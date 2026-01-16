Báo UAE chỉ ra 2 điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam

Trung Kiên là thủ môn xuất sắc nhất vòng bảng U23 châu Á 2026

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30 tối nay tại Sân vận động Thể thao Hoàng tử Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Saudi Arabia. Trước trận đấu này, truyền thông UAE đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tờ Emarat Al Youm mô tả U23 Việt Nam là “thử thách đầy khó khăn” với U23 UAE, đồng thời chỉ ra hai điểm mạnh nhất của đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Tờ báo này viết: “U23 UAE lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với vị trí nhì bảng B sau trận hòa 1-1 với U23 Syria. Hai đội cùng có 4 điểm, nhưng chúng ta đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Toàn đội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này và HLV Marcelo Broli thể hiện tham vọng đưa đội bóng tiến xa ở giải đấu”.

“U23 UAE đứng trước hy vọng lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, bất chấp khó khăn khi phải đối đầu với U23 Việt Nam. Đây là đội tuyển xuất sắc nhất bảng A với 3 trận toàn thắng. Họ nổi bật với lối chơi phòng ngự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật cao”.

Tương tự như vậy, tờ Al Bayan đi sâu vào các thông số chứng minh cho sức mạnh phòng thủ của U23 Việt Nam. Tờ báo này viết: “U23 Việt Nam chỉ thủng lưới 1 bàn và giữ sạch lưới 2 trận ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Đây là số bàn thua ít nhất mà họ phải nhận ở vòng bảng trong các lần tham dự giải”.

“Trong khi đó, thủ môn Trung Kiên đã có tổng cộng 10 lần cứu thua sau 3 trận vòng bảng. Trong 4 vòng chung kết U23 châu Á gần nhất, chỉ có thủ môn Hasaniddin Alikulov của Uzbekistan (năm 2020) có số lần cứu thua nhiều như vậy ở vòng bảng”.