Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo UAE chỉ ra 2 điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam

A Phi

TPO - Tờ báo nổi tiếng UAE, Emarat Al Youm nhận định U23 Việt Nam là thử thách khó nhằn cho U23 UAE tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-4.jpg
Trung Kiên là thủ môn xuất sắc nhất vòng bảng U23 châu Á 2026

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30 tối nay tại Sân vận động Thể thao Hoàng tử Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Saudi Arabia. Trước trận đấu này, truyền thông UAE đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tờ Emarat Al Youm mô tả U23 Việt Nam là “thử thách đầy khó khăn” với U23 UAE, đồng thời chỉ ra hai điểm mạnh nhất của đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Tờ báo này viết: “U23 UAE lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với vị trí nhì bảng B sau trận hòa 1-1 với U23 Syria. Hai đội cùng có 4 điểm, nhưng chúng ta đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Toàn đội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này và HLV Marcelo Broli thể hiện tham vọng đưa đội bóng tiến xa ở giải đấu”.

“U23 UAE đứng trước hy vọng lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, bất chấp khó khăn khi phải đối đầu với U23 Việt Nam. Đây là đội tuyển xuất sắc nhất bảng A với 3 trận toàn thắng. Họ nổi bật với lối chơi phòng ngự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật cao”.

Tương tự như vậy, tờ Al Bayan đi sâu vào các thông số chứng minh cho sức mạnh phòng thủ của U23 Việt Nam. Tờ báo này viết: “U23 Việt Nam chỉ thủng lưới 1 bàn và giữ sạch lưới 2 trận ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Đây là số bàn thua ít nhất mà họ phải nhận ở vòng bảng trong các lần tham dự giải”.

“Trong khi đó, thủ môn Trung Kiên đã có tổng cộng 10 lần cứu thua sau 3 trận vòng bảng. Trong 4 vòng chung kết U23 châu Á gần nhất, chỉ có thủ môn Hasaniddin Alikulov của Uzbekistan (năm 2020) có số lần cứu thua nhiều như vậy ở vòng bảng”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

A Phi
#U23 Việt Nam #U23 UAE #báo UAE #U23 châu Á #U23 Việt Nam vs U23 UAE #nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE

Xem thêm

Cùng chuyên mục