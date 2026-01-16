Những thống kê chỉ ra khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Thanh Hải
TPO - Những con số không hề nói dối, và U23 Việt Nam thực sự tốt so với U23 UAE, cung cấp cơ sở để tin vào chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tứ kết U23 châu Á 2026 đêm nay.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-8.jpg

Sau vòng bảng, thống kê cho thấy U23 Việt Nam không nằm trong số những đội dứt điểm nhiều nhất với chỉ 28 lần thử thách đối phương. Tuy nhiên đội quân của HLV Kim Sang-sik lại ghi được 5 bàn, duy nhất chỉ U23 Nhật Bản có nhiều pha lập công hơn (10). Với tỷ lệ dứt điểm thành bàn lên đến 17,8%, Đình Bắc cùng đồng đội thực sự hiệu quả.

Làm một phép so sánh, U23 UAE đã thực hiện 23 cú sút trong 3 trận tại bảng B. Tuy nhiên họ chỉ ghi được 3 bàn, tức tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn chỉ 13%. Chất lượng dứt điểm khá tệ của họ cũng được thể hiện qua thống kê chỉ 30,4% cú sút trúng đích, kém xa mức 46,4% chính xác của U23 Việt Nam.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Trung bình 3 trận đã qua, chúng ta cầm bóng 44,9% trong khi U23 UAE chỉ là 38,8%, thấp thứ hai trong số các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026, chỉ hơn U23 Lebanon (35,9%). Mức 38,8% của U23 UAE cũng là mức thấp nhất của đội bóng này trong 4 kỳ tham dự gần đây, nói lên rằng chất lượng hiện tại của họ không quá ấn tượng.

Lý do bởi U23 UAE thực hiện không nhiều đường chuyền, mức độ thành công cũng không cao. Tổng cộng các cầu thủ của HLV Marcelo Broli chỉ tung ra 857 đường chuyền, ít hơn so với 1.114 của U23 Việt Nam, tính chính xác cũng thấp hơn (76,2% so với 77,8%).

Sẽ không ngạc nhiên nếu ở trận tứ kết, U23 UAE sẽ chơi phòng ngự và nhường quyền kiểm soát bóng cho U23 Việt Nam. Điều này sẽ mang tới một số khó khăn cho HLV Kim Sang-sik và học trò, những người thích đá phản công và tìm kiếm khoảng trống ở các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Mặc dù vậy, như chiến lược gia người Hàn Quốc nói, ông cùng cộng sự có trong tay rất nhiều phương án chiến thuật để sẵn sàng cho mọi tình huống. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn thứ vũ khí nguy hiểm nhất: bóng chết.

Trước U23 UAE, U23 Việt Nam có thể phát huy thế mạnh ở các pha dàn xếp đá phạt cố định bởi đại diện Tây Á phạm lỗi khá thường xuyên. Trong khi các học trò của HLV Kim Sang-sik chỉ phạm lỗi 28 lần (9,3 lần mỗi trận), U23 UAE có tới 35 lần bị thổi phạt (11,6 lần/trận). Điều này một phần bởi độ chính xác trong tắc bóng của họ không phải rất cao, chỉ 61,2% (U23 Việt Nam là 65,2%).

Ngoài ra, U23 UAE phải chống trả tới 19 quả phạt góc kể từ đầu giải (bình quân 6,3 quả mỗi trận) trong khi chỉ kiếm được 8 quả (2,6 quả/trận). Ngược lại, U23 Việt Nam kiếm được 16 quả phạt góc (trung bình 5,3 quả/ trận, với 4 trong số đó dẫn tới bàn thắng).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
