Nhận định Fulham vs Liverpool, 22h00 ngày 4/1: Cuộc chiến khó lường

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Liverpool, vòng 20 Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 22h00 ngày 4/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool hành quân đến thủ đô gặp Fulham trong bối cảnh thiếu vắng Mohamed Salah, còn đội chủ nhà vẫn giữ mạch bất bại và từng thắng The Reds mùa trước.

Nhận định trước trận đấu

Sự vắng mặt của Mohamed Salah chưa làm Liverpool suy yếu quá nhiều kể từ khi anh lên đường dự AFCON, nhưng rõ ràng các học trò của Arne Slot đã rất cần “phép màu Mo” trong trận hòa không bàn thắng với Leeds vào ngày đầu năm mới.

Trước đội mới lên hạng, The Reds tạo ra hai cơ hội nhưng không thể khoan thủng hệ thống phòng ngự chắc chắn của Daniel Farke, khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh Champions League của họ.

Hiện Liverpool vẫn nắm quyền kiểm soát số phận trong top 4 Premier League, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách an toàn so với Chelsea và Man United, những đội chỉ kém họ ba điểm. Dù vậy, việc bất bại 8 trận liên tiếp là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi mùa giải này Liverpool từng thua 9 trong 12 trận chỉ trong vòng hai tháng đầu.

Trên sân khách, The Reds hướng tới chiến thắng thứ tư trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Họ cũng đã ghi ít nhất 2 bàn trong 5/7 trận sân khách gần đây, ngoại trừ các cuộc đối đầu với Man City và Inter Milan.

Bên phía Fulham, HLV Marco Silva có thể “thấu hiểu” với Arne Slot khi chuỗi thắng của họ cũng bị chặn vào đầu năm mới. Fulham từng đánh bại Burnley, Nottingham Forest và West Ham trong ba vòng liên tiếp trước khi gặp Crystal Palace. Bàn thắng của Jean-Philippe Mateta suýt chút nữa khiến đội chủ nhà nhận thất bại, nhưng Tom Cairney kịp ghi bàn gỡ ở 10 phút cuối, giữ mạch bất bại.

Dù đứng thứ 11, Fulham vẫn còn cơ hội cạnh tranh top 4 khi chỉ kém Chelsea ba điểm. Nếu thắng Liverpool, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với The Reds xuống còn bằng nhau. Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại Fulham khi HLV Silva chưa từng thắng trong 11 trận Premier League gặp nhà vô địch, lập kỷ lục thua 100%.

Dù vậy, mùa trước Fulham từng giành 4 điểm từ 2 trận gặp Liverpool, hòa 2-2 tại Anfield và thắng 3-2 tại Craven Cottage, chỉ ba tuần trước khi Liverpool đăng quang ngôi vô địch. Những kết quả này hứa hẹn trận đấu cuối tuần sẽ rất kịch tính và khó đoán.

Thông tin lực lượng

Bên phía Liverpool, Florian Wirtz nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài vì chấn thương cơ đùi, mở cơ hội cho Cody Gakpo đá chính. Alexis Mac Allister và Milos Kerkez cũng dự kiến trở lại đội hình sau khi HLV Slot xoay tua ở giữa tuần.

Liverpool chắc chắn vắng mặt Mohamed Salah (AFCON) và Alexander Isak, Giovanni Leoni, Wataru Endo vì các chấn thương khác nhau. Joe Gomez (cơ) có cơ hội trở lại.

Bên phía Fulham, HLV Marco Silva xác nhận Kenny Tete vắng mặt vì chấn thương cơ đùi, tạo cơ hội cho Timothy Castagne trở lại đội hình chính. Ngoài Tete, Fulham còn thiếu Josh King (gối), Ryan Sessegnon (cơ đùi) và Rodrigo Muniz (cơ đùi), trong khi Samuel Chukwueze, Alex Iwobi và Calvin Bassey vẫn đang làm nhiệm vụ ở AFCON.

Một điểm đáng chú ý của Fulham là Harry Wilson, người từng không thành công tại Liverpool, bước vào vòng đấu 20 với 4 đóng góp bàn thắng trong 7 trận sân nhà gần nhất, nhiều hơn cả số bàn anh ghi trong 20 trận trước đó. Đây hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng chú ý mà Liverpool phải đề phòng.