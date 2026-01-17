VCK U23 châu Á: Loại Uzbekistan, Trung Quốc gặp Việt Nam ở bán kết

TPO - Chơi áp đảo đối thủ nhưng U23 Uzbekistan đã không thể đánh bại được U23 Trung Quốc sau 120 phút thi đấu cả chính thức và hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, thủ môn Li Hao đã toả sáng giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc 4-2 qua đó gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

foul Lượt sút thứ 5, Trung Quốc chính thức giành vé đi tiếp · U23 Trung Quốc sút thành công. Tỷ số là 4-2 nghiêng về U23 Trung Quốc. Đội bóng Đông Á sẽ vào bán kết gặp Việt Nam vào tối 20/1. report Lượt sút thứ 4 · U23 Trung Quốc sút không thành công · U23 Uzbekistan sút không thành công goal Lượt sút thứ 3 · U23 Trung Quốc sút thành công · U23 Uzbekistan sút hỏng, bóng bay đập xà ngang goal Lượt sút thứ 2 · U23 Trung Quốc sút thành công · U23 Uzbekistan sút thành công goal Lượt sút đầu tiên · U23 Trung Quốc sút thành công · U23 Uzbekistan sút thành công foul U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc sẽ phải 'đấu súng' report Không vào 119': Bakhromov thử vận may bằng cú nã đại bác từ 25 mét. Tuy nhiên bóng đi liệng ra ngoài. Cơ hội cuối cùng của trận đấu và 2 bên sẽ đá luân lưu. report U23 Uzbekistan có cơ hội hiếm hoi nhưng phung phí 115': Sau hàng loạt pha dàn xếp mất thời gian, bóng cuối cùng cũng được căng vào vòng trong. Jumaev có bóng nhưng anh lại vội vàng đưa bóng đi quá thiếu chuẩn xác. report U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc đang câu giờ 113': Thủ môn Li Hao cầm bóng trong vòng cấm nhưng không cái bóng áo trắng nào áp sát. Tình huống này cho thấy 2 bên rất mệt, nên họ dường như muốn đặt niềm tin vào loạt luân lưu hơn. report Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu 105': Liệu có bàn thắng ở thời gian còn lại hay hai bên sẽ kéo nhau vào loạt luân lưu? report Hiệp phụ thứ nhất khép lại, 2 bên sẽ đổi sân report Thể lực hai bên đã sa sút 102': U23 Uzbekistan vẫn muốn tấn công nhưng họ không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu do thể lực suy giảm. Trong khi đó, dường như U23 Trung Quốc muốn đưa trận đấu về loạt luân lưu. report U23 Uzbekistan đang thay đổi cách tiếp cận 96': Thay vì những pha phối hợp nhỏ, U23 Uzbekistan đã chuyển sang bài xẻ nách. Bóng được đưa xuống đáy biên và tạt vào. Nhưng Li Hao vẫn đang xử lý các tình huống rất chủ động. foul Hiệp phụ bắt đầu foul 90 phút kết thúc Sau hàng loạt pha hãm thành, U23 Uzbekistan vẫn bất lực trước hàng thủ đối phương. Họ sẽ phải nỗ lực hơn nhiều khi bước vào hiệp phụ. report Vẫn chưa thể hạ được Li Hao 90'+3: Thủ môn Li Hao đổ người kịp thời đẩy cú sút phạt hàng rào từ Uzbekistan. Đây đã là cú sút 24 từ đầu trận của Uzbekistan nhưng hiệu quả vẫn là 0. report Trận đấu nhiều khả năng phải phân định bằng hiệp phụ 85': U23 Uzbekistan không còn tấn công dữ dội như trước. Trong khi đó Trung Quốc vẫn chỉ biết phòng ngự. Hai bên dường như đã chuẩn bị cho hiệp phụ. report U23 Uzbekistan lại bế tắc 80': Sau quãng thời gian ngắn bùng nổ nhưng không tận dụng được cơ hội, U23 Uzbekistan lại rơi vào trạng thái bế tắc. Các pha lên bóng của họ dần mất đi đột biến. report Hàng thủ Trung Quốc mắc lỗi, nhưng Uzbekistan vẫn dứt điểm hỏng 75': Hậu vệ Trung Quốc để mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm và bóng đến chân Saidnurullayev. Nhưng cú sút của tiền đạo U23 Uzbekistan vẫn thiếu một chút sự chuẩn xác. report Khung thành U23 Trung Quốc vẫn như bị 'yểm bùa' 67': U23 Uzbekistan vừa tổ chức một pha đánh biên phải xuất sắc. Và khi bóng đã vượt qua tầm với của Li Hao thì đồng đội của thủ môn này vẫn cản bóng. Đại diện Đông Á lại thoát thua. report Li Hao vẫn là 'siêu nhân' 64': Li Hao vừa có pha cứu thua khó tin. Bakhromov tung ra cú sút cực hiểm, bóng lại đập chân hậu vệ áo đỏ đi khó hơn nhưng Li Hao vẫn rướn người đẩy bóng ra ngoài. report Không vào, U23 Trung Quốc thoát thua 57': Bóng được tạt từ cánh trái vào và sau một thoáng giật mình của hàng thủ U23 Trung Quốc, Saidov đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng bóng lại đập hậu vệ U23 Trung Quốc ra ngoài. report U23 Trung Quốc vừa có pha dứt điểm đầu tiên 53': U23 Trung Quốc vừa tổ chức pha lên bóng tốt nhất từ đầu trận. Bóng được tạt rất thoáng từ cánh phải và bên trong, Baihelamu tung người bắt volley. Nhưng bóng đi quá thiếu chuẩn xác. report U23 Uzbekistan vẫn loay hoay 50': Khamodiv vừa có pha xử lý vội vàng, đáng tiếc. Anh có bóng một mình bên cánh trái nhưng lại tạt bóng ra thẳng cột cờ góc. Pha bóng này cho thấy có dấu hiệu bị tâm lý của U23 Uzbekistan. