Real Madrid sẽ là 'bến đỗ' tồi tệ nhất cho Jurgen Klopp?

TPO - Trong những ngày vừa qua, tin đồn về việc HLV Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid tràn ngập trên các trang truyền thông. Nhưng liệu triết lý bóng đá của chiến lược gia người Đức có thực sự phù hợp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?

Có nhiều tin đồn cho rằng Klopp sẽ cập bến Real Madrid.

Mainz, Borussia Dortmund và Liverpool có nhiều điểm chung hơn người ta tưởng. Vào những ngày thi đấu, những giai điệu chậm rãi của bài hát "You'll Never Walk Alone" vang vọng khắp các sân vận động. Mỗi câu lạc bộ đều được thúc đẩy bởi tinh thần của kẻ yếu thế. Điểm chung cuối cùng là cả ba đều chịu ảnh hưởng của Jurgen Klopp; chúng trở thành hiện thân của cá tính ông.

Những câu lạc bộ đó đủ dễ uốn nắn để tiếp nhận bản sắc của ông. Những gì ông đại diện trong bóng đá, cách ông huấn luyện, suy nghĩ và hành xử đã trở thành bản sắc của họ trong suốt thời gian ông nắm quyền. Từ đó, một sự thật được ẩn giấu bấy lâu nay dần hiện ra: Jurgen Klopp không bao giờ có thể huấn luyện Real Madrid.

Không hẳn vậy. Ông ấy có thể giữ vị trí đó, mặc bộ đồ thể thao và làm tất cả những biểu cảm đúng mực. Jurgen Klopp có thể huấn luyện Real Madrid, nhưng liệu có bao giờ tồn tại một Real Madrid mang bản sắc của Jurgen Klopp?

Một năm trước, tại trụ sở Hangar-7 của Red Bull ở Salzburg, Klopp được giới thiệu là người đứng đầu bộ phận thể thao mới của công ty. Ngày hôm đó, giữa một chiếc xe đua Công thức 1 được trang trí công phu và một chiếc trực thăng, Klopp nói với giới truyền thông có mặt rằng ông sẽ tạm dừng sự nghiệp huấn luyện. Ông không nhớ khu vực kỹ thuật. Ông không nghĩ mình sẽ quay lại đó trong thời gian sớm nhất.

Jurgen Klopp cùng người dẫn chương trình Christian Baier trong buổi ra mắt năm ngoái.

Ông cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà báo có mặt. Ông hứa rằng tên ông sẽ được nhắc đến bất cứ khi nào có vị trí trống tại một câu lạc bộ lớn, hoặc nếu RB Leipzig thua ba trận liên tiếp. Ông nói rằng những câu chuyện đó cần được bỏ qua, và lập trường đó vẫn được giữ vững cho đến ngày nay. Đã có những tin đồn, đã có những liên hệ, và rồi lại có sự im lặng; Klopp dường như nói thật lòng.

Rõ ràng, ông vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Khi có thông báo rằng Xabi Alonso sẽ rời Real vào thứ Hai, Klopp lại được đề cử làm người kế nhiệm tiềm năng. Ông đã dứt khoát bác bỏ đề xuất này.

"Việc đó không liên quan gì đến tôi và cũng không gây ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trong tôi," ông nói tại Hangar-7, lần này là trên truyền hình Áo. Vì vậy, ngay cả Real Madrid cũng không thể lay chuyển ông.

Nhưng có lẽ điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì liệu có câu lạc bộ nào mà ông không phù hợp để dẫn dắt?

Mainz, Dortmund và Liverpool có quy mô và tầm cỡ trái ngược nhau, nhưng ông ấy đều có thể thu hút các cầu thủ, người hâm mộ, ban huấn luyện, người hâm mộ v theo cùng một cách mỗi lần.

