

Ông kể tiếp: "Lúc hai bố con ôm nhau ra về, tôi nói, mọi thứ của con đều tốt, nhưng con thua các bạn khác về đào tạo cơ bản. Con là cậu bé từ chân đất đi lên, chưa được chỉ dạy di chuyển, dứt điểm sao cho đúng cách. Cũng vì không được đào tạo chính quy, thể lực của con cũng thua".

Nghe bố nói vậy, đôi mắt của Nhật Minh rực sáng. Cậu đã nhìn thấy con đường để đi, sau đó nói với bố, "về nhà bố làm cho con cái xà đơn để con tập, con cũng sẽ chạy bộ, rèn luyện hàng ngày".

Bố cầu thủ Nhật Minh, ông Nguyễn Văn Thắng, giới thiệu chiếc xà đơn làm cho con trai. (Ảnh: Thanh Hải)

Sau nhiều tháng tập luyện chăm chỉ, nền tảng thể lực của Nhật Minh cải thiện rõ rệt. Cậu cũng tự học hỏi để trở nên tốt hơn về mặt kỹ năng.

"Khi quay trở lại Gia Lai thêm lần nữa, Nhật Minh lập tức nhận được cái gật đầu của thầy Giôm. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lại rơi lần nữa vì hạnh phúc. Trên hành trình trở về, hai bố con đi xe giường nằm 25 tiếng từ Gia Lai về Hải Phòng, nhiều lần qua những chỗ dừng nghỉ, nhìn đứa con nhỏ bé lẽo đẽo đi sau với đôi dép lê, trong tôi lại dâng trào xúc động, vừa thương con vừa tự hào về nghị lực của con", ông Nguyễn Văn Thắng nói với giọng rưng rưng.

Bố của Nhật Minh cũng cho biết, thời điểm ấy ông rất tin Nhật Minh sẽ theo đuổi bằng được con đường đã chọn. Như ông nói, thời gian đầu đến Học viện HAGL, trải nghiệm sự vắng vẻ và heo hút nơi đây, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi chứ đừng nói gì là đám trẻ vừa bị dứt khỏi vòng tay cha mẹ. Thế nhưng Nhật Minh không khi nào đòi về. Dù đôi khi có khóc vì nhớ nhà, song cậu vẫn quyết tâm, kiên trì đi với đam mê.

Bộ sưu tập thành tích của Nhật Minh được bố mẹ lưu giữ trang trọng. (Ảnh: Thanh Hải)

Nhìn lại hành trình đã qua, Nhật Minh không bao giờ ngoái lại phía sau. Kể cả khi tốt nghiệp khóa 4 Học viện HAGL và ký hợp đồng với đội bóng quê hương Hải Phòng, sau đó chịu cảnh ngồi dự bị, chàng trai sinh năm 2003 vẫn không ngã lòng.

Mặc dù buồn bã, Nhật Minh vẫn chăm chỉ tập luyện, không ngừng cải thiện bản thân giống như ngày còn bé tập với chiếc xà đơn. Anh tin rằng cơ hội sẽ đến, và sẽ lập tức nắm bắt ngay khi có thể.

Cuối cùng ngày ấy đã tới vào đầu năm 2024, Nhật Minh được cho ra mắt sân chơi V.League. Không mất nhiều thời gian để anh chiếm trọn niềm tin của HLV Chu Đình Nghiêm, đồng thời trở thành niềm tự hào của đội bóng đất Cảng. Và đến hiện tại, Nhật Minh còn nhận được sự yêu mến từ khắp đất nước sau những màn trình diễn xuất sắc cùng U23 Việt Nam.

Nhật Minh đã có một năm 2025 rực rỡ cùng U23 Việt Nam với 3 danh hiệu, trước khi chinh phục VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

"Tôi mừng cho con, nhưng nhắc nhở rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tương lai phía trước còn dài, con phải giữ được tinh thần, nghị lực để tiếp tục cố gắng", ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Điều tuyệt vời là Nhật Minh luôn thấm thía câu nói "con từ chân đất đi lên" của bố, đồng thời cũng lắng nghe những lời khuyên nhủ của mẹ, vốn là một nhà giáo. Anh không chỉ hoàn thiện các kỹ năng trên sân cỏ mà cũng rất coi trọng việc học hành, trang bị cho bản thân nhiều ngoại ngữ, từ tiếng Anh đến tiếng Pháp, và hiện tại đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.

"Nhật Minh rất tự giác, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng. Đây là điều tôi hãnh diện về con", bà Bùi Minh Thu, giáo viên trường THCS An Hòa, nói khi đứng trước TV đặt ngay phòng khách đang phát lại trận đấu với U23 Saudi Arabia của Nhật Minh và đồng đội. Bà đang rất hy vọng U23 Việt Nam sẽ còn tiến xa, sau đó làm cơm để mừng chiến thắng.

Chắc chắn rồi, chàng trai chân đất đi lên sẽ không làm mẹ thất vọng. Anh luôn giữ đôi chân trên mặt đất để U23 Việt Nam tiếp tục bay cao.