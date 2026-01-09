Arsenal bị Liverpool níu chân, cuộc đua vô địch Premier League căng như dây đàn

TPO - Arsenal và Liverpool hòa 0-0 trên sân Emirates trong trận cầu chịu ảnh hưởng nặng bởi thời tiết khắc nghiệt. Kết quả này giúp Pháo thủ giữ vững ngôi đầu bảng nhưng chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn tuyệt đối trong cuộc đua vô địch.

Myles Lewis-Skelly (Arsenal) dẫn bóng vượt qua sự truy cản của Conor Bradley (Liverpool).

Arsenal, đội đứng đầu bảng, đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt lên 8 điểm trước một Liverpool thi đấu kiên cường để giành lại một điểm quý giá ngay tại Emirates. Dù không còn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, Liverpool một lần nữa cho thấy họ vẫn là “khắc tinh” khó chịu của Pháo thủ ở mùa giải năm nay.

Thực tế, Liverpool là một trong số rất ít đội từng đánh bại Arsenal ở Premier League mùa này, và cũng là đội tạo ra tình huống nguy hiểm rõ rệt nhất trong trận đấu rạng sáng nay. Sai lầm trong pha chuyền về của William Saliba cuối hiệp 1 khiến thủ môn David Raya băng ra không hợp lý, tạo điều kiện để Conor Bradley thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, nhưng bóng chỉ dội xà ngang trong gang tấc.

Đây là lần đầu tiên Arsenal không thể ghi bàn trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, trận hòa vẫn đủ để họ gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên 6 điểm. Trong bối cảnh Man City vừa trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp chỉ trong vòng một tuần, cơ hội tiến gần hơn tới chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 22 năm vẫn nằm trong tay Arsenal.

Gabriel Jesus tỏ rõ sự tiếc nuối sau pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Bầu không khí tại Emirates trước giờ bóng lăn vô cùng sôi động, khi người hâm mộ chờ đợi màn so tài đỉnh cao giữa đương kim vô địch và đội bóng được xem là ứng viên số một cho ngôi vương. Dẫu vậy, diễn biến trên sân lại không thực sự đáp ứng kỳ vọng, phần nào do điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Cơn bão Goretti mang theo mưa lớn và gió mạnh đã ảnh hưởng rõ rệt tới nhịp độ cũng như chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Arsenal là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một và dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian, song lại thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Sang hiệp hai, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và lãnh thổ nhiều hơn, buộc Arsenal phải lùi sâu phòng ngự.

Tuy nhiên, đội khách gặp tổn thất lớn về lực lượng khi thiếu vắng ba mũi nhọn tấn công quan trọng là Alexander Isak và Hugo Ekitike do chấn thương, cùng Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi. Sự thiếu hụt hỏa lực khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm, dù tốc độ của Jeremie Frimpong vẫn mang đến không ít lo lắng cho hàng thủ Arsenal.

Thủ môn Arsenal David Raya bay người cản phá cú đá phạt của tiền vệ Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, người từng ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt trong lần chạm trán trước đó giữa hai đội, suýt tái hiện khoảnh khắc tương tự với cú sút xa uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở chiều ngược lại, Viktor Gyokeres tiếp tục gây thất vọng trên hàng công Arsenal và bị HLV Arteta rút khỏi sân, kéo dài chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn từ các tình huống bóng sống. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, chiến lược gia người Tây Ban Nha lần lượt tung vào sân Gabriel Jesus, Noni Madueke, Eberechi Eze và Gabriel Martinelli.

Dẫu vậy, phải đến những phút bù giờ, Arsenal mới có cú sút trúng đích đầu tiên trong hiệp hai, khi cả Jesus lẫn Martinelli đều không thể đánh bại thủ môn Alisson Becker trong các pha dứt điểm ở cự ly gần.

Với Liverpool, một điểm tại Emirates là kết quả đáng khích lệ. Trận hòa này giúp đội bóng đang xếp thứ 4 gia tăng khoảng cách lên ba điểm so với Newcastle và Man United trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10.