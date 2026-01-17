AFC: U23 Việt Nam đã đánh bại một UAE đầy sức mạnh

TPO - Sau chiến thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam trước UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trang chủ AFC đã dành sự tán thưởng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam lần đầu chiến thắng trước U23 UAE để giành quyền vào bán kết VCK U23 châu Á 2026

"U23 Việt Nam đã vượt khó thành công để đánh bại một UAE đầy sức mạnh. Tấm vé vào bán kết dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã trình diễn trên sân", trang chủ của AFC viết.

Tại trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2. Hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ nhờ công của Lê Phát và Đình Bắc, U23 Việt Nam đều bị gỡ hoà. Trận đấu phải bước sang 2 hiệp phụ và tại đây, Minh Phúc toả sáng với pha làm bàn phút 101, đưa U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết.

Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE. Trong lịch sử 6 lần gặp nhau trước đó, U23 Việt Nam thua 6 và hoà 2. Thế hệ vàng của Nguyễn Quang Hải, Công Phượng...dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng chưa vượt qua được UAE khi đối đầu ở Asiad 2018 (Indonesia).

Trang chủ AFC hôm nay đã nhắc lại hoài niệm của thế hệ Quang Hải ở Thường Châu (Trung Quốc) 2018, nơi U23 Việt Nam toả sáng rực rỡ trong tuyết trắng, đem lại cảm xúc cho hàng triệu người hâm mộ.

