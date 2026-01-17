Nén đau chấn thương, Đình Bắc ra sân chỉ đá... một chân

TPO - Sau chiến thắng trước U23 UAE và cùng U23 Việt Nam tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc tiết lộ đã chơi với chấn thương trong cả 3 trận đã qua.

Những phút cuối trong trận tứ kết với U23 UAE, qua truyền hình người hâm mộ cũng có thể nghe thấy tiếng Ban huấn luyện động viên Đình Bắc, rằng "cố chạy đi em ơi, còn vài phút nữa thôi, gắng lên". Và đội phó của U23 Việt Nam tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, liên tục gây áp lực ở phía trước để giảm bớt gánh nặng cho đồng đội phía dưới.

"Trong ba trận gần đây tôi đều gặp những chấn thương. Ngay ở buổi tập trước trận gặp U23 UAE, tôi vẫn còn đau, thậm chí không thể chuyền bóng bằng chân phải được vì bị đau cơ háng.

Hầu như cả buổi tập tôi không thể di chuyển cùng anh em. Bản thân chỉ có thể nhận bóng, chuyền và dứt điểm bằng chân trái. Tôi đã nói chuyện với thầy Kim về chấn thương, do vậy không đảm bảo để chơi từ đầu. Tôi nghĩ nên để anh em xuất phát trước, còn bản thân tôi sẽ góp mặt vào thời điểm HLV Kim Sang-sik thấy cần thiết", Đình Bắc tiết lộ sau chiến thắng.

Thực tế ở trận thắng U23 UAE 3-2, chiến lược gia người Hàn Quốc dự định chỉ dùng Đình Bắc trong hiệp 2. Thế nhưng Lê Viktor bất ngờ bị choáng sau một pha va chạm mạnh với đối thủ, buộc ông phải tung tiền đạo người Nghệ An vào sân ngay hiệp một. Bất chấp chấn thương, Đình Bắc đã có pha đi bóng kỹ thuật, kiến tạo cho Lê Phát mở tỷ số. Sau đó cũng chính anh là người đánh đầu ngược nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

"Trong trận tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm. Bản thân tôi cố gắng điều trị thật tốt để đạt thể trạng cao nhất trước khi thi đấu trận bán kết", Đình Bắc nói.

Về bàn thắng rất đẹp mắt ghi được, cầu thủ một lần nữa được bình chọn xuất sắc nhất trận cho biết: "Mỗi bàn thắng đều có những dấu ấn khác nhau. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời ở sân chơi châu lục. Còn pha lập công này là một cảm xúc tuyệt vời để có thể góp một chút sức lực để U23 Việt Nam giành chiến thắng và mang đến niềm vui cho người hâm mộ".