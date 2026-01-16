Đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam kiêu hãnh tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026

TPO - U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE sau 120 phút xuất sắc và ngoan cường. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đã tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026.

time Hết giờ! U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE sau 120 phút xuất sắc và ngoan cường. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đã tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV Ảnh: Tedtran TV substitution Thanh Nhàn rời sân Phút 116: HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi rút Thanh Nhàn, người vào sân trong hiệp hai, và thay bằng Phi Hoàng. report U23 UAE không còn giữ được sự bình tĩnh Phút 112: Các cầu thủ U23 UAE đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Và đây là dấu hiệu tốt cho chúng ta. report Đình Bắc thử thách thủ môn đối phương Phút 109: Đình Bắc sút phạt từ khoảng cách rất xa, khiến thủ môn U23 UAE vất vả cản phá. Tiếc rằng Thanh Nhàn không thể băng vào kịp đá bồi. report U23 Việt Nam phòng ngự đầy quả cảm Phút 108: U23 Việt Nam phòng ngự đầy quả cảm. Văn Khang lùi về và lấy thân mình ngăn chặn cú ra chân của đối phương. time Hiệp phụ hai bắt đầu Phút 106: U23 UAE đang rất nóng lòng để ghi bàn và đây sẽ là những phút vô cùng căng thẳng của Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh và đồng đội. time Hiệp phụ một khép lại Quá tuyệt vời với các nỗ lực không mệt mỏi, kết thúc bằng cú sút nâng tỷ số lên 3-2 của Minh Phúc. U23 Việt Nam chỉ còn cách bán kết 15 phút nữa. goal VÀO!!!!! Minh Phúc ghi bàn!!! Phút 100: Sau nỗ lực không mệt mỏi để khoan phá từ cánh phải, Minh Phúc đã ghi bàn với cú sút quyết đoán. U23 Việt Nam lại vượt lên. report U23 Việt Nam đá phạt Phút 97: Nỗ lực bên cánh trái của Đình Bắc đã mang về quả đá phạt. Chính anh là người đá phạt sau đó nhưng quả câu bóng vào đã bị phá ra. report Chưa thể tìm ra khoảng trống Phút 90+5: U23 Việt Nam có khoảng thời gian dài kiểm soát bóng, phối hợp bên khu vực cánh trái nhưng không thể tìm được đường vào cầu môn U23 UAE. Đội bạn chơi khá kín kẽ khi mất bóng. report Hiệp phụ một bắt đầu! Phút 91: U23 UAE là đội giao bóng. time Sẽ có hiệp phụ Hai đội cùng bước vào thời gian hiệp phụ sau 90 phút rượt đuổi tỷ số. report Không được! Phút 90+5: Đình Bắc rất nỗ lực đoạt bóng ở khu cấm địa đối phương và chuyền ra cho Anh Quân, người đã thực hiện cú sút chệch cột dọc. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng của cả hai đội, khi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại rất mong manh. report Vẫn không vào! Phút 90: Từ pha tấn công bên cánh trái, Đình Bắc chuyền ngược ra cho Thanh Nhàn nhưng cú dứt điểm đã bị chặn lại. report Anh Quân bỏ lỡ cơ hội bằng vàng Phút 89: Thật khó tin nhưng thủ môn của U23 UAE đã cản phá ngoạn mục cú đánh đầu của Anh Quân sau quả tạt của Thanh Nhàn. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. report Không được! Phút 87: Đình Bắc đá phạt góc. Bóng bật ra và Văn Khang lao vào tung ra cú sút đi chệch khung thành. corner U23 UAE có quả phạt góc đầu tiên Phút 82: U23 UAE thực hiện quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu. Tuy nhiên bóng dễ dàng bì phá ra. report Nguy hiểm! Phút 78: Ahmed Fawzi đá nối rất nhanh sau đường chuyền từ cánh trái, nhung bóng đi vọt xà. substitution Thanh Nhàn vào sân Phút 76: Lê Phát và Ngọc Mỹ rời sân. Anh Quân và Thanh Nhàn vào sân. report Trận đấu khó lường Phút 72: Một cuộc rượt đuổi tỷ số đang được tạo ra bởi hai đội. Thật khó để đưa ra dự đoán cuối cùng khi U23 Việt Nam và U23 UAE đều biết cách khai thác điểm yếu của nhau. goal U23 UAE lại gỡ hòa Phút 67: Một quả tạt, một cú đánh đầu và U23 UAE lại có bàn thắng. Tỷ số là 2-2. Người ghi bàn cho U23 UAE là Abdulla Abdelaziz. goal U23 Việt Nam lại vượt lên Phút 61: U23 UAE cầm bóng nhiều nhưng U23 Việt Nam áp sát rất nhanh và họ gần như không có khoảng trống để triển khai các đợt tấn công. Vài khi U23 Việt Nam có bóng, mối nguy hiểm lập tức được tạo ra. Thái Sơn rồi Minh đã thiết kế một đường chuyền tuyệt vời và Đình Bắc đánh đầu ngược, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. report Tiếp tục là Đình Bắc Phút 54: Lê Phát cướp bóng trong chân đối thủ và chuyền cho Đình Bắc, người băng xuống đầy mạnh mẽ và tung ra cú sút chìm bằng chân phải. Bóng đi chệch cột dọc. var Phút giây căng thẳng Phút 50: Cầu thủ U23 Việt Nam cho rằng đối thủ đã để bóng chạm tay. Nhưng sau đó, VAR vào cuộc để xem xét có nên rút thẻ đỏ hay không đối với Hiểu Minh. Tuy nhiên trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Không phạt đền và cũng không thẻ đỏ. report Quá đáng tiếc! Phút 49: Quốc Cường thực hiện đường chuyền dài xuất sắc để Đình Bắc bứt phá. Anh tung ra cú sút bằng chân phải nhưng hậu vệ U23 UAE đã chặn được. report U23 UAE tiếp tục duy trì thế công Phút 47: Al-Blooshi bên phía U23 UAE thực hiện cú đánh đầu từ khá xa, không gây ra nhiều nguy hiểm cho thủ môn Trung Kiên. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: U23 Việt Nam và U23 UAE tiếp tục phần còn lại của trận đấu. Hy vọng chúng ta sẽ hạn chế những mối đe dọa bên phía đối phương và cải thiện sự hiệu quả trong các tình huống lên bóng. HLV Kim Sang-sik quyết định đưa Quốc Cường vào sân thay cho Xuân Bắc. time Hiệp một khép lại! Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số do công của Lê Phát nhưng chỉ 3 phút sau, U23 UAE đã có được bàn gỡ hòa. Khá đáng tiếc nhưng chúng ta cần thừa nhận, đối thủ chơi không tệ và tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm. HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có những điều chỉnh trong hiệp hai để hạn chế các mối đe dọa bên phía U23 UAE. Ảnh: Tedtran TV goal Tỷ số là 1-1 Phút 43: Quá nhanh và nguy hiểm. U23 UAE đã khiến lưới của Trung Kiên rung lên. Junior Salif Ndiaye là người lập công sau cú đánh đầu cận thành khi bóng từ xà ngang bật ra. goal 1-0 cho U23 Việt Nam! Lê Phát lập công! Phút 39: Bàn thắng đã đến với U23 Việt Nam. Đình Bắc chơi đầy nỗ lực, tìm kẽ hở giữa các hậu vệ đối phương để thực hiện đường chuyền vào trong, nơi Lê Phát chờ sẵn để thực hiện cú đệm bóng tung lưới U23 UAE. Ảnh: Tedtran TV report Xà ngang cứu thua cho U23 Việt Nam Phút 37: Cầu thủ U23 UAE đưa bóng chạm xà ngang. Rất may mắn cho chúng ta. report Nguy hiểm! Phút 34: Cầu thủ U23 UAE thực hiện đường tạt bóng từ sát đường biên ngang, đưa bóng cắt qua cầu môn của Trung Kiên. Rất may, cầu thủ áo trắng không thể tiếp cận trái bóng. substitution Đình Bắc vào sân Phút 33: Như vậy Lê Viktor không thể tiếp tục, và Đình Bắc xung trận. report Lê Viktor bị choáng Phút 32: Lê Viktor nằm sân sau khi va chạm mạnh với cầu thủ đối phương. Rất may anh đã có thể đứng dậy. report Cầu thủ U23 UAE tự ngã trong vòng cấm Phút 27: Al-Hammadi của U23 UAE đã ngã trong vòng cấm, nhưng Lý Đức không hề phạm lỗi. Trận đấu lại tiếp tục. report HLV Kim Sang-sik điều chỉnh chiến lược Phút 23: U23 Việt Nam đã có sự điều chỉnh khi lùi đội hình xuống, khuyến khích U23 UAE đẩy cao nhằm tìm kiếm khoảng trống. report U23 Việt Nam đáp trả Phút 18: U23 Việt Nam đáp trả bằng pha dàn xếp tấn công hay, đưa Lê Viktor xuống sát đường biên ngang và chuyền trả ngược, song bóng đã bị phá ra. var Bàn thắng không hợp lệ Phút 16: U23 UAE đã khiến lưới của Trung Kiên rung lên. Tuy nhiên VAR xác định cầu thủ áo trắng đã khống chế bóng bằng tay trước khi tung ra cú sút. report Những hình ảnh đẹp trên khán đài Ảnh: AFC Ảnh: Tedtran TV report U23 UAE mắc khá nhiều sai sót Phút 11: Sau khoảng 10 phút đầu tiên, U23 UAE đã có không ít đường chuyền sai. Vừa rồi, họ tiếp tục sai lầm mang tới cơ hội bứt phá bên cánh trái cho Xuân Bắc, nhưng không thể vượt qua hậu vệ đối phương. Chúng ta cần tận dụng tốt hơn những tình huống này. report Cục diện hình thành Phút 9: Sau khoảng 2 phút đầu, U23 Việt Nam bắt đầu chủ động cầm bóng và triển khai thế trận, trong khi U23 UAE hình thành thế phòng ngự. report Lê Phát đánh đầu Phút 6: Từ cánh trái, Lê Viktor nỗ lực giữ bóng, chuyền lại cho Văn Khang để cầu thủ này tung ra quả tạt vào vòng cấm. Mặc dù có chiều cao hạn chế nhưng Lê Phát vẫn có thể bật cao, thực hiện quả đánh đầu. report Khai cuộc thận trọng Phút 3: Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi. U23 Việt Nam chơi 5-4-1 khi mất bóng, sau đó chuyển sang hệ thống 3-3-4 khi có bóng với hai hậu vệ biên đẩy lên rất cao start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Payam Heydari chính thức nổi hồi còi khai cuộc, bắt đầu trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium tại Jeddah, Saudi Arabia. U23 UAE là đội giao bóng. report Quốc ca Việt Nam cất lên! report Hai đội ra sân! report Những người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt trên khán đài report Các cầu thủ U23 Việt Nam làm nóng trước trận report Hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam Đồ họa: TVH News report Đội hình ra sân của U23 UAE report Thầy trò HLV Kim Sang-sik tới Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium report HLV Kim Sang-sik lại gây bất ngờ Ở trận tứ kết với U23 UAE, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định vẫn tin dùng Ngọc Mỹ, Lê Viktor, đồng thời đưa Lê Phát trở lại đội hình xuất phát, trong khi để Đình Bắc ngồi dự bị cùng Văn Thuận. report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam report Tứ kết không phải đích đến cuối cùng "U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vượt qua vòng bảng không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", HLV Kim Sang-sik. Một điểm đáng chú ý, tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã rũ bỏ sự thận trọng vốn có. Thay vào đó, ông rất tự tin. "U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vào tứ kết không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố.

Với tham vọng viết nên câu chuyện về một kỳ tích mới, Đình Bắc, Văn Khang cùng các đồng đội tập trung tối đa cho thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. Sau khi phân tích kỹ đối thủ, hẳn HLV Kim Sang-sik đã xây dựng bản kế hoạch chi tiết cho trận đấu, sau đó cùng các học trò bắt tay vào tập luyện suốt hai ngày qua. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông thầy người Hàn Quốc lại gây bất ngờ từ cách thiết lập đội, triển khai chiến thuật đến sắp xếp nhân sự. Có thể nói, bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, tài dụng binh đầy biến ảo và hết sức khó lường của HLV Kim Sang-sik chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của U23 Việt Nam.

Sau U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, đến lượt U23 UAE nếm trải điều này. HLV Marcelo Broli nói rằng đã nắm chắc các ưu nhược điểm, bao gồm những quả đá phạt cố định của U23 Việt Nam, nhưng biết là một chuyện, chống được hay không lại là chuyện khác. Thêm nữa, sức mạnh của U23 UAE không phải quá đáng sợ nếu nhìn lại thành tích của họ trong 3 tháng trở lại đây.

U23 UAE bắt đầu quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 với loạt 4 trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Kết quả, họ thua 2 hòa 1 và chỉ kiếm được 1 trận thắng trước đối thủ yếu U23 Singapore. Bước vào giải vùng Vinh U23 Gulf Cup 2025, U23 UAE thắng 2 trận đầu vòng bảng trước khi thua trận thứ ba gặp U23 Iraq, sau đó nhận thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở bán kết. Cần lưu ý, giải đấu này bị các chuyên gia đánh giá rất thấp về mặt chuyên môn.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng B sau khi thắng 1 thua 1 và hòa 1 trận. Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, hình thành chuỗi 14 trận chính thức chỉ thắng và thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đây là cơ sở để chúng ta tự tin thay đổi dớp 8 trận đối đầu không thắng U23 UAE (thua 4 hòa 4). Nên nhớ trước khi đến với giải đấu này, U23 Việt Nam cũng chưa từng thắng U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Lịch sử đã bị thay đổi và sẽ tiếp tục được viết lại.