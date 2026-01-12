Arteta có đúng khi trao trọn niềm tin vào Gyokeres?

TPO - Viktor Gyokeres được đưa về Arsenal với kỳ vọng ghi nhiều bàn thắng. Cho đến thời điểm hiện tại, chân sút người Thụy Điển chưa cho thấy khả năng săn bàn thượng thặng, nhưng HLV Mikel Arteta khẳng định rằng anh đang giúp đội chủ sân Emirates chơi tốt hơn.

Arteta đặt nhiều niềm tin vào Gyokeres.

Sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, Mikel Arteta đã quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi bằng việc mang về sân Emirates một "tiền đạo có khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa". Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Arsenal đã chiêu mộ thành công tiền đạo Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon với 64 triệu bảng Anh. Cầu thủ người Thụy Điển là trụ cột của đội bóng Bồ Đào Nha trong 2 lần lên ngôi vô địch giải quốc nội vào các mùa giải 2023/2024 và 2024/2025.

Việc bổ sung một cầu thủ "giỏi ghi bàn" vào một hệ thống vốn đã hoạt động rất tốt, Arteta dường như đã tìm ra công thức dẫn đến thành công. Sau hơn một nửa mùa giải, Arsenal đang có thành tích rất ấn tượng. Họ dẫn đầu tại Champions League và Premier League.

Arsenal đứng trước cơ hội vô địch Premier League sau 22 năm. Lịch sử chỉ ra rằng hai phần ba số đội bóng có khoảng cách điểm số lớn như vậy ở giai đoạn này của mùa giải Premier League đều đã giành chức vô địch. Siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội vô địch của họ ở mức 86,2%

Bất chấp việc chỉ ghi 7 bàn sau 24 lần ra sân cho Arsenal, Gyokeres vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Arteta và các đồng đội. Sau chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 20, tiền vệ Declan Rice khẳng định tiền đạo người Thụy Điển đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội chủ sân Emirates. Vậy Gyokeres đã đóng góp những gì cho Arsenal ở mùa giải 2025/2026?

Gyokeres là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Arsenal tại Premier League với 5 bàn thắng, chỉ Leandro Trossard có thành tích tương đương. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển vẫn bị chỉ trích thậm tệ sau nhiều trận đấu, vậy nguyên nhân là gì?

Gyokeres cố gắng di chuyển rất nhiều nhưng thường điều đó không giúp ích gì cho đội bóng. Nhiều trận đấu dường như trôi qua mà không có nhiều đóng góp của Gyokeres; anh ấy không có quá 32 lần chạm bóng trong bất kỳ trận nào trong số 19 lần ra sân ở Premier League và có ít hơn 25 lần chạm bóng trong 16 trận trong số đó. Anh ấy đã không có một cú sút nào trong bảy trận đấu khác nhau và chỉ có một cú sút trong bốn trận khác.

Những pha dứt điểm của Gyokeres thường thiếu tinh tế. Tiền đạo người Thụy Điển có xu hướng sút bóng mạnh, nhưng dường như không suy nghĩ nhiều về việc làm thế nào để đánh bại thủ môn đối phương. Hai trong số năm bàn thắng là từ chấm phạt đền; Nếu không có những quả phạt đền, Gyokeres chỉ có 4.8 xG (bàn thắng kỳ vọng) trong cả mùa giải, với tỷ lệ 0.35 xG (không tính phạt đền) mỗi 90 phút.

Gyokeres chỉ có 3 bàn thắng tại Premier League nếu không tính các quả đá phạt đền.

Nhưng Arteta vẫn luôn ủng hộ cầu thủ người Thụy Điển, khẳng định ông hài lòng với những đóng góp của anh bất chấp những câu hỏi dai dẳng về việc liệu anh có đáp ứng được kỳ vọng hay không.

“Cậu ấy mang lại rất nhiều điều cho đội bóng,” Arteta nói vào tháng Mười. “Tất cả chúng tôi đều đánh giá cao cậu ấy bởi vì cậu ấy giúp chúng tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Arsenal đã trở nên khó đoán hơn nhiều.

“Gyokeres có thể chất phi thường, cậu ấy tạo ra khoảng trống cho mọi người. Cách cậu ấy pressing, giữ bóng, thật sự tuyệt vời.”

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thể hiện niềm tin đó qua việc lựa chọn đội hình. Gyökeres đá chính cả 10 trận đầu tiên của Arsenal tại Premier League mùa này sau một thời gian phải ngồi ngoài, dù chỉ ghi được một bàn thắng trong chuỗi trận đó.

Bức ảnh dưới đây là minh chứng ở khả năng tạo khoảng trống của Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng giúp Arsenal dẫn trước Bournemouth 2-1. Anh thu hút năm hậu vệ, chuyền bóng cho Martin Odegaard, người đã kiến ​​tạo cho Declan Rice ghi bàn.

Sau trận đấu, Rice hết lời khen ngợi đồng đội của mình. Anh nói: “Cậu ấy gặp khó khăn vì các hậu vệ kèm sát quá chặt, không có khoảng trống nào cả. Tất cả các đồng đội đều ủng hộ cậu ấy vì những gì cậu ấy đang làm. Dù chưa ghi bàn, nhưng cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc gây áp lực và giữ bóng. “Nếu cậu ấy không thực hiện pha chạy chỗ và giữ bóng đó, rồi chuyền cho Martin, thì bàn thắng đó đã không xảy ra.”

Gyokeres chắc chắn đang phải đối mặt với sự kèm cặp sát sao của các hậu vệ, với 83,8% số lần chạm bóng của anh diễn ra khi bị đối thủ gây áp lực (trong phạm vi bốn mét). Trong số những cầu thủ chơi 1.000 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có tám người chịu áp lực lớn hơn.

Gyokeres đã thực hiện 86 pha chạy chỗ không bóng, được định nghĩa là “một chuyển động cường độ cao của cầu thủ không giữ bóng, kéo dài ít nhất hai giây” vào khu vực cấm địa của đối phương khi đội bóng của cầu thủ đó đang kiểm soát bóng. Tiền đạo người Thụy Điển đạt tỷ lệ 6,3 lần mỗi 90 phút tại Premier League. Trong nhóm cầu thủ có hơn 1.000 phút thi đấu, chỉ Cody Gakpo (6,5 lần) có có tỷ lệ trung bình cao hơn.

86 lần di chuyển không bóng của Gyokeres tại Premier League.

Trong khi đó, anh ấy xếp thứ năm về số lần chạy chỗ ra phía sau hàng phòng ngự đối phương, với 13,5 lần mỗi 90 phút, và thứ tư về số lần chạy chỗ để đón các quả tạt, với 3,8 lần mỗi 90 phút.

Chúng ta có thể phần nào định lượng được mức độ hữu ích của những pha chạy chỗ của Gyokeres bằng cách sử dụng một chỉ số gọi là mối đe dọa kỳ vọng ​​(xT). Cụ thể hơn, xét đến những pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự đối phương, Gyokeres đóng góp 0,60 xT mỗi 90 phút bằng lối chơi không bóng, đây là tỷ lệ cao thứ ba trong giải đấu, chỉ sau Mbeumo (0,71) và Evanilson (0,65).

Về tổng xT đóng góp, chỉ có hai cầu thủ đó và Erling Haaland là cao hơn anh. Điều này cho thấy sự di chuyển không ngừng nghỉ đang góp phần tạo nên mối đe dọa cho đội bóng nhiều hơn hầu hết các đội khác trong giải đấu.

Gyokeres cũng có có nhiều pha gây áp lực (956) và gây áp lực lên đối thủ trên khắp sân. Con số này nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác của Arsenal, mặc dù chỉ chơi 1.232 trong tổng số 1.800 phút.

Số lần gây áp lực của Gyokeres.

Hiện tại, cầu thủ người Thụy Điển vẫn đang nhận được sự tin tưởng từ HLV Arteta và các đồng đội. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra hiện tại là liệu Arsenal có chơi tốt hơn khi có Gyokeres dẫn dắt hàng công hay không. Các kết quả gần đây đã nói lên tất cả, Arsenal liên tục giành các kết quả thuận lợi và bỏ xa đội nhì bảng Man City 6 điểm.

Vậy Gyokeres phải thể hiện tốt đến mức nào mới được coi là thành công? Nếu kết thúc mùa giải đầu tiên ở Anh với 5 bàn thắng, nhưng Arsenal vô địch Premier League, tiền đạo người Thụy Điển sẽ được coi là thành công, ngay cả khi đó là danh hiệu duy nhất. Có lẽ một tiền đạo ghi 20 bàn thắng chưa bao giờ thực sự là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh hoàn chỉnh của HLV Arteta.