U23 Trung Quốc thiệt quân khi gặp U23 Việt Nam ở bán kết

TPO - U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận bán kết với nỗi lo ở vị trí tiền vệ trung tâm. Yang Haoyu, một trong những cầu thủ quan trọng của họ, sẽ bị treo giò do dính đủ 2 thẻ vàng.

Trước khi bước vào trận tứ kết với U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc đã dính tới 8 thẻ vàng. 8 cầu thủ này sẽ bị treo giò ở bán kết nếu như bị cảnh cáo thêm một lần nữa. Vì theo luật AFC, ở VCK U23 châu Á thì thẻ chỉ được xóa từ sau tứ kết.

U23 Trung Quốc đã không thể tránh mọi rủi ro. Trong thế trận phòng ngự triệt để trước U23 Uzbekistan, các cầu thủ của họ nhiều lần phải vào bóng rát để ngăn chặn đối thủ và ở một pha bóng như thế, Yang Haoyu đã bị cảnh cáo.

Như vậy, tiền vệ 19 tuổi này đã dính 2 thẻ vàng trong 2 trận (gặp Thái Lan và Uzbekistan). Anh mặc định bị treo giò trận tiếp theo với U23 Việt Nam. Đây là thiếu vắng chắc chắn khiến HLV Antonio Puche đau đầu.

Yang Haoyu là tiền vệ sáng tạo của U23 Trung Quốc

Yang Haoyu là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ông. Tiền vệ 19 tuổi thi đấu cả 4 trận đã qua và anh hợp cùng Li Zhenquan quán xuyến khu trung tuyến của đội nhà. Dù còn rất trẻ nhưng Yang Haoyu đã thi đấu 22 trận, ghi 3 bàn cho Shanghai Shenhua ở mùa giải vừa qua, góp công không nhỏ giúp đội bóng về nhì 2 ở Super League.

Giá trị 370 ngàn euro (theo Transfermarkt) của anh thậm chí còn hơn cả Đình Bắc (300 ngàn euro) bên phía U23 Việt Nam. Con số này phần nào cho thấy được năng lực của Yang Haoyu.

Do vậy, chắc chắn U23 Trung Quốc sẽ không dễ tìm người khỏa lấp khoảng trống mà Yang Haoyu để lại ở hàng tiền vệ khi gặp U23 Việt Nam vào tối 20/1. Trong khi đó, U23 Việt Nam vừa được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, vừa có đủ lực lượng tối ưu. 7 tuyển thủ U23 Việt Nam gồm Minh Phúc, Lý Đức, Đình Bắc… dính thẻ ở vòng bảng nhưng không bị phạt thêm ở trận đấu với U23 UAE nên đã bị xóa thẻ, không phải lo lắng ở vòng bán kết.