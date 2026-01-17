Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

FIFA, AFC chờ U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018

Trọng Đạt
TPO - Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026 đã tạo tiếng vang lớn trên bình diện châu lục. Ngay sau trận đấu, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng loạt dành những lời ca ngợi đặc biệt cho màn trình diễn bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

screen-shot-2026-01-17-at-095401.png

Trên trang FIFA World Cup, dòng trạng thái “Có giấc mơ chờ được hoàn thành” được đăng tải như lời chúc mừng chiến thắng dành cho U23 Việt Nam, sau cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 16/1 (giờ Việt Nam).

Dòng chữ ngắn gọn nhưng giàu hàm ý ấy được xem như một lời khẳng định cho hành trình vẫn đang tiếp diễn của đội bóng trẻ Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Trong khi đó, trang AFC Asian Cup mô tả chiến thắng của U23 Việt Nam là “một đêm không thể quên”, đồng thời nhấn mạnh đây là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển góp mặt ở bán kết U23 châu Á, kể từ kỳ tích giành ngôi Á quân năm 2018.

screen-shot-2026-01-17-at-095740.png

Hình ảnh đội bóng áo đỏ ăn mừng chiến thắng cũng được AFC Asian Cup đăng tải kèm lời gợi nhắc “Tái hiện Thường Châu tuyết trắng”, ký ức huy hoàng từng đưa U23 Việt Nam lên bản đồ bóng đá châu lục.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đặc biệt nhấn mạnh bản lĩnh của U23 Việt Nam khi đội bóng đã ba lần vượt qua những thử thách sinh tử tại giải năm nay. Ở trận tứ kết, U23 UAE hai lần gỡ hòa đầy nỗ lực, đẩy trận đấu vào hiệp phụ căng thẳng.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, Phạm Minh Phúc đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á - một cột mốc hiếm hoi mà bóng đá Đông Nam Á từng chạm tới.

Trọng Đạt
