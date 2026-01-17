U23 Việt Nam bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận bán kết bằng buổi tập siêu đặc biệt

Lịch trình tập luyện của U23 Việt Nam có sự thay đổi so với những ngày trước. Thay vì đợi đến buổi chiều như thường lệ, HLV Kim Sang-sik quyết định chuyển sang buổi sáng. Vậy là chưa đầy 12 tiếng sau khi trở về từ chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết, Đình Bắc cùng các đồng đội đã khởi hành đến sân tập, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận bán kết.
Tuy nhiên, do vừa trải qua 120 phút đầy căng thẳng và các cầu thủ của đã nỗ lực bung sức, cống hiến hết mình để giành chiến thắng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dùng toàn bộ thời gian buổi tập để giãn cơ, thả lỏng và các bài vận động nhẹ.
Sau những lời động viên học trò, ông chia đội thành hai nhóm. Nhóm một, gồm những cầu thủ đã chơi phần lớn thời gian của trận tứ kết, sẽ đi bộ, chạy quanh sân và phục hồi. Nhóm hai với những người còn lại, tập nhẹ và chơi mini game.
Đó là lý do nhiều cầu thủ đến sân tập với giày thể thao, không phải giày thi đấu. Tinh thần của họ cũng vô cùng thoải mái, trao đổi những câu chuyện vui vẻ và chưa nghĩ quá nhiều đến trận bán kết sắp tới.
Theo lịch thi đấu, trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 20/1 cũng tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chơi hai trận trở lại đây. Đối thủ của chúng ta sẽ được xác định khi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc kết thúc chiều nay. Đây cũng là lý do buổi tập được đẩy lên sớm, bởi vào buổi chiều, trong lúc các cầu thủ nghỉ ngơi và tập phục hồi tại khách sạn, HLV Kim Sang-sik sẽ tới xem trận đấu để có cái nhìn cụ thể về đối thủ sắp tới.
Trước khi buổi tập khép lại, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu các học trò lần lượt đứng trước ống kính máy quay và chia sẻ cảm xúc của bản thân trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Họ có thể nói về ước mơ, gửi những lời nhắn nhủ tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong hai trận sắp tới. Đây là một liệu pháp tâm lý, vừa giúp các cầu thủ giải phóng tâm trí vừa thúc đẩy động lực, khát khao chiến thắng trong mỗi người
Chính HLV Kim Sang-sik cũng bước ra, cho biết ông đang rất nhớ... phở. Tuy nhiên hành trình vẫn tiếp tục, và ông quyết tâm cùng đội giành chiến thắng hai trận còn lại, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.