U23 Nhật Bản chật vật vượt qua U23 Jordan

TPO - U23 Jordan đã thi đấu xuất sắc, kìm hãm tối đa sức mạnh của U23 Nhật Bản. Thậm chí trong hiệp phụ, họ đã khiến đối thủ run rẩy với hàng loạt pha hãm thành xuất sắc. Nhưng ở loạt luân lưu, sự thiếu kinh nghiệm của đại diện Tây Á khiến họ thua 2-4 và dừng bước.

foul U23 Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á 2026 goal SÚT HỎNG! U23 Nhật Bản thắng chung cuộc 4-2 Thủ môn Rui Araki thành người hùng của U23 Nhật Bản với pha cứ thua xuất sắc. goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 4-2 U23 Jordan Tokumo Kawai lạnh lùng đánh bại thủ môn. goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 3-2 U23 Jordan Odeh đánh lừa thủ môn U23 Nhật Bản goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 3-1 U23 Jordan Sato đưa bóng ghim thẳng vào góc khó của U23 Jordan. goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 2-1 U23 Jordan Saleh níu kéo hy vọng cho U23 Jordan. goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 2-0 U23 Jordan Thủ môn U23 Jordan cản phá, nhưng bóng lăn vào lưới sau đó. Tình huống hy hữu và hài hước đã diễn ra. goal SÚT HỎNG! U23 Nhật Bản 1-0 U23 Jordan Mohammad Taha sút hỏng quả đầu của U23 Jordan. goal THÀNH CÔNG! U23 Nhật Bản 1-0 U23 Jordan Ichihara sút thành công lượt đầu. report Loạt luân lưu bắt đầu foul Hết giờ: Trận đấu vào loạt luân lưu report Nỗ lực cuối cùng của 2 đội Thời gian hiệp phụ đã hết và trôi đến một phút bù giờ, 2 đội đã ở rất gần loạt luân lưu. report Baker Kalbouneh sút bay cơ hội của U23 Jordan Phút 114: Nhiều hy vọng đặt vào đôi chân Baker Kalbouneh trong pha lao lên dứt điểm từ tuyến hai, song đường bóng lại bay lên trời. report U23 Jordan không chịu khuất phục Phút 108: U23 Jordan đang làm nản lòng U23 Nhật Bản, thậm chí là đội tạo ra cơ hội nhiều hơn. Cứ đá thế này, U23 Nhật Bản sẽ khó kết liễu đối thủ. start Hiệp phụ 2 bắt đầu time Hiệp phụ thứ nhất kết thúc report Đội trưởng U23 Jordan độc diễn Phút 105: Ali tự xử lý bóng và dứt điểm trong khu vực cấm địa. Khi góc sút hẹp, Ali không thể đánh bại thủ môn U23 Nhật bản. \ report Thêm cơ hội cho U23 Jordan Phút 100: Mahmoud Deeb được trao cơ hội dứt điểm nhưng cú sút quá cẩu thả. report KHÔNG VÀO! Quá tiếc cho U23 Jordan Phút 99: Pha phản công nhanh và phối hợp bài bản tạo ra cơ hội cho U23 Jordan. Baker Kalbouneh đã không dứt điểm thành công ở tư thế với. report U23 Nhật Bản tăng áp lực Phút 96: U23 Nhật Bản bắt đầu tăng áp lực tấn công lên phần sân U23 Jordan. Các cầu thủ Jordan đang kiên cường chống trả. start Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu time Hết giờ Trận đấu bước vào thời gian hiệp phụ. time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ report U23 Nhật Bản chơi tất tay Phút 90: Nwadik và Yokayama, 2 tiền đạo chơi mờ nhạt rời sân. Michiwaki và Kawai vào sân. report Cơ hội cho U23 Jordan Phút 86: Cơ hội lại đến chân đội trưởng Ali nhưng cú cứa lòng quá thiếu chính xác. report U23 Nhật Bản bế tắc Phút 83: "Samurai xanh" cầm bóng nhiều hơn và nỗ lực tấn công ghi bàn quyết định. Dù vậy, U23 Jordan vẫn chạy khỏe ở cuối trận và hóa giải tốt đối thủ. report Bóng cắt ngang khung thành U23 Jordan Phút 77: Brian Nwadik xử lý cá nhân và dứt điểm ở góc quá hẹp, do đó chỉ đưa bóng trôi ngang khung thành. Nếu ghi bàn, U23 Nhật Bản vẫn bị từ chối vì Nwadik rơi vào thế việt vị. report Lộn xộn ở vùng cấm địa U23 Nhật Bản Phút 74: Mahmoud Deeb dứt điểm bất thành sau pha xử lý cá nhân. Tiếp đó, cầu thủ U23 Jordan không thể lao vào đá bồi. report Trọng tài hủy phạt đền Phút 68: Quyết định cuối cùng của trọng tài là bẻ còi. Thủ môn Suleiman được xác định đã cản người trúng bóng. var Trọng tài xem VAR Trước sức ép của cầu thủ U23 Jordan, trọng tài quyết định trực tiếp xem VAR. report Phạt đền cho U23 Nhật Bản Phút 65: Trọng tài thổi lỗi tình huống thủ môn Suleiman đốn ngã Furuya và phạt đền cho U23 Nhật Bản. report U23 Jordan bỏ lỡ cơ hội khó tin Phút 60: Hai cầu thủ U23 Jordan không hiểu ý nhau và để cơ hội trôi qua đáng tiếc. report Thủ môn U23 Nhật Bản cứu thua đẹp mắt Phút 56: Mahmoud Deeb vuốt bóng đẹp mắt nhưng pha bay người tóm gọn bóng của thủ môn U23 Nhật Bản còn đẹp hơn. goal VÀO!!! U23 Nhật Bản gỡ 1-1 Phút 51: Pha tấn công chuẩn mực giúp U23 Nhật Bản tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Furuya, cầu thủ vào sân thay người đã tạo khác biệt với pha dứt điểm quyết định. Trước đó là tình huống kiến tạo đẹp mắt của Rei Umeki. report Hú vía cho U23 Nhật Bản Phút 48: Đội trưởng Ali thoát xuống dũng mạnh và trả ngược bóng vào tuyến 2, tiếc cho U23 Jordan khi không có cầu thủ kịp dứt điểm. report Dấu ấn đầu tiên ở hiệp 2 Phút 47: Yuto Ozeki dứt điểm từ tuyến hai nhưng bóng đi ra ngoài. start Hiệp 2 bắt đầu U23 Thái Lan thay người: Shusuke Furuya vào sân. Đây là điều chỉnh để tăng cường tuyến giữa U23 Nhật Bản. foul Hết hiệp một U23 Jordan tạm dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên. time Hiệp một có 4 phút bù giờ report Bóng tập trung ở giữa sân Phút 45: U23 Nhật Bản nỗ lực đẩy nhanh tấn công nhưng đối thủ đang giữ cự ly đội hình quá chắc. Chưa bao giờ U23 Nhật Bản bế tắc như vậy ở U23 châu Á 2026. report Quá nhiều bất ngờ từ U23 Jordan Phút 39: Sau bàn mở tỷ số, U23 Jordan chơi hưng phấn và liên tục tạo ra các pha tấn công khiến U23 Nhật Bản hú vía. Những gì Jordan đang thể hiện vượt xa dự đoán ban đầu. report Chưa có bàn cho U23 Nhật Bản Phút 37: Yuto Ozeki đã ở rất gần bàn thắng cho U23 Nhật Bản. Dù vậy, tình huống đón bóng bị trớ khiến Ozeki không thể dứt điểm. goal VÀO!!! U23 Jordan mở tỷ số 1-0 Phút 30: Bất ngờ xảy ra khi U23 Jordan là đội mở tỷ số. Sau loạt tình huống phối hợp, Ali Azaizeh dứt điểm lạnh lùng ghi bàn. report Trật tự trận đấu dần được thiết lập Phút 25: Sau những phút chơi sòng phẳng của U23 Jordan, U23 Nhật Bản đã dần thể hiện sự vượt trội. Tỷ lệ cầm bóng trên sân đang là gần 60% nghiêng về "Samurai xanh". report U23 Nhật Bản suýt nhận bàn thua Phút 21: Ngay sau khi Sato bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn, U23 Jordan đáp trả với cơ hội tương tự cho Ali Azaizeh. Tiếc cho Ali Azaizeh khi anh dứt điểm đưa bóng ra ngoài. report U23 Nhật Bản khoét mạnh 2 cánh đối thủ Phút 19: U23 Nhật Bản luân chuyển bóng liên tục sang 2 cánh để tấn công. Thống kê chỉ ra thời lượng bóng U23 Nhật Bản đưa sang 2 biên U23 Jordan đang tương đương nhau. Cơ hội mới nhất của Sato cho thấy "Samurai xanh" đang tìm hướng tiếp cận khu vực cấm địa của U23 Jordan hiệu quả. report Ryunosuke Sato bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Phút 17: Sato thoát xuống đối mặt thủ môn U23 Jordan nhưng dứt điểm hỏng. Thủ môn Suleiman đã ra vào khép góc xuất sắc. report U23 Jordan chơi đầy nỗ lực Phút 14: Tính đến lúc này, tỷ lệ cầm bóng trên sân đang cân bằng nhau. Với sức mạnh áp đảo của U23 Nhật Bản, U23 Jordan đang tạo ra thế trận chấp nhận được với họ. report Brian Nwadik lại dứt điểm hỏng Phút 11: Lần này, tiền đạo U23 Nhật Bản đánh đầu trong tư thế thuận lợi nhưng đưa bóng đi vọt xà. report Trận đấu bắt đầu hấp dẫn Phút 10: Sau những phút nhập cuộc chậm thăm dò, U23 Nhật Bản đang đẩy nhanh tốc độ tấn công. "Samurai xanh" liên tiếp có 2 cơ hội trong 2 phút gần nhất. report Chưa có bàn cho U23 Nhật Bản Phút 9: Cơ hội lại đến chân Brian Nwadik. Tiền đạo Nhật Bản xoay xở tốt và gây bất ngờ với pha dứt điểm chích mu bàn chân. Dù vậy, bóng chưa đủ hiểm để thành bàn cho U23 Nhật Bản. report U23 Jordan đáp trả Phút 4: U23 Jordan tạo ra tình huống tấn công có nét. Sau quả tạt của đồng đội, Ali Azaizeh không thể đánh đầu khi chọn sai điểm rơi bóng. report Cơ hội đầu tiên cho U23 Nhật Bản Phút 2: U23 Nhật Bản có cơ hội sau pha dàn xếp phạt góc. Nwadik dứt điểm cận thành nhưng bóng trúng chân cầu thủ U23 Jordan dội ra ngoài. start Trận đấu bắt đầu U23 Nhật Bản ra sân trong trang phục toàn xanh truyền thống, là đội giao bóng trước. report Dàn sao U23 Nhật Bản sẵn sàng cho trận đấu report Không khí trước giờ bóng lăn report Khoảnh khắc đáng yêu: U23 Jordan 'chặn đường' cảm ơn U23 Việt Nam sau trận thắng Saudi Arabia report U23 Nhật Bản vào tứ kết với thành tích hoàn hảo Thắng cả 3 trận, ghi 10 bàn và không thủng lưới, U23 Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh tuyệt đối của ứng cử viên vô địch. "Samurai xanh" khiến người xem phấn khích với lối chơi tấn công phóng khoáng, trực diện và đặc biệt nguy hiểm. Trong thế trận áp đảo đối phương, hàng thủ U23 Nhật Bản chưa có nhiều việc để làm. report U23 Nhật Bản đang là đội bóng hoàn hảo tại VCK năm nay U23 Nhật Bản sở hữu những thống kê tốt nhất. Họ ghi bàn nhiều nhất (10), thủng lưới ít nhất (0), bị đối thủ dứt điểm trúng đích ít nhất (1) và cũng là đội dứt điểm nhiều nhất (36). Có thể nói U23 Nhật Bản đang là đội bóng hoàn hảo tại VCK năm nay. report Đội hình U23 UAE Odeh Burhan Shehade, Ali Ahmad Ali, Saleh Mohammad, Mahmoud Mohammad, Hashem Zaid, Abdallah Abdul Hafez, Ahmad Ayman Muhamad, Arafat Mohammad Fahid, Khaldoon Mohammad. report Đội hình U23 Nhật Bản Araki, Sekitomi, Ichihara, Nagano, Mori, Ozeki, Kawai, Yokoyama, Sato, Kume, Nwadike

