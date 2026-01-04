Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Senegal và Mali ngược dòng kịch tính, tứ kết AFCON căng như dây đàn

Trọng Đạt
TPO - Vòng 16 đội AFCON 2025 chứng kiến hai màn ngược dòng kịch tính từ các “ông lớn” Tây Phi. Mali, dù chỉ còn 10 người, nhờ bàn thắng quyết định trên chấm 11m của El Bilal Toure vượt qua Tunisia 3-2 ở loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Senegal không mấy khó khăn lội ngược dòng hạ Sudan 3-1, sẵn sàng đối đầu Mali tại tứ kết đầy hứa hẹn.

screen-shot-2026-01-04-at-103120.png

10 người Mali đánh bại Tunisia

El Bilal Toure trở thành người hùng của Mali với bàn thắng quyết định trên chấm 11m, giúp đội bóng với 10 người vượt qua Tunisia 3-2 ở loạt sút luân lưu, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau hiệp phụ.

Trận đấu tưởng chừng nghiêng hẳn về Tunisia khi Mali phải chơi phần lớn thời gian với một người ít hơn. Phút 26, Woyo Coulibaly bị thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo.

Phút 88, cầu thủ vào sân thay người Firas Chaouat đánh đầu đưa Tunisia vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, may mắn mỉm cười với Mali khi họ được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Trên chấm 11m, Lassine Sinayoko bình tĩnh dứt điểm, kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu.

Trong loạt đấu súng cân não, đội trưởng Yves Bissouma sút hỏng 11m đầu tiên, nhưng Ali Abdi của Tunisia cũng bỏ lỡ, tạo cơ hội để thủ môn Djigui Diarra cản phá hai quả 11m sau đó. Toure không bỏ lỡ, ấn định chiến thắng đầy kịch tính.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tom Saintfiet, Mali sẽ chạm trán Senegal tại tứ kết ở Tangier vào thứ 6 tới. Dù chưa từng vô địch AFCON, Mali đã cho thấy sự lì lợm và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, ngay cả khi phải chơi thiếu người.

screen-shot-2026-01-04-at-103214.png

Senegal ngược dòng thắng Sudan kịch tính

Pape Gueye lập cú đúp, tiền đạo trẻ Ibrahim Mbaye ấn định chiến thắng chỉ 4 phút sau khi vào sân, giúp Senegal hạ Sudan 3-1 tại Tangier.

Chiến thắng này không gây ngạc nhiên, khi Senegal vượt trội về thứ hạng và thể lực so với Sudan, một đội bóng đến từ quốc gia đang chịu ảnh hưởng chiến tranh nội bộ. Dù thực hiện đến sáu thay đổi so với trận thắng Botswana 3-0, Senegal vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội, đặc biệt khi thiếu đội trưởng Kalidou Koulibaly.

Trận đấu còn chứng kiến nhiều tình huống tranh cãi: từ các quả phạt đền bị VAR từ chối đến bàn thắng bị việt vị của Sarr, nhưng Senegal vẫn giữ sự bình tĩnh. Dù Sudan gây bất ngờ ngay phút 6 với siêu phẩm của Abdallah, nhưng Pape Gueye nhanh chóng cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 29.

Cuối hiệp 1, Gueye hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-1. Sang hiệp 2, tài năng trẻ 17 tuổi Mbaye ấn định chiến thắng 3-1 cho Senegal.

Hai trận ngược dòng kịch tính này hứa hẹn tứ kết AFCON giữa Senegal và Mali sẽ cực kỳ hấp dẫn. Người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến những màn đấu trí, đấu sức đầy căng thẳng giữa hai “ông lớn” Tây Phi.

Trọng Đạt
#AFCON 2025 #Senegal #Mali #tứ kết #ngược dòng #bóng đá Tây Phi #kịch tính

