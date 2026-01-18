Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Cân tài cân sức

TPO - Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc mang đến nhiều chi tiết đáng chú ý, khi những lần chạm trán trong quá khứ cho thấy sự cân bằng nhất định.

U23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U23 Uzbekistan.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại vòng bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc không phải là những cái tên quá xa lạ với nhau. Thống kê cho thấy, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã đối đầu nhau 4 lần trong quá khứ. Kết quả nghiêng nhẹ về phía đội bóng Đông Nam Á, khi U23 Việt Nam giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 lần.

Một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại giải giao hữu Panda Cup vào năm ngoái, nơi đội bóng áo đỏ giành thắng lợi tối thiểu. Trước đó, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong một trận đấu giao hữu khác. Ở chiều ngược lại, chiến thắng duy nhất của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam đến trong một trận giao hữu tổ chức trên sân nhà, nơi đội bóng trẻ của họ tận dụng tốt lợi thế địa điểm thi đấu và giành thắng lợi sát nút.

Bước vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại kéo dài lên tới con số 15, cùng sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn thắng và nhận 2 bàn thua.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu kỷ luật, yếu tố giúp họ tiến sâu tại giải đấu năm nay. Điều đặc biệt là U23 Trung Quốc vẫn đang chưa nhận bất kỳ bàn thua nào tại VCK U23 châu Á 2026, mặc dù đã phải đối đầu với những đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan và U23 Úc.

Nhìn vào lịch sử đối đầu, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo, bởi ở một trận đấu loại trực tiếp, phong độ hiện tại, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, cuộc chạm trán sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng.