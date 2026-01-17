'Trận tứ kết của U23 Việt Nam là chiến thắng của đẳng cấp'

TPO - Theo dõi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định "chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik thực sự đẳng cấp, với sự chủ động và có tính toán".

"Hai bàn thua phải nhận không đến từ lỗi của các cầu thủ", chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ về trận tứ kết, "U23 Việt Nam đẩy cao đội hình gây áp lực nên không tránh khỏi việc tạo ra khoảng trống ở phần sân nhà. Trong khi đó U23 UAE đua tranh rất tốt khi phát huy được ưu thế thể hình, thể lực".

Theo ông Phan Anh Tú, trận đấu trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium là cuộc đối đầu hấp dẫn của những toan tính hai bên. "Trong hiệp một, mỗi đội đã chọn cho mình lối chơi hợp lý và đều thành công với tính toán chiến thuật của mình. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn chơi chủ động và không bị mất nhiều sức lực, trong khi đối phương cũng tìm rất nhiều đấu pháp để đối phó, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số", ông bình luận.

Tuy nhiên U23 Việt Nam đã có chiến thắng sau cùng, với bàn thắng phút 101 của Minh Phúc. Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích: "Rõ ràng đây là bằng chứng cho thấy đẳng cấp của U23 Việt Nam. Chúng ta thắng có tính toán, thắng trong sự chủ động.

Trước đối thủ vượt trội về thể chất, các cầu thủ vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng và luôn sẵn sàng cho những pha bứt tốc. Khi liên tục bị gỡ hòa, họ cũng không dao động mà thể hiện sự trưởng thành về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, các cầu thủ dự bị vào sân có trình độ không hề kém cạnh các cầu thủ đá chính. Ai vào cũng chơi hay. Tôi thấy khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ gần như không có.

Thêm nữa, mọi hành động của U23 Việt Nam đều có sự tính toán, những pha phối hợp đập nhả, chuyển hướng tấn công hoặc khi điều chỉnh nhân sự đều rất có ý đồ rất rõ ràng. Một minh chứng khác là bàn ấn định tỷ số 3-2, trước hàng phòng ngự đông đúc nhưng các cầu thủ vẫn rất điềm tĩnh, thoải mái ban chuyền, đi bóng, xứ lý điệu nghệ. Tôi cho đây là một chiến thắng thực sự đẳng cấp và hoàn toàn thuyết phục".

Về đối thủ sắp tới ở trận bán kết diễn ra lúc 22h ngày 20/1, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao đối thủ U23 Uzbekistan thay vì U23 Trung Quốc. "Đội bóng đến từ Trung Á từ lâu đã khẳng định tên tuổi ở các giải trẻ. Ở VCK U23 châu Á 2025, U23 Uzbekistan cũng có hiệu suất ghi bàn rất tốt và tấn công sắc bén. Đó sẽ là một đối thủ thú vị cho U23 Việt Nam", ông dự đoán.