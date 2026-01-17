Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Xa Hà Nội lâu, HLV Kim Sang-sik thèm phở nhưng cố gắng chịu đựng để thắng nốt hai trận còn lại

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gắn bó với Việt Nam được hai năm, HLV Kim Sang-sik bắt đầu cảm thấy nhớ hương vị Việt Nam mỗi khi đi xa quá lâu. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc buộc gác lại nỗi nhớ nhung để thắng tiếp hai trận còn lại trong hành trình ở VCK U23 châu Á 2026.

z7440559561394-4545bbf81fa0a565a4b23d9faa946c9a.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Trong buổi tập chiều 17/1, không lâu sau chiến thắng trước U23 UAE để tiến vào bán kết VCK U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã ra sân tập để thúc đẩy quá trình phục hồi, hướng tới thử thách phía trước.

Trong tâm trạng đầy vui vẻ, chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ rằng có mặt tại Saudi Arabia đã nhiều ngày nên đang rất nhớ Hà Nội và hương vị Việt Nam.

"Tôi đã đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam", ông nói, "Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng chịu đựng cơn thèm để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ, mong tất cả hãy vững tin vào U23 Việt Nam bởi đội bóng của ông "càng chơi càng hay, càng vững chắc, gắn kết hơn". "Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng cho các trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng", HLV Kim Sang-sik tuyên bố.

Hiện chiến lược gia 49 tuổi đang thiết lập kỷ lục 15 chiến thắng liên tiếp cùng U23 Việt Nam ở các trận chính thức, đạt tỷ lệ thắng 100% trong triều đại của mình. Người hâm mộ Việt rất hy vọng mạch thắng ấn tượng này sẽ nối dài qua hai trận sắp tới, tạo nên cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Ở cuộc họp báo sau trận tứ kết, HLV Kim Sang-sik cũng nói rằng "U23 Việt Nam sẽ mang đến những màn trình diễn tốt hơn ở những trận tiếp theo", đồng thời tin tưởng vào "một chiến thắng ở bán kết".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #kết quả U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE #bàn thắng Đình Bắc #bàn thắng Minh Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục