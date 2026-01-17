U23 Hàn Quốc thắng phút cuối, hẹn gặp U23 Nhật Bản ở bán kết

TPO - U23 Hàn Quốc đã bất ngờ ghi bàn thứ 2 sau một pha dàn xếp phạt góc để ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Australia. Như vậy, họ đã cùng U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản bước vào bán kết. Đây sẽ là vòng bán kết thú vị nhất từ trước tới nay.

report Hết giờ 90+4': U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước U23 Australia, qua đó giành vé vào bán kết giải U23 châu Á gặp U23 Nhật Bản. report Nguy hiểm 90+1': U23 Australia dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Valadon tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi cao so với khung thành. report Bù giờ 90': Trận đấu có 4 phút bù giờ. U23 Hàn Quốc thay người. Kang Seong Jin rời sân nhường chỗ cho Jo Hyun Tae. report VÀO!!! U23 Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-1 88': Từ tình huống phạt góc, Kang Seong-Jin treo bóng chuẩn xác để Shin Min Ha băng vào đánh đầu, bóng dội đất rồi bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Hall. report Thế trận rình rập 85': Trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co và khó đoán. Cả hai đội đều giữ cự ly đội hình chặt chẽ, chơi rình rập và chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để tung ra những pha phản công nhanh. report U23 Australia thực hiện những sự thay đổi cuối cùng 81': Aidan Simmons rời sân nhường chỗ cho James Overy, còn Nathanael Blair vào sân thay thế Luka Jovanovic. report Nguy hiểm 78': Từ đường chuyền của đồng đội, Younis tung cú dứt điểm nhắm về góc xa khung thành, nhưng bóng đi chệch cột dọc U23 Hàn Quốc trong gang tấc. report Baek Ga On rời sân 77': Baek Ga On, cầu thủ ghi bàn cho U23 Hàn Quốc rời sân nhường chỗ cho Jeong Jae Sang. report Không được 75': Kim Dong Jin thực hiện đường chọc khe nguy hiểm vào vòng cấm nhưng bóng không thể đến chân Kang Seong Jin. report U23 Australia thay liền 2 người 73': U23 Australia thay người khi Aydan Hammond vào sân thay Mathias Macallister và Jaylan Pearman vào sân thay Louis Agosti. report Nhịp độ trận đấu giảm bớt 68': Sau khi U23 Australia gỡ hòa, cả hai đội chủ động chơi thận trọng. U23 Hàn Quốc tập trung giữ cự ly đội hình, giảm các pha dâng cao, trong khi U23 Australia cũng chủ yếu kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. report U23 Austrlia có sự thay đổi người đầu tiên 65': Marcus Younis vào sân thay thế Jed Drew. report Đi bóng kỹ thuật 62': Cầu thủ U23 Hàn Quốc thực hiện pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm từ trước vòng 16m50 nhưng bị hàng hậu vệ U23 Australia cản phá. report Không có phạt đền 57': Dukuly ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Lee Hyun Yong, nhưng trọng tài xác định cầu thủ U23 Hàn Quốc không phạm lỗi. report VÀOOO!!! U23 Australia gỡ hòa 1-1 51': Từ đường chọc khe của Jed Drew, Jovanovic thoát xuống xâm nhập vòng cấm, vượt qua sự truy cản của thủ môn Hong Seong Min và dứt điểm trong góc hẹp, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Australia. report Hiệp 2 bắt đầu 46': U23 Australia giao bóng. U23 Hàn Quốc thực hiện thay người, Kim Do Hyun vào sân thay Kim Yong Hak. report Hết hiệp 1 45+3': Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc. report Hong Seong Min cứu thua 45+1': Jed Drew kiến tạo cho Jovanovic tung cú sút cực căng trong thế đối mặt, nhưng vẫn không thắng được thủ thành Hong Seong Min. Trọng tài xác định trước đó cầu thủ U23 Australia đã ở thế việt vị. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ report U23 Australia bế tắc 42': U23 Australia vẫn thi đấu bế tắc, các pha lên bóng liên tục nhưng chưa tạo ra tình huống dứt điểm đáng chú ý nào. report VAR vào cuộc 38': Trong pha phối hợp tấn công của U23 Australia, Kang Min Jun trong nỗ lực truy cản đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có phạt đền cho U23 Australia. report U23 Australia đòi phạt đền 34': U23 Australia liên tục hãm thành U23 Hàn Quốc sau khi bị dẫn trước. Trong một pha dứt điểm, các cầu thủ U23 Australia phản ánh bóng chạm tay hậu vệ U23 Hàn Quốc nhưng trọng tài không thổi phạt. report U23 Hàn Quốc chơi chậm lại 30': Sau khi mở tỉ số, U23 Hàn Quốc chủ động chơi chậm lại, trong khi U23 Australia đẩy cao nhịp độ, tìm cách tổ chức các đợt lên bóng nhằm tìm bàn gỡ. report Cơ hội 24': Trong tình huống phối hợp tấn công, Simmons tung ra cú dứt điểm đưa bóng về góc xa khung thành U23 Hàn Quốc, nhưng bóng đi chệch cột dọc. report VÀO!!! U23 Hàn Quốc mở tỷ số 21': Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Lee Hyun Yong, Baek Ga On lốp bóng qua đầu thủ môn Hall, mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc. report Nỗ lực không thành 16':Xuất phát từ pha ném biên bên cánh trái, Kim Yong Hak băng xuống nhận bóng từ đồng đội nhưng bị hậu vệ U23 Australia cản phá. Sau đó, trọng tài cũng xác định cầu thủ U23 Hàn Quốc ở thế việt vị. report Không được 10': Drew thực hiện đường chuyền dài cho Dukuly băng xuống trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định cầu thủ U23 Australia đã ở thế việt vị. report U23 Hàn Quốc phản công 5': Từ đường chuyền vượt tuyến, Baek Ga On thoát xuống cực nhanh, buộc thủ môn Hall phải băng ra ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú cứa lòng của anh đi cao so với khung thành. report Pha dứt điểm đầu tiên 3': Hai đội nhập cuộc thận trọng. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Drew của U23 Australia tung cú dứt điểm từ xa nhưng không gây khó khăn cho thủ thành Hong Seong Min của U23 Hàn Quốc. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận tứ kết giữa U23 Australia 0-0 U23 Hàn Quốc. U23 Australia ra sân trong trang phục xanh lá, trong khi U23 Hàn Quốc thi đấu trong trang phục màu hồng. U23 Hàn Quốc giao bóng. report Tổ trọng tài điều khiển trận đấu report Sơ đồ hai đội report Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc report Đội hình xuất phát U23 Australia

