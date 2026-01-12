Khai mạc vòng loại phía Bắc TNSV THACO Cup 2026: Ngày hội lớn của bóng đá sinh viên Việt Nam

Vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc tại Trường ĐH Thủy Lợi, quy tụ 12 đội bóng, mở màn cho mùa giải thứ 4 liên tiếp đầy sức hút của sân chơi bóng đá sinh viên hàng đầu cả nước.

Các đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía bắc

Chiều 12/1, tại sân vận động Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Đây là giải đấu được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên trong khoảng thời gian từ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9/1 đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Giải đấu đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ, trong bầu không khí rộn ràng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay, vòng loại khu vực phía Bắc diễn ra tại sân vận động Trường đại học Thủy Lợi - một địa chỉ đã trở nên thân thuộc với nhiều hoạt động thể thao của sinh viên, trong đó đã 3 lần làm chủ nhà vòng loại phía Bắc giải TNSV Việt Nam.

Nhà báo Trần Việt Hưng phát biểu

Nhà báo Trần Việt Hưng khẳng định, đây không chỉ là một sự kiện thi đấu, mà còn là ngày hội lớn của sinh viên cả nước - nơi lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi.

"Đã khẳng định được uy tín và tạo dấu ấn mạnh mẽ qua mà 3 mùa, giải bóng đá TNSV Việt Nam lần thứ 4 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Giải đấu thực sự đã trở thành sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao thể chất, hun đúc ý chí, và tạo môi trường để các bạn trẻ kết nối, sẻ chia và trưởng thành" nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Năm nay, giải thu hút 60 đội bóng tham dự, trong đó 59 đội thi đấu ở 4 khu vực, và Trường ĐH Nha Trang, đội chủ nhà vòng chung kết được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, tranh chức vô địch. Riêng tại khu vực phía bắc, số lượng đội năm nay tăng lên 12 đội.

"Bóng đá - môn thể thao vua - luôn mang đến những cảm xúc mãnh liệt và khó quên. Mỗi trận đấu là một hành trình giàu thử thách, là nơi bản lĩnh, ý chí và tinh thần đồng đội được thể hiện rõ nhất. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm và tinh thần cống hiến, các đội bóng sẽ mang đến khán giả những trận đấu chất lượng, hấp dẫn và đậm chất đẹp của bóng đá sinh viên, đúng với khẩu hiệu của giải: "Chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp", nhà báo Trần Việt Hưng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Đỗ Văn Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi, cho biết, đây là năm thứ 4 liên tiếp Trường ĐH Thủy Lợi tham gia tổ chức, đăng cai vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá TNSV, là niềm vinh dự to lớn đối với cán bộ giảng viên, sinh viên của trường, là sự ghi nhận về sự uy tín, năng lực tổ chức của cơ sở và tấm lòng nhiệt thành của trường trong nhiều năm qua.

Giải đấu là hoạt động thể theo sinh viên trong toàn quốc, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện, thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của sinh viên. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao học đường. Với khẩu hiệu xuyên suốt "Chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", giải đấu không chỉ hướng tới chuyên môn và thể hiện tinh thần fair-play, văn hóa ứng xử, hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam trên sân cỏ cũng như khán đài.

"Trong các giải đấu, sinh viên có cơ hội học hỏi, thể hiện bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Mỗi trận đấu, không chỉ là tranh tài về chiến thuật mà còn là bài học sinh động về tinh thần trung thực, cao thượng và trách nhiệm cộng đồng", ông nói, với vai trò là chủ nhà, Trường ĐH Thủy Lợi đã chuẩn bị chu đáo để giải đấu diễn ra nghiêm túc, công bằng, chuyên nghiệp và thành công.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn cùng các thành viên trong ban tổ chức, đại biểu khách mời tặng hoa, cờ lưu niệm cho đại diện 12 đội bóng

Theo Ban tổ chức, đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, giải tiếp tục có nhiều giải thưởng mang tính cạnh tranh cao như giải cổ vũ đẹp (40 triệu đồng), giải cổ vũ ấn tượng (30 triệu đồng), giải cổ vũ fair-play (20 triệu đồng)…