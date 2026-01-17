Đội trưởng Khuất Văn Khang: 'Tinh thần dân tộc dẫn lối chúng tôi đến chiến thắng'

TPO - Theo đội trưởng Khuất Văn Khang, "tinh thần dân tộc là chất xúc tác góp phần tạo nên chiến thắng và động lực chiến đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam không gì khác ngoài màu cờ bên ngực trái".

Sau hai kỳ trước đều dừng bước ở tứ kết, trong lần thứ ba tham dự VCK U23 châu Á, Khuất Văn Khang với tấm băng đội trưởng trên tay đã được hưởng niềm vui khi cùng đội tiến vào bán kết sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE.

"Chiến thắng ngày hôm nay khiến bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là khi U23 Việt Nam đã cùng nhau cố gắng, cống hiến hết mình trong 120 phút. Tôi xin gửi tặng chiến thắng này tới toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn theo dõi, cổ vũ chúng tôi", thủ quân của U23 Việt Nam chia sẻ.

Theo Khuất Văn Khang, U23 UAE mang tới nhiều khó khăn, hai lần gỡ hòa và cũng tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm. Việc phải căng mình chơi 120 phút cũng khiến các cầu thủ suy giảm thể lực. Tuy nhiên những đôi chân vẫn không ngừng chạy khi tiếng hô "Việt Nam" vẫn vang lên trên khán đài.

"Tinh thần dân tộc là chất xúc tác góp phần tạo nên chiến thắng", cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất dự 3 kỳ VCK châu Á khẳng định, "Động lực chiến đấu của chúng tôi chính là màu cờ bên ngực trái. Chúng tôi quyết tâm chơi hết mình để hướng tới những mục tiêu cao chào mừng đại hội Đảng lần thứ XIV".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, đội trưởng 22 tuổi cũng nhấn mạnh, để tiến xa, U23 Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ hai bàn thua cũng như các tình huống phản công, tạt bóng và đánh đầu mà U23 UAE đã làm. "Chúng tôi cần phân tích và tránh lặp lại, khắc phục những sai lầm và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo", anh cho biết.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 UAE, U23 Việt Nam vào bán kết gặp đội thắng ở cặp Uzbekistan/Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 tới.