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu tôn vinh Li Hao 45'+3: Một hiệp đấu một chiều toàn diện khi Uzbekistan tấn công còn Trung Quốc chỉ biết phòng ngự. Nhưng trong cả 10 pha dứt điểm, Uzbekistan đều không thể thắng được thủ môn Li Hao. report Cú sút thứ 10 của Uzbekistan 45': Bakhromov vừa tung ra cú đá căng. Bóng hướng về góc thấp cầu môn. Thủ môn Li Hao đã bó tay nhưng bóng lại đi ra ngoài. Đó đã là pha dứt điểm thứ 10 của Uzbekistan. report Thủ môn U23 Trung Quốc cứu thua khó tin 43': Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, chân sút Bakhromov cura U23 Uzbekistan tung ra cú đá hướng trái bóng về góc chữ A. Nhưng thủ môn Li Hao vẫn xuất sắc. Đây là pha cứu thua khó tin của anh. report U23 Uzbekistan đang bế tắc 38': Về cuối hiệp 1, U23 Uzbekistan đang bế tắc khi các pha dàn xếp của họ đang mất đi sự đột biến. Các cầu thủ Trung Quốc cũng quản lý khoảng không gian tốt hơn khiến U23 Uzbekistan bế tắc. report U23 Uzbekistan lại sút xa 32': Khayrullayev đón bóng từ ngoài vòng cấm và anh lại dứt điểm từ xa. Nhưng cú đá lần này không chính xác. Đây đã là pha dứt điểm thứ 6 từ đầu trận của Uzbekistan diễn ra từ ngoài vòng cấm. Nhưng họ vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. report Nửa đầu hiệp 1 trôi qua với sự áp đảo hoàn toàn từ Uzbekistan 25': U23 Trung Quốc chỉ biết co cụm phòng thủ. Họ không thể lên bóng và thậm chí cũng không có bóng để tấn công. Trong khi đó, thủ môn của họ đã phải làm việc tới 4 lần. report Thủ môn U23 Trung Quốc lại có pha bay lượn đẳng cấp 20': Từ ngoài vòng cấm, Saidnurullayev lại cứa lòng xuất sắc. Nhưng Li Hao vẫn xuất sắc hơn. report U23 Trung Quốc đang phòng thủ tuyệt đối 14': U23 Trung Quốc hiểu sức mạnh của đối thủ. Sau cú sút đập xà ngang từ phía Uzbekistan, U23 Trung Quốc đã lùi đội hình về phòng thủ triệt để. Lúc này, U23 Uzbekistan đã kiểm soát bóng tới 76%. report U23 Uzbekistan đưa bóng đập xà ngang 7': Nhận bóng từ cú đá phạt góc, Jumaev tung ra cú đá cực nhanh. Bóng đập chân hậu vệ áo đỏ tìm đến xà ngang. Sức ép của Uzbekistan đang tăng dần. report U23 Uzbekistan liên tục hãm thành 5': Các cầu thủ áo trắng đang tận dụng những pha sút xa để làm khó hàng thủ Trung Quốc. Nhưng thủ môn Li Hao vẫn chọn vị trí đúng. report U23 Uzbekistan hãm thành ngay phút đầu tiên 1': Từ cánh trái, Saidnurullayev đã đi bóng khá mềm mại và tung ra cú sút căng. Nhưng thủ môn U23 Trung Quốc đã chọn đúng vị trí. foul Trận đấu bắt đầu report Tài cầm quân của HLV Haidarov Đội tuyển Uzbekistan tham dự giải đấu này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Haidarov, người đã nhiều lần dẫn dắt các đội U19 và U23, giành chức vô địch AFC U23 năm 2018 và AFC U20 năm 2023. Do những hạn chế của câu lạc bộ về việc cho phép cầu thủ ra đi và chuẩn bị cho Thế vận hội 2028, đội thiếu những cầu thủ đủ điều kiện như Husanov và Faizulaev, thực chất chỉ ra sân với đội hình U21. Với độ tuổi trung bình chỉ đứng sau Nhật Bản, họ là đội trẻ thứ hai trong giải đấu, nhưng lại sở hữu kinh nghiệm đáng kể. report Uzbekistan vẫn là vua giải trẻ U23 Uzbekistan đã thể hiện phong độ ổn định tại các giải đấu châu Á trong những năm gần đây, lọt vào bán kết ở cả 4 kỳ Asian Cup U23 gần nhất, bao gồm 3 trận chung kết, và giành chức vô địch năm 2018. Thành tích này là minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Uzbekistan. Năm ngoái, đội tuyển quốc gia nước này lần đầu tiên giành vé dự World Cup, lập nên "cú grand slam" khi giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu quốc tế lớn từ cấp độ U17 đến cấp độ đội tuyển quốc gia. report Dưới thời HLV Puche, Trung Quốc đang chinh phục những cột mốc lịch sử U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á, đồng thời giữ sạch lưới cả 3 trận. Họ là đội duy nhất chưa thua bàn nào từ đầu giải. report Đội hình ra sân của U23 Trung Quốc Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao, Wumitjang Yusupu, Mutalifu, Yang Alex, Yimingkari, Wang Yudong, Baihelamu report Đội hình ra sân của Uzbekistan

