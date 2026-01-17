Đình Bắc và Lý Đức đẩy lui nỗi lo treo giò, U23 Việt Nam dồi dào lực lượng đá bán kết

TPO - U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE để lấy vé vào bán kết. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, đội còn nhận cú hích về lực lượng khi 7 cầu thủ có nguy cơ bị treo giò đã “sạch” thẻ.

Theo quy định tại VCK U23 châu Á 2026, các thẻ vàng chỉ được xoá từ sau vòng tứ kết. Mà trước trận gặp U23 UAE, có tới 7 thành viên U23 Việt Nam đã dính thẻ gồm Đình Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Anh Quân, Lý Đức, Phi Hoàng và Công Phương.

Điều đó có nghĩa nếu nhận thêm 1 thẻ ở tứ kết, họ sẽ không thể tham dự bán kết. Trong trận đấu nặng về thể lực, các pha va chạm quyết liệt với U23 UAE, người hâm mộ đã trải qua những phen thót tim. Tuy nhiên hết trận, Việt Nam chỉ nhận thêm 1 thẻ vàng mà người nhận thẻ (Văn Khang) lại không nằm trong số 7 cầu thủ trên.

Như vậy trong trận bán kết sắp tới, nguy cơ bị treo giò vì dính thẻ vàng chỉ còn với Văn Khang. Đình Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Anh Quân, Lý Đức, Phi Hoàng và Công Phương đã “sạch” thẻ, qua đó không phải lo lắng trong trường hợp đội nhà tiếp tục tiến vào trận đấu cuối cùng.

Văn Khang là cầu thủ duy nhất của Việt Nam bị phạt thẻ vàng ở tứ kết

Chi tiết này càng giúp chiến thắng của U23 Việt Nam trở nên trọn vẹn. Và nó cũng cho thấy được bản lĩnh, sự tỉnh táo của nhóm cầu thủ trên. Trong trận đấu với U23 UAE, Lý Đức đã không ít lần phải vào bóng quyết liệt. Nhưng anh đã xử lý rất gọn gàng và chuẩn xác để không đưa mình vào thế bị phạt thẻ. Minh Phúc hay Thái Sơn cũng rất cẩn thận trong các tình huống xử lý của mình.

Ngoài vấn đề chấn thương, có thể nói đội sẽ có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu sắp tới với U23 Trung Quốc/U23 Uzbekistan. Trong khi đó, U23 Uzbekistan có 4 và U23 Trung Quốc là 8 cầu thủ đang trong trạng thái “án treo”. Chỉ cần dính thêm 1 thẻ nữa, số cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu trong trận gặp Việt Nam, dĩ nhiên là nếu như đội bóng của họ đi tiếp.