Người hùng Đình Bắc tiết lộ những điều đã nói với các đồng đội trong thời điểm khó khăn

TPO - Một lần nữa Đình Bắc lại trở thành ngôi sao dẫn lối cho U23 Việt Nam tới các chiến thắng. Không chỉ là đường kiến tạo hay pha lập công, ở trận tứ kết với U23 UAE anh còn cho thấy phẩm chất thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần cho đồng đội.

z7438630674209-ab80a802eeab8198b86d6c8be151b248.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Trong trận tứ kết với U23 UAE, U23 Việt Nam chịu áp lực rất lớn khi mành lưới của Trung Kiên rung lên một lần (nhưng trọng tài bác bỏ bàn thắng của đội bóng Tây Á vì lỗi chơi bóng bằng tay), và một lần khác rung chuyển xà ngang.

Tuy nhiên sức ép đã được dỡ bỏ khi Đình Bắc vào sân, khuấy đảo hàng thủ đối phương và kiến tạo để Lê Phát mở tỷ số. Đến khi đối thủ gỡ hòa, anh lại là người ghi bàn với cú đánh đầu ngược ngoạn mục để U23 Việt Nam tiếp tục vượt lên.

“HLV Kim Sang-sik nhắc nhở chúng tôi rằng đối phương sẽ lùi sâu, vì vậy điều cần thiết là phải cầm được bóng bên phần sân đối phương và gây sức ép. Tôi nghĩ ở bàn thắng đầu tiên, bản thân đã làm đúng những gì ban huấn luyện yêu cầu.

Tôi cũng chúc mừng Lê Phát với bàn thắng này. Cậu ấy xứng đáng với nó và đây sẽ là động lực để Lê Phát thi đấu tốt hơn trong các trận sắp tới”, Đình Bắc nói khi trận đấu với U23 UAE khép lại với phần thắng nghiêng về U23 Việt Nam sau 120 phút đầy khó khăn.

"Khi đội nhà liên tục bị đối thủ gỡ hòa, tôi nói với anh em phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được để mất thế trận. Mình phải kiểm soát được tâm lý, cầm bóng và tạo ra khoảng trống triển khai thế trận, từ đó tạo áp lực lên đối phương”, người đã có hai pha lập công ở VCK U23 châu Á 2026 cho biết.

Anh nói tiếp: “Sau khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2, chúng tôi rất vui mừng nhưng vẫn nhắc nhau phải cố gắng bảo vệ thành quả, quyết không cho đối phương gỡ hòa thêm lần nữa. Chúng tôi làm được và rất hạnh phúc, đồng thời hướng về trận bán kết”.

Thanh Hải
