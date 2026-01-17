Xa Hà Nội lâu, HLV Kim Sang-sik thèm phở nhưng cố gắng chịu đựng để thắng nốt hai trận còn lại

TPO - Gắn bó với Việt Nam được hai năm, HLV Kim Sang-sik bắt đầu cảm thấy nhớ hương vị Việt Nam mỗi khi đi xa quá lâu. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc buộc gác lại nỗi nhớ nhung để thắng tiếp hai trận còn lại trong hành trình ở VCK U23 châu Á 2026.

Ảnh: Tedtran TV

Trong buổi tập chiều 17/1, không lâu sau chiến thắng trước U23 UAE để tiến vào bán kết VCK U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã ra sân tập để thúc đẩy quá trình phục hồi, hướng tới thử thách phía trước.

Trong tâm trạng đầy vui vẻ, chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ rằng có mặt tại Saudi Arabia đã nhiều ngày nên đang rất nhớ Hà Nội và hương vị Việt Nam.

"Tôi đã đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam", ông nói, "Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng chịu đựng cơn thèm để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ, mong tất cả hãy vững tin vào U23 Việt Nam bởi đội bóng của ông "càng chơi càng hay, càng vững chắc, gắn kết hơn". "Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng cho các trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng", HLV Kim Sang-sik tuyên bố.

Hiện chiến lược gia 49 tuổi đang thiết lập kỷ lục 15 chiến thắng liên tiếp cùng U23 Việt Nam ở các trận chính thức, đạt tỷ lệ thắng 100% trong triều đại của mình. Người hâm mộ Việt rất hy vọng mạch thắng ấn tượng này sẽ nối dài qua hai trận sắp tới, tạo nên cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Ở cuộc họp báo sau trận tứ kết, HLV Kim Sang-sik cũng nói rằng "U23 Việt Nam sẽ mang đến những màn trình diễn tốt hơn ở những trận tiếp theo", đồng thời tin tưởng vào "một chiến thắng ở bán kết".