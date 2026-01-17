Nhận định Real Madrid vs Levante, 20h00 ngày 17/1: Không còn đường lui

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Levante, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Những biến động liên tiếp trên băng ghế huấn luyện đang đặt Real Madrid vào giai đoạn đầy thử thách. Vì thế, cuộc tiếp đón Levante là cơ hội để đội bóng Hoàng gia tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả bết bát vào đầu năm 2026.

Real Madrid phải nhanh chóng phá chuỗi thất bại.

Nhận định Real Madrid vs Levante

Những ngày đầu năm 2026 mang đến nhiều biến động bất ngờ cho Real Madrid, khi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thay đổi theo cách ít ai dự đoán. Thất bại trước Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đã khiến HLV Xabi Alonso phải chia tay đội chủ sân Bernabeu.

Người được lựa chọn thay thế là Arbeloa, cựu hậu vệ Real Madrid. Tuy nhiên, trận ra mắt của Arbeloa trên cương vị mới lại diễn ra theo kịch bản không mong muốn. Trong chuyến làm khách trước Albacete tại Cúp Nhà vua, Real Madrid đã bại trận, dù đối thủ chỉ đang chơi ở giải hạng Hai. Kết quả này khiến áp lực sớm đè nặng lên vai tân HLV.

Dù vậy, Real Madrid không được phép chìm quá lâu trong khủng hoảng. Phía trước họ vẫn là cuộc đua khốc liệt tại La Liga, nơi đội bóng thủ đô đang đứng thứ hai, kém Barcelona bốn điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể được san lấp, song thách thức không hề nhỏ khi Barcelona đang duy trì sự ổn định.

Phong độ sân nhà vẫn là điểm tựa đáng kể với Los Blancos. Tại Bernabeu mùa này, họ đã giành 8 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận ở La Liga. Con số phần nào mang lại sự tự tin trước cuộc tiếp đón Levante, nhất là khi đối thủ chỉ kiếm được 11 điểm sau 10 chuyến làm khách kể từ đầu mùa.

Xét về thành tích đối đầu, Levante không có nhiều lý do để tự tin khi từng thua đậm Real Madrid 0-6 và 1-4 trong hai lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này cũng từng gây bất ngờ khi đánh bại Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu hồi tháng 1/2021, một ký ức đủ để nhắc nhở Los Blancos rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá.

Levante hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một Real Madrid đang khát khao tìm lại hình ảnh và ổn định sau chuỗi biến động. Dẫu vậy, đội khách cũng hy vọng có thể tận dụng những xáo trộn hiện tại của đối thủ để tạo nên bất ngờ. Trong khi Real Madrid buộc phải thể hiện bản lĩnh nếu không muốn tiếp tục trượt dài trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Levante

Real Madrid đang bất ổn. Trong 10 trận đấu gần nhất, Los Blancos thắng 6 và thua tới 4 trận.

Levante thậm chí còn chơi tồi tệ hơn với 6/10 thất bại gần nhất và chỉ thắng 2 trận.

Levante là đối thủ khá dễ chịu cho Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu thắng 3/5 lần đối đầu gần đây, chỉ thua 1 lần và thất bại đó đã diễn ra cách đây gần 5 năm.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Levante

Alexander-Arnold, Militao, Brahim Diaz và Ferland Mendy vắng mặt. Rudiger bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Levante, Roger Brugue, Elgezabal và Victor Garcia nghỉ thi đấu.

Đội hình dự kiến ​​Real Madrid vs Levante

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin; Martinez, Arriaga; Eyong, Alvarez, Losada; Romero.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Levante