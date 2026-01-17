Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

HLV của U23 UAE than thở, tất cả đi đúng như kế hoạch, trừ thất bại

Thanh Hải
TPO - Theo HLV Marcelo Broli, các diễn biến trong trận tứ kết gặp U23 Việt Nam đã đi theo đúng kế hoạch mà ông đã định. Chỉ duy nhất thất bại là điều nằm ngoài kịch bản.

group-stage-grp-b-united-ara.jpg

Đánh giá một cách khách quan, U23 UAE đã làm nên một trận đấu hay và gây ra nhiều mối đe dọa cho U23 Việt Nam. Họ cũng thể hiện một tinh thần mạnh mẽ khi hai lần gỡ hòa sau hai lần bị dẫn trước, trước khi sụp đổ vì bàn thắng phút 101 của Minh Phúc.

Với thất bại này, U23 UAE chính thức dừng cuộc chơi và giấc mơ làm nên lịch sử với lần đầu tiên vào bán kết ở một kỳ U23 châu Á cũng tan vỡ. Trong nỗi thất vọng, HLV Marcelo Broli nói: "Chúng tôi rất muốn vào bán kết, nhưng không thể. Dù sao thì tôi vẫn tự hào về trận đấu này cũng như màn thể hiện của các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng U23 UAE có quyền ngẩng cao đầu sau những gì đã trình diễn".

Trở lại với trận đấu, bất chấp quá khứ với thành tích đối đầu bất bại, U23 UAE vẫn dành cho U23 Việt Nam sự tôn trọng lớn. Đội quân của HLV Marcelo Broli sẵn sàng chơi phản công và tìm kiếm cơ hội, đồng thời đội hình được thiết kế để phá vỡ lối chơi của đối thủ.

Chiến lược gia người Uruguay bình luận: "Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch mà tôi chuẩn bị. U23 UAE khiến U23 Việt Nam không thể chơi theo cách họ muốn và phát huy điểm mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái. Họ không có bất kỳ cơ hội nào cho lối đá sở trường. Vấn đề chỉ là U23 Việt Nam có những cá nhân xuất sắc, sau đó tỏa sáng đúng lúc và giành chiến thắng".

Trước khi rời đi, ông nói: "Chúng tôi biết cách để vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên, UAE cần coi trọng các giải trẻ quốc tế nhiều hơn, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành, có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm, rút ra những bài học bổ ích từ những giải đấu như thế này. U23 UAE có nhiều tiềm năng để phát triển và chúng tôi sẽ trở lại".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
