Nhận định Nottingham vs Arsenal, 00h30 ngày 18/1: Thử thách cho Pháo thủ

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Arsenal, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đêm nay, Arsenal phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trên sân khách tại City Ground. Họ đã không ít lần vấp ngã ở sân bóng này.

Nhận định trước trận đấu Nottingham vs Arsenal

Arsenal đã không giành chiến thắng trong trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp của họ vừa kết thúc với trận hòa 0-0 trước Liverpool. Đây là trận đấu diễn ra với tiết tấu nhanh, nhiều cơ hội. Nhưng Pháo thủ cũng như Lữ đoàn đỏ không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Rất may cho họ là trong thời gian đó, Manchester City đã vấp ngã. Thậm chí họ vừa mất điểm 3 trận liên tiếp. Vì vậy số điểm Arsenal đánh mất không quá nghiêm trọng. Họ vẫn duy trì cách biệt an toàn với phần còn lại.

Tại các giải đấu cúp, Arsenal đã chứng tỏ hiệu quả của họ vẫn không hề suy giảm. Đầu tiên, CLB này đè bẹp Portsmouth ở FA Cup (4-1), và sau đó, đội bóng của Mikel Arteta tiến một bước quan trọng đến trận chung kết Cúp Liên đoàn bằng cách đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge (tỷ số lượt đi là 3-2). Viktor Gyokeres tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo, nâng tổng số bàn thắng của anh kể từ đầu tháng 11 lên con số 4. Đây chính là hành trang để Arsenal tự tin làm khách của Nottingham.

Arsenal sẽ gặp nhiều thử thách trước Nottingham

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham vs Arsenal

Nhờ chiến thắng 2-1 trước West Ham tuần trước, Nottingham hiện duy trì khoảng cách 7 điểm so với khu vực xuống hạng. Họ đã cải thiện đáng kể phong độ và dần đẩy lui nỗi lo xuống hạng, nỗi lo từng tồn tại dưới thời các HLV trước.

Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng dưới thời Sean Dyche vẫn khá thất thường trong tháng qua, thắng thua xen kẽ. Vậy nên nhiều khả năng họ khó leo lên vị trí giữa bảng xếp hạng. Ngay cả ở FA Cup khi gặp đội hạng dưới, CLB này cũng thi đấu tệ. Thứ Sáu tuần trước, họ bị loại khỏi FA Cup sau khi thua Wrexham, đội bóng mới thăng hạng lên Championship mùa này.

Nottingham Forest đã giảm sút đáng kể phong độ, nhưng họ vẫn rất nguy hiểm trên sân nhà. Trong trận đấu sân nhà gần nhất, họ đã cầm hòa đội bóng của Mikel Arteta. Lần này mọi chuyện sẽ ra sao?

Thông tin lực lượng Nottingham vs Arsenal

Ryan Yates, Chris Wood và Jon Victor vẫn đang phải ngồi ngoài trong khi Oleksandr Zinchenko sẽ vắng mặt trong trận đấu với Arsenal do các điều khoản trong hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, theo các báo cáo mới nhất, Nottingham cũng không có ý định giữ tiền vệ người Ukraine này. Tin vui hiếm hoi cho Nottingham là Willy Boly và Ibrahim Sangare đã trở lại đội hình.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal không quá lo lắng về vấn đề nhân sự. Những người vắng mặt chỉ là Dauman, Mosquera và Calafiori.