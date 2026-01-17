Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc 0-0 (H1): Không vào!!! Li Hao cứu thua U23 Trung Quốc

TPO - U23 Uzbekistan đang chiếm ưu thế trong cuộc tranh chấp ở tuyến giữa và đẩy cao đội hình vây hãm khung thành U23 Trung Quốc. Thủ môn Li Hao vừa có tình huống bay người hết cỡ cản phá pha dứt điểm hiểm hóc từ xa của số 11 U23 Uzbekistan.

report Nửa đầu hiệp 1 trôi qua với sự áp đảo hoàn toàn từ Uzbekistan 25': U23 Trung Quốc chỉ biết co cụm phòng thủ. Họ không thể lên bóng và thậm chí cũng không có bóng để tấn công. Trong khi đó, thủ môn của họ đã phải làm việc tới 4 lần. report Thủ môn U23 Trung Quốc lại có pha bay lượn đẳng cấp 20': Từ ngoài vòng cấm, Saidnurullayev lại cứa lòng xuất sắc. Nhưng Li Hao vẫn xuất sắc hơn. report U23 Trung Quốc đang phòng thủ tuyệt đối 14': U23 Trung Quốc hiểu sức mạnh của đối thủ. Sau cú sút đập xà ngang từ phía Uzbekistan, U23 Trung Quốc đã lùi đội hình về phòng thủ triệt để. Lúc này, U23 Uzbekistan đã kiểm soát bóng tới 76%. report U23 Uzbekistan đưa bóng đập xà ngang 7': Nhận bóng từ cú đá phạt góc, Jumaev tung ra cú đá cực nhanh. Bóng đập chân hậu vệ áo đỏ tìm đến xà ngang. Sức ép của Uzbekistan đang tăng dần. report U23 Uzbekistan liên tục hãm thành 5': Các cầu thủ áo trắng đang tận dụng những pha sút xa để làm khó hàng thủ Trung Quốc. Nhưng thủ môn Li Hao vẫn chọn vị trí đúng. report U23 Uzbekistan hãm thành ngay phút đầu tiên 1': Từ cánh trái, Saidnurullayev đã đi bóng khá mềm mại và tung ra cú sút căng. Nhưng thủ môn U23 Trung Quốc đã chọn đúng vị trí. foul Trận đấu bắt đầu report Tài cầm quân của HLV Haidarov Đội tuyển Uzbekistan tham dự giải đấu này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Haidarov, người đã nhiều lần dẫn dắt các đội U19 và U23, giành chức vô địch AFC U23 năm 2018 và AFC U20 năm 2023. Do những hạn chế của câu lạc bộ về việc cho phép cầu thủ ra đi và chuẩn bị cho Thế vận hội 2028, đội thiếu những cầu thủ đủ điều kiện như Husanov và Faizulaev, thực chất chỉ ra sân với đội hình U21. Với độ tuổi trung bình chỉ đứng sau Nhật Bản, họ là đội trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng lại sở hữu kinh nghiệm đáng kể. report Uzbekistan vẫn là vua giải trẻ U23 Uzbekistan đã thể hiện phong độ ổn định tại các giải đấu châu Á trong những năm gần đây, lọt vào bán kết ở cả 4 kỳ Asian Cup U23 gần nhất, bao gồm 3 trận chung kết, và giành chức vô địch năm 2018. Thành tích này là minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Uzbekistan. Năm ngoái, đội tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên giành vé dự World Cup, lập nên "cú grand slam" khi giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu quốc tế lớn từ cấp độ U17 đến cấp độ đội tuyển quốc gia. report Dưới thời HLV Puche, Trung Quốc đang chinh phục những cột mốc lịch sử U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận. Họ là đội duy nhất chưa thua bàn nào từ đầu giải. report Đội hình ra sân của U23 Trung Quốc Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Wumitjang Yusupu, Mutalifu, Yang Alex, Yimingkari, Wang Yudong, Baihelamu report Đội hình ra sân của Uzbekistan

Trung Quốc và Uzbekistan đang trải qua một giải đấu thành công. Với đội bóng đương kim á quân U23 Uzbekistan, họ vẫn thể hiện được hiệu quả tối đa. Trong ngày ra quân, những bài phối hợp sắc nét đã được họ thể hiện trước Lebanon. Đội bóng này dẫn tới 3 bàn nhưng những phút cuối, họ bất ngờ chơi lơi lỏng, để đối thủ gỡ lại 2 bàn.

Dàn cầu thủ trẻ của U23 Uzbekistan đã bị chỉ trích và lập tức, đội tuyển này thay đổi hẳn bộ mặt. Hai trận tiếp theo, U23 Uzbekistan giăng ra thế trận phòng ngự cực kỳ chặt chẽ khiến Hàn Quốc và Iran bất lực. Tổng cộng Uzbekistan chỉ hứng chịu 2 cú sút trúng đích trong 2 trận này và không nhận bàn thua nào.

Qua những gì đã thể hiện, có thể thấy U23 Uzbekistan là tập thể toàn năng. Khi cần tấn công, họ sẽ tấn công hiệu quả và khi cần phòng ngự, họ cũng khiến đối thủ không có đường tiến vào cầu môn.

Bên kia chiến tuyến là một U23 Trung Quốc một màu. Nói vậy là bởi đội tuyển này chỉ mạnh ở mặt trận phòng ngự. Trong khi đó ở hàng công, những chân sút U23 Trung Quốc vẫn rất vụng về, thiếu ăn khớp giữa các vị trí và cũng thiếu ý tưởng phối hợp.

Ngay cả cầu thủ có tổng giá trị đắt bằng gần nửa đội tuyển U23 Việt Nam là Wang Yudong (1,5 triệu euro) cũng gây thất vọng. Cả 3 trận, Trung Quốc đều triển khai lối chơi theo kiểu rình rập. Họ phòng ngự triệt để, ngay cả có cơ hội tấn công thì Trung Quốc cũng không tấn công. Thế trận ấy được họ thể hiện trước Thái Lan hay Irắc.

Nhưng vấn đề là U23 Trung Quốc phòng ngự rất tốt. Họ là đội tuyển duy nhất chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Đó chính là thử thách dành cho U23 Uzbekistan hôm nay. Một kịch bản mà người hâm mộ chờ đợi có lẽ là thế trận chặt chẽ đến nghẹt thở được 2 đội tạo ra. Ở đó, có lẽ thành bại sẽ chỉ được định đoạt bởi vài khoảnh khắc hiếm hoi.