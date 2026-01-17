Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Man City nẫng tay trên trung vệ 'trong mơ' của Liverpool

TPO - Man City tiếp tục tăng cường lực lượng cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bằng việc nẫng tay trên Liverpool trung vệ người Anh, Marc Guehi.

Sau khi chiêu mộ thành công Antoine Semenyo của Bournemouth, Man City tiếp tục khiến Ngoại hạng Anh choáng váng khi vung tiền mua đứt Marc Guehi, người sắp hết hạn hợp đồng với Crystal Palace. Theo truyền thông Anh, Man City đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng với Palace khi chấp nhận trả 20 triệu bảng kèm phụ phí 10 triệu bảng cho trung vệ người Anh. Đây được xem là mức giá tốt cho cả đôi bên.

Đáng chú ý, Man City chỉ thúc đẩy thương vụ này trong thời gian gần đây, sau khi ngôi sao của họ là Gvardiol dính chấn thương nặng. Trước đó, tất cả đều cho rằng Marc Guehi sẽ cập bến Liverpool. Hồi mùa hè năm ngoái, Liverpool từng thuyết phục thành công Palace nhả trung vệ 26 tuổi này với giá 40 triệu bảng. Thương vụ đổ bể vào phút chót do Palace không tìm được người thay thế, nhưng giới mộ điệu tin rằng Guehi sẽ sớm gia nhập The Kop trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì vậy, việc Man City vượt lên giành Guehi khiến nhiều người bất ngờ.

Thương vụ này cho thấy sự quyết tâm “chữa cháy” của 2 CLB khác nhau ra sao. Man City quyết định chi tiền sau khi nhìn thấy cơ hội cạnh tranh danh hiệu với Arsenal. Trong khi đó, Liverpool dường như chấp nhận “buông xuôi” cho dù họ cũng cần gia cố hàng thủ, nơi Konate và Van Dijk liên tục mắc sai lầm từ đầu mùa.

Đích thân HLV Crystal Palace, Oliver Glasner xác nhận Guehi sắp rời CLB này. Trong cuộc họp báo trước vòng 22 Ngoại hạng Anh, ông cho biết: “Thương vụ chuyển nhượng của Guehi sắp hoàn tất. Tôi không được phép tiết lộ CLB mới của cậu ấy, nhưng mọi thứ sắp xong rồi. Chính vì vậy mà cậu ấy sẽ không tham gia trận đấu với Sunderland”.

Marc Guehi trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea nhưng không thể chen chân vào đội một. Sau khi gây ấn tượng ở Swansea theo dạng cho mượn, trung vệ này được Palace mua đứt với giá 18 triệu bảng vào năm 2021. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột ở Selhurst Park và nổi lên như một trong những trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh những năm gần đây.

A Phi