Trung Quốc và Uzbekistan đang trải qua một giải đấu thành công. Với đội bóng đương kim á quân U23 Uzbekistan, họ vẫn thể hiện được hiệu quả tối đa. Trong ngày ra quân, những bài phối hợp sắc nét đã được họ thể hiện trước Lebanon. Đội bóng này dẫn tới 3 bàn nhưng những phút cuối, họ bất ngờ chơi lơi lỏng, để đối thủ gỡ lại 2 bàn.

Dàn cầu thủ trẻ của U23 Uzbekistan đã bị chỉ trích và lập tức, đội tuyển này thay đổi hẳn bộ mặt. Hai trận tiếp theo, U23 Uzbekistan giăng ra thế trận phòng ngự cực kỳ chặt chẽ khiến Hàn Quốc và Iran bất lực. Tổng cộng Uzbekistan chỉ hứng chịu 2 cú sút trúng đích trong 2 trận này và không nhận bàn thua nào.

Qua những gì đã thể hiện, có thể thấy U23 Uzbekistan là tập thể toàn năng. Khi cần tấn công, họ sẽ tấn công hiệu quả và khi cần phòng ngự, họ cũng khiến đối thủ không có đường tiến vào cầu môn.

Bên kia chiến tuyến là một U23 Trung Quốc một màu. Nói vậy là bởi đội tuyển này chỉ mạnh ở mặt trận phòng ngự. Trong khi đó ở hàng công, những chân sút U23 Trung Quốc vẫn rất vụng về, thiếu ăn khớp giữa các vị trí và cũng thiếu ý tưởng phối hợp.

Ngay cả cầu thủ có tổng giá trị đắt bằng gần nửa đội tuyển U23 Việt Nam là Wang Yudong (1,5 triệu euro) cũng gây thất vọng. Cả 3 trận, Trung Quốc đều triển khai lối chơi theo kiểu rình rập. Họ phòng ngự triệt để, ngay cả có cơ hội tấn công thì Trung Quốc cũng không tấn công. Thế trận ấy được họ thể hiện trước Thái Lan hay Irắc.

Nhưng vấn đề là U23 Trung Quốc phòng ngự rất tốt. Họ là đội tuyển duy nhất chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Đó chính là thử thách dành cho U23 Uzbekistan hôm nay. Một kịch bản mà người hâm mộ chờ đợi có lẽ là thế trận chặt chẽ đến nghẹt thở được 2 đội tạo ra. Ở đó, có lẽ thành bại sẽ chỉ được định đoạt bởi vài khoảnh khắc hiếm hoi.