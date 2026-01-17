Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc 0-0 (H2): Không vào!! Li Hao cứu thua U23 Trung Quốc

report Tài cầm quân của HLV Haidarov

Đội tuyển Uzbekistan tham dự giải đấu này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Haidarov, người đã nhiều lần dẫn dắt các đội U19 và U23, giành chức vô địch AFC U23 năm 2018 và AFC U20 năm 2023.

Do những hạn chế của câu lạc bộ về việc cho phép cầu thủ ra đi và chuẩn bị cho Thế vận hội 2028, đội thiếu những cầu thủ đủ điều kiện như Husanov và Faizulaev, thực chất chỉ ra sân với đội hình U21. Với độ tuổi trung bình chỉ đứng sau Nhật Bản, họ là đội trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng lại sở hữu kinh nghiệm đáng kể.