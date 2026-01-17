Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Real Madrid vs Levante, 20h00 ngày 17/1: Không còn đường lui

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Levante, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Những biến động liên tiếp trên băng ghế huấn luyện đang đặt Real Madrid vào giai đoạn đầy thử thách. Vì thế, cuộc tiếp đón Levante là cơ hội để đội bóng Hoàng gia tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả bết bát vào đầu năm 2026.

nhan-dinh-real-madrid-vs-levante-thumb.jpg
Real Madrid phải nhanh chóng phá chuỗi thất bại.

Nhận định Real Madrid vs Levante

Những ngày đầu năm 2026 mang đến nhiều biến động bất ngờ cho Real Madrid, khi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thay đổi theo cách ít ai dự đoán. Thất bại trước Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đã khiến HLV Xabi Alonso phải chia tay đội chủ sân Bernabeu.

Người được lựa chọn thay thế là Arbeloa, cựu hậu vệ Real Madrid. Tuy nhiên, trận ra mắt của Arbeloa trên cương vị mới lại diễn ra theo kịch bản không mong muốn. Trong chuyến làm khách trước Albacete tại Cúp Nhà vua, Real Madrid đã bại trận, dù đối thủ chỉ đang chơi ở giải hạng Hai. Kết quả này khiến áp lực sớm đè nặng lên vai tân HLV.

Dù vậy, Real Madrid không được phép chìm quá lâu trong khủng hoảng. Phía trước họ vẫn là cuộc đua khốc liệt tại La Liga, nơi đội bóng thủ đô đang đứng thứ hai, kém Barcelona bốn điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể được san lấp, song thách thức không hề nhỏ khi Barcelona đang duy trì sự ổn định.

Phong độ sân nhà vẫn là điểm tựa đáng kể với Los Blancos. Tại Bernabeu mùa này, họ đã giành 8 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận ở La Liga. Con số phần nào mang lại sự tự tin trước cuộc tiếp đón Levante, nhất là khi đối thủ chỉ kiếm được 11 điểm sau 10 chuyến làm khách kể từ đầu mùa.

Xét về thành tích đối đầu, Levante không có nhiều lý do để tự tin khi từng thua đậm Real Madrid 0-6 và 1-4 trong hai lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này cũng từng gây bất ngờ khi đánh bại Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu hồi tháng 1/2021, một ký ức đủ để nhắc nhở Los Blancos rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá.

Levante hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một Real Madrid đang khát khao tìm lại hình ảnh và ổn định sau chuỗi biến động. Dẫu vậy, đội khách cũng hy vọng có thể tận dụng những xáo trộn hiện tại của đối thủ để tạo nên bất ngờ. Trong khi Real Madrid buộc phải thể hiện bản lĩnh nếu không muốn tiếp tục trượt dài trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Levante

Real Madrid đang bất ổn. Trong 10 trận đấu gần nhất, Los Blancos thắng 6 và thua tới 4 trận.

Levante thậm chí còn chơi tồi tệ hơn với 6/10 thất bại gần nhất và chỉ thắng 2 trận.

Levante là đối thủ khá dễ chịu cho Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu thắng 3/5 lần đối đầu gần đây, chỉ thua 1 lần và thất bại đó đã diễn ra cách đây gần 5 năm.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Levante

Alexander-Arnold, Militao, Brahim Diaz và Ferland Mendy vắng mặt. Rudiger bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Levante, Roger Brugue, Elgezabal và Victor Garcia nghỉ thi đấu.

Đội hình dự kiến ​​Real Madrid vs Levante

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Levante

Khanh Kiều
#Nhận định Real Madrid vs Levante #La Liga #Real Madrid vs Levante #Dự đoán Real Madrid vs Levante #Phong độ Real Madrid vs Levante #Đội hình Real Madrid vs Levante #Dự đoán kết quả #nhận định trận đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục