Vượt qua U23 UAE, HLV Kim Sang-sik hứa hẹn về cái kết hoành tráng ở VCK U23 châu Á 2026

TPO - Sau khi cùng U23 Việt Nam ghi danh ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik nói rằng những điều tuyệt vời vẫn còn ở phía trước, với những màn trình diễn tốt hơn nữa sắp được tạo ra.

Giống như tất cả các trận đấu trước, HLV Kim Sang-sik luôn bắt đầu cuộc họp báo sau trận bằng lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các cầu thủ, những nhân vật chính làm nên các chiến thắng.

"Tôi muốn cảm ơn toàn đội vì những nỗ lực phi thường trong 120 phút đầy căng thẳng. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của tôi. Tôi tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng và đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông tiếp tục: "Trận đấu hôm nay một lần nữa nhấn mạnh điều mà tôi đã nói, rằng Việt Nam có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Tôi rất hài lòng về những gì các cầu thủ của tôi đã thể hiện và xin nhắc lại, tôi thực sự tự hào về họ".

HLV Kim Sang-sik cũng lý giải về chiến thắng được quyết định trong hiệp phụ. "Trước khi vào hiệp phụ, các cầu thủ rất mệt nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn đạt tình trạng thể lực tốt hơn một chút so với U23 UAE. Chính vì vậy tôi yêu cầu các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công.

Bên cạnh đó, Anh Quân phải tích cực ngăn chặn đối phương tạt cánh và tấn công biên, đồng thời bổ sung các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để khai thác sự mệt mỏi của số 2, số 23 bên phía U23 UAE. Thật vui vì các cầu thủ đã làm tốt theo chỉ đạo với một tinh thần quyết tâm cao", ông nói trong sự mãn nguyện.

Với việc vào bán kết, U23 Việt Nam hiện tại đang ở rất gần thành tích của lứa U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại Thường Châu năm 2018. HLV Kim Sang-sik không loại trừ khả năng đội của ông còn làm tốt hơn.

"Các cầu thủ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn ở những trận tiếp theo. Trước mắt, chúng tôi cần phải theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc để phân tích kỹ về đối thủ. Sau đó, U23 Việt Nam nỗ lực chuẩn bị thật tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở bán kết", chiến lược gia 49 tuổi tuyên bố đầy tự tin.