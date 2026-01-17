Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

U23 Việt Nam tiễn đại diện cuối cùng của bóng đá Tây Á rời giải

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bóng đá Tây Á chính thức sạch bóng các đội tuyển tại VCK U23 châu Á sau khi U23 UAE bại trận trước U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Á không có đại diện nào góp mặt ở vòng bán kết U23 châu Á.

z7438575157267e7855d7f0788dcd95fc00dfb39a27b99-17685804081841122208713-17685805928401706630087.jpg
U23 Việt Nam loại đại diện cuối cùng của bóng đá Tây Á.

Vào 22h30 đêm 16/1, U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á. "Những chiến binh sao vàng" thi đấu bùng nổ xuyên suốt 120 phút của trận đấu và giành thắng lợi nghẹt thở với tỷ số 3-2. Chiến thắng này đã giúp U23 Việt Nam phá cái "dớp buồn" trong những lần đối đầu với đối thủ này. Sau 6 trận đấu không biết đến mùi chiến thắng, U23 Việt Nam hiên ngang vượt qua U23 UAE để có lần thứ 2 lọt vào bán kết U23 châu Á. Đối thủ ở vòng bán kết sẽ là U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc.

uae-vietnam-2.jpg
U23 UAE thua "tâm phục khẩu phục".

Đối với U23 UAE, thất bại này khiến đại diện của bóng đá Tây Á tiếp tục lỡ hẹn với vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Trước đó, một đại diện khác của bóng đá khu vực Tây Á là U23 Jordan đã rời giải đấu sau trận thua cay đắng trên chấm luân lưu trước nhà đương kim vô địch U23 Nhật Bản.

Hai thất bại của hai đội tuyển đến từ Tây Á chỉ trong 1 ngày khiến nền bóng đá này có lần đầu tiên không có đại diện nào góp mặt tại vòng bán kết U23 châu Á. Các đội tuyển thuộc khu vực Tây Á đều thi đấu rất tệ trong giải đấu lần này. Chủ Nhà U23 Saudi Arabia bị loại với chỉ 3 điểm sau 3 lượt trận, trong đó có 2 thất bại bạc nhược trước U23 Jordan và U23 Việt Nam.

U23 Syria và U23 Qatar đều trình diễn bộ mặt tệ hại trong các trận vòng bảng và xứng đáng bị loại. Trong đó U23 Qatar rời giải đấu với kết quả 3 trận toàn thua. U23 Lebanon và U23 Iran đều phải sớm ra về bởi phải nằm chung bảng với hai ông kẹ Uzbekistan và Hàn Quốc. U23 Iraq không giành được chiến thắng nào tại vòng bảng mặc dù chỉ phải chạm trán hai đối thủ dưới cơ là U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khanh Kiều
