Thể thao

Google News

‘Người nhện’ Trung Kiên và Nhật Minh, Lý Đức... nhận ‘mưa’ tiền thưởng từ cuộc facetime với bầu Đức

Nguyễn Dũng
Lý Thành Tâm
TPO - Trong cuộc trò chuyện với thủ môn Trung Kiên qua điện thoại, bầu Đức - Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh sẽ thưởng riêng nhóm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai “mỗi người 100 triệu đồng” nếu hòa ở trận Bán kết và tăng mức thưởng lên 200 triệu đồng nếu thắng. Riêng chiến thắng trước U23 UAE, bầu Đức đã thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng và nhóm cầu thủ trên mỗi người 50 triệu đồng.

Chiều 17/1, PV Tiền Phong đã tình cờ ghi lại đoạn clip cuộc trò chuyện thân mật giữa bầu Đức và một nhóm cầu thủ trẻ, trong đó có Trần Trung Kiên, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường - những cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Học viện HAGL – Arsenal JMG. Trong 5 cầu thủ này, hiện chỉ có thủ môn Trần Trung Kiên đang chơi cho HAGL.

Nội dung đoạn hội thoại cho thấy bầu Đức trực tiếp gặp gỡ, động viên và treo thưởng để khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trước những trận đấu quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, bầu Đức nhấn mạnh việc thưởng “mỗi người 50 triệu đồng” ở trận thắng UAE tối qua, đồng thời hứa tăng mức thưởng lên 100 triệu đồng/cầu thủ nếu hoà trong trận bán kết và 200 triệu đồng/ cầu thủ nếu thắng, như một cách tạo động lực cho các cầu thủ trẻ nỗ lực, cống hiến cho trận đấu Bán kết sắp tới.

Trước đó, bầu Đức cũng đã trực tiếp gọi cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để thưởng nóng cho đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi vào Bán kết.

Không khí buổi gặp gỡ diễn ra cởi mở, gần gũi, xen lẫn tiếng cười và những lời chúc sức khỏe, may mắn đầu năm. Các cầu thủ liên tục cảm ơn và thể hiện sự phấn khích trước sự quan tâm, động viên trực tiếp từ người đã có công lớn trong việc đào tạo, dìu dắt họ từ những ngày đầu bước vào bóng đá chuyên nghiệp.

Nguyễn Dũng
Lý Thành Tâm
#Bầu Đức #U23 Việt Nam #HAGL #bóng đá #thưởng #bán kết #động viên

