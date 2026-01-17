Hai tuyển thủ U23 Việt Nam phải thử doping sau trận thắng U23 UAE

TPO - Nguyễn Thái Sơn và Lê Viktor đã được AFC cho thử doping ngay sau trận đấu của U23 Việt Nam với U23 UAE.

Lê Viktor được AFC chọn thử doping ngẫu nhiên sau trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE

Việc thử doping được tiến hành ngẫu nhiên theo quy định giải đấu. BTC có thể chọn 1 hoặc 2 cầu thủ của mỗi đội bóng để kiểm tra. Ở trận tứ kết với U23 UAE, 2 cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra doping là Nguyễn Thái Sơn và Lê Viktor.

Trước đó, Xuân Bắc và Nguyễn Đình Bắc cũng đã phải thử doping sau trận gặp U23 Kyrgyzstan. Trường hợp Nguyễn Phi Hoàng thậm chí dù không thi đấu nhưng cũng được AFC chọn.

Tại trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE với các bàn thắng của Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc. Các học trò của HLV Kim Sang-sik 2 lần dẫn trước đối thủ nhưng 2 lần bị gỡ hoà. Phải đến phút 101 của hiệp phụ đầu tiên, Minh Phúc mới ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho U23 Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cho thấy nền tảng thể lực ổn định, sức bền và phong độ các cầu thủ được duy trì tốt. Điều đặc biệt là trong hơn nửa năm nay, U23 Việt Nam đã trải qua liên tiếp nhiều giải đấu quan trọng, từ Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đến Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, nhưng các cầu thủ không có dấu hiệu xuống sức.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết HLV Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng khâu thể lực của đội bóng bên cạnh các vấn đề chuyên môn và kỹ-chiến thuật.

Tối nay 17/1, U23 Việt Nam sẽ biết được đối thủ của mình tại vòng bán kết Giải U23 châu Á qua trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h30.

