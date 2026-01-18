Trung Kiên và Li Hao, cuộc đối đầu của hai 'người nhện'

TPO - Với việc U23 Trung Quốc sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, đó sẽ là cuộc chạm trán rất đáng chờ đợi giữa hai thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam và Li Hao của U23 Trung Quốc.

Trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan là màn trình diễn siêu hạng của thủ môn Li Hao. Trong 120 phút, đội bóng Trung Á tung ra tới 28 cú sút, với 8 trong số đó trúng đích. Thế nhưng tất cả đều không thể trở thành bàn thắng, bởi Li Hao đã cản phá tất cả. Ở loạt sút luân lưu, thủ môn 21 tuổi đang khoác áo Qingdao West Coast tiếp tục thể hiện tài năng khi đổ người đúng hướng, chặn đứng cú sút của Dirshod.

Nói về tình huống cản phá này, Li Hao tiết lộ sau trận đấu, rằng "tôi nói đã biết đối thủ sút bên nào, nhưng anh ta không tin và vẫn sút, thế nên tôi đành chứng minh".

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu góp mặt ở bán kết. Chiến tích này có công rất lớn của Li Hao bởi HLV Antonio Puche theo đuổi lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhường trái bóng cho đối thủ và hấp thụ áp lực. Cả 4 trận đã qua họ đều giữ sạch lưới, và Li Hao xứng đáng được tôn vinh với 24 lần cứu thua.

Trong khi đó, thủ môn Trần Trung Kiên cũng không kém cạnh với 12 lần cứu thua, nhiều thứ hai giải đấu. Thoạt nhìn hai thống kê có sự chênh lệch, nhưng điều này một phần bởi hàng thủ của U23 Việt Nam hoạt động hiệu quả và hạn chế tối đa các pha dứt điểm của đối thủ. Chúng ta cũng kiểm soát bóng tốt hơn, trái ngược với lối đá không bóng của U23 Trung Quốc.

Cuộc so tài giữa hai thủ môn Trung Kiên và Li Hao có ý nghĩa quan trọng tới kết quả trận bán kết.

Ở các thống kê khác, Trung Kiên có 9 pha bắt dính bóng và 1 lần đấm bóng chính xác, trong khi Li Hao lần lượt là 3 và 0. Thủ môn của U23 Trung Quốc có 4 lần phá bóng giải nguy, còn người gác đền của U23 Việt Nam có 3.

Cả hai thủ môn cũng tích cực tham gia xây dựng lối chơi khi Trung Kiên thực hiện 109 đường chuyền, Li Hao là 100. Tỷ lệ chuyền chính xác của Li Hao nhỉnh hơn với 56% đến đúng địa chỉ, Trung Kiên là 54,1%.

Điều này một lần nữa phản ánh sự khác biệt trong lối chơi hai đội. HLV Antonio Puche thích triển khai hàng thủ lùi sâu, thu hẹp khoảng cách giữa các hậu vệ và thủ môn. Vậy nên khả năng chuyền chính xác cao hơn, đồng thời Li Hao cũng chủ yếu đẩy bóng lên phía trước. Ngược lại, Trung Kiên linh hoạt hơn với nhiều đường chuyền hướng sang hai cánh.

Dù sao thì với các thủ môn, những tình huống cản phá mới mang tính quyết định. Và cả Trung Kiên cũng như Li Hao đều rất xuất sắc ở khía cạnh đó. Họ chắc chắn ảnh hưởng quan trọng tới kết quả trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.