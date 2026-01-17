Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cậu út Lê Phát nói gì về bàn thắng mở hàng và hành động ăn mừng sau đó?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cho suất đá chính ở trận tứ kết với U23 UAE, Nguyễn Lê Phát đã tỏa sáng rực rỡ với bàn mở tỷ số phút 39, đồng thời góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc.

Bàn mở tỷ số của Lê Phát trong trận tứ kết với U23 UAE.

Phút 39 trận tứ kết với U23 UAE, Nguyễn Lê Phát cho thấy khả năng đánh hơi cơ hội, chọn vị trí thông minh khi lách khỏi sự kiềm tỏa của các hậu vệ đối phương, nhận đường chuyền của Đình Bắc và đệm bóng thành bàn, giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam của cầu thủ trẻ nhất đội, người tưởng rằng sẽ đóng vai khán giả ở VCK U23 châu Á. Được góp mặt trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho giải đấu, nhưng Lê Phát đã bị gạch tên khi HLV Kim Sang-sik chốt đội hình 23 cầu thủ. Bất ngờ Bùi Vĩ Hào lại chấn thương vào ngày cuối, và chàng trai đang chơi cho Ninh Bình FC bỗng trở thành người thay thế.

"Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026, sau đó cùng U23 Việt Nam giành các chiến thắng vừa qua", Lê Phát nói sau trận đấu với U23 UAE. Không chỉ góp mặt, cầu thủ sinh năm 2007 thậm chí trở thành nhân tố quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, với những bước chạy không mệt mỏi, kỹ thuật và sự tự tin hiếm có ở một cầu thủ mới 19 tuổi.

z7438574817696-dc57ff807ce1ec89aba27ec71d665d06.jpg
Lê Phát ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới U23 UAE. (Ảnh: Tedtran TV)

Trong buổi tập cách đây ít ngày, anh từng chia sẻ, "thầy luôn nói với tôi, đã là cầu thủ trẻ thì vào sân phải chạy thật nhiều, tự tin chơi bóng, đồng thời cũng nhiều lần động viên tôi, là người trẻ nhất nên cần nỗ lực cao nhất, không được sợ hãi và thoải mái thể hiện đúng năng lực của mình".

"Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc cho HLV Kim Sang-sik khi đã tin tưởng, một lần nữa trao cho tôi cơ hội đá chính, để rồi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Tôi rất hạnh phúc và vui sướng tối nay", cậu út của U23 Việt Nam nói, nhưng "xin phép được giữ bí mật cho riêng mình" với hành động ăn mừng bàn thắng.

Anh chia sẻ thêm: "8 năm trước tôi đã từng xem các đàn anh thi đấu tại Thường Châu và làm nên kỳ tích đáng nhớ. Tôi cùng toàn đội quyết tâm sẽ tiếp tục thi đấu hết mình và giành thêm những chiến thắng nữa để hướng đến mục tiêu cao nhất".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #kết quả U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng Đình Bắc #bàn thắng Minh Phúc #Lê Phát #Lê Phát U23 Việt Nam #Nguyễn Lê Phát