U23 Jordan đã vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc trọng tài thổi còi hết trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia. U23 Việt Nam thắng 1-0, đồng nghĩa việc U23 Jordan đạt đủ điều kiện để lách qua cửa hẹp tiến vào bán kết. Với vị trí nhì bảng, U23 Jordan phải chạm trán thử thách cực mạnh tại tứ kết là U23 Nhật Bản.

"Samurai xanh" thể hiện vượt trội ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Các đối thủ của U23 Nhật Bản là U23 UAE, U23 Syria và U23 Qatar được đánh giá khá cao từ trước giải đấu, song thầy trò HLV Oiwa Go đều thắng bằng thế trận vượt trội và dễ dàng. Có cảm giác U23 Nhật Bản chưa bung hết khả năng tại U23 châu Á. Đâu là sức mạnh thật sự của "Samurai xanh"? Sẽ phải đến trận quan trọng hơn để kiểm chứng.

Bên kia chiến tuyến, hành trình của U23 Jordan tại U23 châu Á 2026 cũng đáng khen. U23 Jordan bại dưới tay U23 Việt Nam. Song, họ thắng U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia để vượt qua bảng đấu theo kịch bản khó nhằn, kịch tính đến tận phút cuối. Cách mà các cầu thủ U23 Jordan ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia vang lên đã thể hiện họ vừa trở lại từ cõi "chết".

"Samurai xanh" sẽ không khó để áp đặt thế trận, chơi lấn lướt U23 Jordan ngay từ đầu. U23 Jordan sẽ nhìn ra điểm mạnh của U23 Nhật Bản sau vòng bảng, đó là lối chơi trực diện, linh hoạt tấn công từ trung lộ đến 2 cánh. U23 Nhật Bản rất mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái tấn công đột ngột, dùng các đường chuyền đặt vào "điểm mù" hậu vệ đối phương để đánh vỗ mặt.

Tất cả đều biết U23 Nhật Bản mạnh ở đâu nhưng ngăn cản họ là điều không thể với 3 đội ở vòng bảng. U23 Jordan là những cầu thủ khỏe mạnh, dẻo dai, cần chơi một trận với 200% khả năng để trước hết ngăn cản sức mạnh tấn công từ U23 Nhật Bản, sau đó tính tới chuyện tìm được mành lưới đối phương để tạo nên phép màu ở tứ kết.