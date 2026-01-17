Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

U23 Việt Nam bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận bán kết bằng buổi tập siêu đặc biệt

Thanh Hải
TPO - Sáng ngày 17/1 tại Jeddah (Saudi Arabia), chưa đầy 12 tiếng sau chiến thắng trước U23 UAE ở trận tứ kết, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để bước vào quá trình chuẩn bị cho trận bán kết VCK U23 châu Á 2026.

screenshot-89.png
HLV Kim Sang-sik khen ngợi các học trò đã cùng nhau tạo nên màn trình diễn xuất sắc ở trận tứ kết với U23 UAE. (Ảnh: Tedtran TV)

Lịch trình tập luyện của U23 Việt Nam có sự thay đổi so với những ngày trước. Thay vì đợi đến buổi chiều như thường lệ, HLV Kim Sang-sik quyết định chuyển sang buổi sáng. Vậy là chưa đầy 12 tiếng sau khi trở về từ chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết, Đình Bắc cùng các đồng đội đã khởi hành đến sân tập, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận bán kết.

Tuy nhiên, do vừa trải qua 120 phút đầy căng thẳng và các cầu thủ của đã nỗ lực bung sức, cống hiến hết mình để giành chiến thắng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dùng toàn bộ thời gian buổi tập để giãn cơ, thả lỏng và các bài vận động nhẹ.

Sau những lời động viên học trò, ông chia đội thành hai nhóm. Nhóm một, gồm những cầu thủ đã chơi phần lớn thời gian của trận tứ kết, sẽ đi bộ, chạy quanh sân và phục hồi. Nhóm hai với những người còn lại, tập nhẹ và chơi mini game.

Đó là lý do nhiều cầu thủ đến sân tập với giày thể thao, không phải giày thi đấu. Tinh thần của họ cũng vô cùng thoải mái, trao đổi những câu chuyện vui vẻ và chưa nghĩ quá nhiều đến trận bán kết sắp tới.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 20/1 cũng tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chơi hai trận trở lại đây. Đối thủ của chúng ta sẽ được xác định khi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc kết thúc chiều nay. Đây cũng là lý do buổi tập được đẩy lên sớm, bởi vào buổi chiều, trong lúc các cầu thủ nghỉ ngơi và tập phục hồi tại khách sạn, HLV Kim Sang-sik sẽ tới xem trận đấu để có cái nhìn cụ thể về đối thủ sắp tới.

Trước khi buổi tập khép lại, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu các học trò lần lượt đứng trước ống kính máy quay và chia sẻ cảm xúc của bản thân trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Họ có thể nói về ước mơ, gửi những lời nhắn nhủ tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong hai trận sắp tới. Đây là một liệu pháp tâm lý, vừa giúp các cầu thủ giải phóng tâm trí vừa thúc đẩy động lực, khát khao chiến thắng trong mỗi người

Chính HLV Kim Sang-sik cũng bước ra, cho biết ông đang rất nhớ... phở. Tuy nhiên hành trình vẫn tiếp tục, và ông quyết tâm cùng đội giành chiến thắng hai trận còn lại, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm.

screenshot-90.png
Hiểu rằng các cầu thủ đã căng sức suốt 120 phút tối thứ Sáu, HLV Kim Sang-sik cho phép những người thi đấu nhiều đi bộ, thả lỏng và thư giãn.
screenshot-91.png
Dư âm chiến thắng vẫn còn sau 12 tiếng, vì vậy các cầu thủ đều rất rạng rỡ. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-93.png
Ngày 17/1 là khoảng thời gian để các cầu thủ phục hồi, trước khi bắt đầu quá trình tập luyện căng thẳng trong hai ngày tới.
screenshot-96.png
Vì vậy Trung Kiên cùng đồng đội hoàn toàn thư giãn, thả lỏng thân thể cũng như tâm trí. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-97.png
Riêng HLV Kim Sang-sik thì không có sự thoải mái đó. Ông đã bắt đầu nghĩ về kế hoạch tác chiến ở trận bán kết sắp tới. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-98.png
Những cầu thủ dự bị tham gia vào trò chơi tâng bóng bằng đầu nhắm đúng xà ngang. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-99.png
Những người thua cuộc sẽ phải hít đất. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-101.png
Những cầu thủ đá chính chạy bộ nhẹ nhàng. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-100.png
Buổi tập ngày 17/1 được kết thúc sớm. Vào buổi chiều, Ban huấn luyện sẽ tới theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-102.png
Trong khi đó, các cầu thủ nghỉ ngơi tại khách sạn nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho thử thách sắp tới. (Ảnh: Tedtran TV)

Thanh Hải