Mainz đang đứng trước nguy cơ xuống hạng ở giải hạng 3 của Đức khi Klopp, khi đó là một hậu vệ cao kều, giải nghệ và tiếp quản đội bóng vào tháng 2 năm 2001. Mùa hè năm 2008, ông được Dortmund bổ nhiệm khi đội bóng này chỉ mới vài năm sau cuộc khủng hoảng tài chính đe dọa phá sản. Năm 2015, Liverpool vẫn đang tìm kiếm con đường trở lại những ngày tháng huy hoàng và một người có thể dẫn dắt họ đến thành công.

Pep Lijnders và Jurgen Klopp ăn mừng chức vô địch FA Cup và Carabao Cup.

Điều kiện luôn luôn thuận lợi cho ông ấy. Klopp là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế hệ của mình, điều đó không cần bàn cãi, nhưng vị thế đó một phần là nhờ ông ấy đưa ra những quyết định xuất sắc với thời điểm hoàn hảo. Đó có thể là khía cạnh bị đánh giá thấp trong sự nghiệp của ông ấy. Ông ấy luôn chọn đúng công việc vào đúng thời điểm. Điều đó thậm chí có thể đúng ở Red Bull và quyết định rút lui khỏi công việc hàng ngày của bóng đá, từ đó có thể thẳng thắn nói về lịch thi đấu dày đặc, sự kiệt sức và rất nhiều vấn đề đang hiện hữu trong bóng đá.

Còn thời điểm nào tốt hơn để trở thành một trong những người cố vấn tinh thần của bóng đá?

Một ví dụ khác cho thấy Real Madrid và Klopp không cùng quan điểm là Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ. Florentino Perez đánh giá cao uy tín của giải đấu vào mùa hè năm ngoái, Klopp thì không, ông ấy gọi giải đấu là "ý tưởng tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay" của bóng đá khi nó đang diễn ra.

Đây là một ví dụ nhỏ cho thấy Real và Klopp không bao giờ có thể cùng chung một tư tưởng. Quan điểm về bóng đá của đôi bên khó có thể có sự đồng điệu. Ngay cả trên sân cỏ, thật khó để tưởng tượng những ngôi sao của họ trở thành công cụ cho triết lý chiến thuật của ông ấy. Klopp tạo ra những ngôi sao, nhưng ông ấy chưa bao giờ thực sự kế thừa và điều khiển họ.

Không ai thực sự làm điều đó ở Real. Phòng thay đồ ít bị ảnh hưởng bởi bên ngoài hơn bất kỳ nơi nào khác trong bóng đá châu Âu. Nó giống như một thánh đường bằng đá cẩm thạch và huấn luyện viên là người trông coi. Công việc là làm cho ánh đèn trở nên sáng hơn, tôn lên vẻ đẹp của nó, kiểm tra âm thanh, đặt thêm vài chiếc cúp châu Âu vào tủ trưng bày và giữ cho chúng luôn được đánh bóng. Huấn luyện Real Madrid là về việc bảo tồn sự vĩ đại. Đó là về việc gia tăng trọng lượng cho danh tiếng và không bao giờ để nó bị lu mờ.

Thật khó để tưởng tượng một nhiệm vụ nào mà Klopp lại thấy kém hứng thú hơn. Ông ấy luôn cần một chuẩn mực để thách thức, một sự bất công để đấu tranh, hoặc một định kiến để lật đổ. Ông ấy luôn là nhân vật chính ở bất cứ nơi nào ông ấy đến. Người mang đến năng lượng và sự ngoạn mục, thậm chí là sự thách thức. Tuy nhiên, Klopp khó có thể đảm nhiệm vai trò đó dưới những trần nhà cao ngất ngưởng của sân Bernabeu, nơi có sự hiện diện của vị chủ tịch quyền lực Florentino Perez và các "viên kim cương bóng loáng".

Mainz, Borussia Dortmund, Liverpool… rồi Real Madrid ư? Đó sẽ là một sợi dây xích đứt gãy.