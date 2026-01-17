HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi chiến thắng đáng kinh ngạc

TPO - Đánh bại U23 UAE để cùng U23 Việt Nam tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cũng nối dài kỷ lục thắng liên tiếp lên con số 15 trận.

Ảnh: Tedtran TV

Tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2, với các pha lập công của Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc, qua đó góp mặt ở bán kết. Trận thắng này cũng là chiến thắng thứ 15 liên tiếp của HLV Kim Sang-sik trên cương vị HLV U23 Việt Nam.

Chuỗi chiến thắng khó tin của U23 Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu từ giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia vào tháng 7 năm ngoái. Tại đó, U23 Việt Nam toàn thắng U23 Lào, U23 Campuchia ở vòng bảng, sau đó đánh bại U23 Philippines tại bán kết trước khi hạ chủ nhà U23 Indonesia trong trận chung kết.

Bước sang vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ tháng 9/2025, U23 Việt Nam lần lượt thắng U23 Bangladesh 2-0, U23 Singapore 1-0 và U23 Yemen 1-0 để ghi danh ở VCK U23 châu Á, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik làm nên câu chuyện phi thường với 4 chiến thắng xuất sắc. Đó là các trận thắng U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Saudi Arabia 1-0 ở vòng bảng. Đến tứ kết, U23 Việt Nam lại vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2, làm nên màn rượt đuổi nghẹt thở tối 16/1.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng giành huy chương Vàng SEA Games 33 sau bốn trận toàn thắng, bao gồm 2 trận vòng bảng gặp U23 Lào và U23 Malaysia, rồi U23 Philippines ở bán kết, sau đó đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan ở trận chung kết.

Mạch 15 trận thắng của HLV Kim Sang-sik là điều chưa HLV nào từng làm được trước đây. Ngoài ra, cũng là chuỗi trận thắng dài nhất của U23 Việt Nam ở các giải chính thức.