Nhận định bóng đá Liverpool vs Burnley, 22h00 ngày 17/1: Khó có bất ngờ ở Anfield

TPO - Nhận định bóng đá trận Liverpool vs Burnley diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17/1 ở vòng 22 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Liverpool được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm trước Burnley.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-095747.png
Liverpool đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại dưới thời HLV Arne Slot

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Burnley

Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại trên các đấu trường. Tuy nhiên 3 trận gần nhất, đội chủ sân Anfield đều không giành trọn 3 điểm.

Vấn đề của Liverpool nằm ở hàng công thiếu bùng nổ khi các tiền đạo thiếu sắc bén và sự tinh tế ở những tình huống cuối. Trong bối cảnh trên, sự trở lại của Mohamed Salah sau khi tham dự cúp châu Phi 2025 được chờ đợi sẽ giúp hàng công Liverpool khởi sắc trở lại.

Ở chiều ngược lại, Burnley đang chìm trong khủng hoảng với 12 trận không biết mùi chiến thắng với 3 trận hoà, 9 trận thua. Đội bóng của HLV Scott Parker đang trầy trật trong cuộc đua trụ hạng với vị trí áp chót.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-095235.png

Trong bối cảnh trên, Liverpool được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ khi được thi đấu trên sân nhà để duy trì cuộc đua vào tốp 3. Cơ hội để đội khách tạo nên bất ngờ tại Anfield là khá nhỏ.

Thành tích đối đầu, phong độ và lực lượng

Trong 6 lần gặp nhau ở Premier League, Liverpool toàn thắng cả 6. Thống kê cho thấy sự áp đảo của The Reds trước đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 2 hoà 3 gồm trận hoà 0-0 trước Arsenal.

Bên kia chiến tuyến, Burnley thua 3 hoà 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thua đậm Millwall 1-5 hôm 10/1. Về lực lượng, Mohamed Salah đã kết thúc cúp châu Phi nhưng hiện chưa chắc chắn ra sân hay không. Liverpool cũng vắng Alexander Isak, Conor Bradley và Giovanni Leoni.

Trong khi đó, Liverpool cũng vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương gồm Josh Cullen và Zeki Amdouni.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Burnley

Liverpool : Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Burnley : Dubravka; Laurent, Esteve, Tuanzebe; Walker, Florentino, Ugochukwu, Pires; Foster, Edwards; Broja.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Burnley

Tiểu Phùng
#Ngoại hạng Anh #Liverpool #Mohamed Salah #Burnley #Arne Slot