U23 Australia bước vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng D, nhưng hành trình của đại diện xứ “chuột túi” ở vòng bảng là câu chuyện đầy kịch tính. Thầy trò HLV Australia khởi đầu bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U23 Thái Lan, trước khi bất ngờ để thua tối thiểu U23 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai.

Ở lượt đấu cuối cùng, khi U23 Australia bị U23 Iraq dẫn bàn trong phần lớn thời gian và đứng trước nguy cơ bị loại. Đúng thời khắc sinh tử, bản lĩnh của họ lên tiếng với hai bàn thắng liên tiếp ở phút bù giờ 90+3 và 90+7, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1 đầy ngoạn mục. Kết quả này không chỉ giúp Australia cán đích vòng bảng với 6 điểm, đứng đầu bảng D, mà còn đưa họ đi vào lịch sử giải đấu.

Theo thống kê, U23 Australia trở thành đội thứ hai ghi hai bàn sau phút 90 trong một trận đấu tại VCK U23 châu Á, sau U23 Uzbekistan năm 2014, minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc của “Socceroos trẻ”.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bước vào vòng knock-out trong tâm thế không mấy thuyết phục. Đội bóng xứ Kim chi chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận vòng bảng (1 thắng, 1 hòa, 1 thua). Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối khiến họ suýt bị loại ở bảng C, và chỉ giành vé đi tiếp nhờ việc U23 Iran để thua U23 Lebanon.

Dù vẫn duy trì thành tích lọt vào tứ kết ở cả 7 lần tham dự U23 châu Á, kỷ lục của giải đấu, nhưng màn trình diễn tại VCK năm nay khiến U23 Hàn Quốc phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Việc để thủng lưới 4 bàn ở vòng bảng, con số cao nhất trong lịch sử tham dự giải của họ, đặt ra dấu hỏi lớn về sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Hiện tại, lịch sử đối đầu nghiêng về U23 Hàn Quốc với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đang có dấu hiệu dịch chuyển trong thời gian gần đây. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 6/2025, U23 Australia đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Phong độ hiện tại càng mang đến sự lạc quan cho U23 Australia. “Socceroos trẻ” bất bại 13 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 8 chiến thắng, thể hiện tinh thần ổn định và bản lĩnh ghi bàn đúng thời điểm. Ngược lại, U23 Hàn Quốc chỉ có duy nhất một chiến thắng trước U23 Lebanon trong 5 trận gần đây, liên tục gây thất vọng về sự ổn định cũng như tinh thần thi đấu.

Trận tứ kết giữa U23 Australia và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 đêm nay. Với bản lĩnh đã được kiểm chứng ở những thời khắc quyết định, U23 Australia đang đứng trước cơ hội lớn để phá dớp, lần đầu khuất phục U23 Hàn Quốc tại một kỳ VCK U23 châu Á, qua đó khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.

