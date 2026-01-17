Đình Bắc đua Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026, đối thủ là ai?

TPO - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có cơ hội tranh danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026 sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để giành quyền vào bán kết.

Đình Bắc có cơ hội đua danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 (ảnh TED Tran)

Ở trận tứ kết diễn ra tối 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2. Đình Bắc bất ngờ được HLV Kim Sang-sik cất trên ghế dự bị và chỉ vào sân từ phút 35 khi Lê Viktor chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu.

Anh lập tức toả sáng với pha làm bàn đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn đối thủ 3-2. Đây là pha lập công thứ 3 của Đình Bắc tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đến thời điểm hiện tại có Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon), cùng được 4 bàn thắng. Tuy nhiên cả U23 Jordan và U23 Lebanon đều đã bị loại.

Có 2 cầu thủ khác cùng được 3 bàn như Đình Bắc là Shusuke Furuya, và Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản. Ở phía dưới, Mathias Macallister (Úc) và Yuto Ozeki (Nhật Bản) đang có 2 bàn thắng.

Như vậy với việc U23 Việt Nam vào bán kết giải đấu, Đình Bắc sẽ có cơ hội để đua danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026. Tối nay 17/1, U23 Việt Nam sẽ biết được đối thủ của mình tại vòng bán kết Giải U23 châu Á qua trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h30.

