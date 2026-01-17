Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

AFC: U23 Việt Nam đã đánh bại một UAE đầy sức mạnh

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chiến thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam trước UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trang chủ AFC đã dành sự tán thưởng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

anh-chup-man-hinh-2026-01-17-luc-064710.png
U23 Việt Nam lần đầu chiến thắng trước U23 UAE để giành quyền vào bán kết VCK U23 châu Á 2026

"U23 Việt Nam đã vượt khó thành công để đánh bại một UAE đầy sức mạnh. Tấm vé vào bán kết dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã trình diễn trên sân", trang chủ của AFC viết.

Tại trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2. Hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ nhờ công của Lê Phát và Đình Bắc, U23 Việt Nam đều bị gỡ hoà. Trận đấu phải bước sang 2 hiệp phụ và tại đây, Minh Phúc toả sáng với pha làm bàn phút 101, đưa U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết.

Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE. Trong lịch sử 6 lần gặp nhau trước đó, U23 Việt Nam thua 6 và hoà 2. Thế hệ vàng của Nguyễn Quang Hải, Công Phượng...dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng chưa vượt qua được UAE khi đối đầu ở Asiad 2018 (Indonesia).

Trang chủ AFC hôm nay đã nhắc lại hoài niệm của thế hệ Quang Hải ở Thường Châu (Trung Quốc) 2018, nơi U23 Việt Nam toả sáng rực rỡ trong tuyết trắng, đem lại cảm xúc cho hàng triệu người hâm mộ.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tiểu Phùng
#Tứ kết U23 châu Á 2026 #Kim Sang-sik #U23 Việt Nam #Nguyễn Đình Bắc #U23 UAE

Xem thêm

Cùng chuyên mục