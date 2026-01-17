Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'Trận tứ kết của U23 Việt Nam là chiến thắng của đẳng cấp'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo dõi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định "chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik thực sự đẳng cấp, với sự chủ động và có tính toán".

z7438682605300-d64772af73f92616070838022a302a70.jpg

"Hai bàn thua phải nhận không đến từ lỗi của các cầu thủ", chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ về trận tứ kết, "U23 Việt Nam đẩy cao đội hình gây áp lực nên không tránh khỏi việc tạo ra khoảng trống ở phần sân nhà. Trong khi đó U23 UAE đua tranh rất tốt khi phát huy được ưu thế thể hình, thể lực".

Theo ông Phan Anh Tú, trận đấu trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium là cuộc đối đầu hấp dẫn của những toan tính hai bên. "Trong hiệp một, mỗi đội đã chọn cho mình lối chơi hợp lý và đều thành công với tính toán chiến thuật của mình. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn chơi chủ động và không bị mất nhiều sức lực, trong khi đối phương cũng tìm rất nhiều đấu pháp để đối phó, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số", ông bình luận.

Tuy nhiên U23 Việt Nam đã có chiến thắng sau cùng, với bàn thắng phút 101 của Minh Phúc. Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích: "Rõ ràng đây là bằng chứng cho thấy đẳng cấp của U23 Việt Nam. Chúng ta thắng có tính toán, thắng trong sự chủ động.

Trước đối thủ vượt trội về thể chất, các cầu thủ vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng và luôn sẵn sàng cho những pha bứt tốc. Khi liên tục bị gỡ hòa, họ cũng không dao động mà thể hiện sự trưởng thành về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, các cầu thủ dự bị vào sân có trình độ không hề kém cạnh các cầu thủ đá chính. Ai vào cũng chơi hay. Tôi thấy khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ gần như không có.

Thêm nữa, mọi hành động của U23 Việt Nam đều có sự tính toán, những pha phối hợp đập nhả, chuyển hướng tấn công hoặc khi điều chỉnh nhân sự đều rất có ý đồ rất rõ ràng. Một minh chứng khác là bàn ấn định tỷ số 3-2, trước hàng phòng ngự đông đúc nhưng các cầu thủ vẫn rất điềm tĩnh, thoải mái ban chuyền, đi bóng, xứ lý điệu nghệ. Tôi cho đây là một chiến thắng thực sự đẳng cấp và hoàn toàn thuyết phục".

Về đối thủ sắp tới ở trận bán kết diễn ra lúc 22h ngày 20/1, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao đối thủ U23 Uzbekistan thay vì U23 Trung Quốc. "Đội bóng đến từ Trung Á từ lâu đã khẳng định tên tuổi ở các giải trẻ. Ở VCK U23 châu Á 2025, U23 Uzbekistan cũng có hiệu suất ghi bàn rất tốt và tấn công sắc bén. Đó sẽ là một đối thủ thú vị cho U23 Việt Nam", ông dự đoán.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #kết quả U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng Đình Bắc #bàn thắng Minh Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục