Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Cân tài cân sức

Khanh Kiều

TPO - Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc mang đến nhiều chi tiết đáng chú ý, khi những lần chạm trán trong quá khứ cho thấy sự cân bằng nhất định.

image.jpg
U23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U23 Uzbekistan.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại vòng bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc không phải là những cái tên quá xa lạ với nhau. Thống kê cho thấy, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã đối đầu nhau 4 lần trong quá khứ. Kết quả nghiêng nhẹ về phía đội bóng Đông Nam Á, khi U23 Việt Nam giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 lần.

Một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại giải giao hữu Panda Cup vào năm ngoái, nơi đội bóng áo đỏ giành thắng lợi tối thiểu. Trước đó, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong một trận đấu giao hữu khác. Ở chiều ngược lại, chiến thắng duy nhất của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam đến trong một trận giao hữu tổ chức trên sân nhà, nơi đội bóng trẻ của họ tận dụng tốt lợi thế địa điểm thi đấu và giành thắng lợi sát nút.

Bước vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại kéo dài lên tới con số 15, cùng sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn thắng và nhận 2 bàn thua.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu kỷ luật, yếu tố giúp họ tiến sâu tại giải đấu năm nay. Điều đặc biệt là U23 Trung Quốc vẫn đang chưa nhận bất kỳ bàn thua nào tại VCK U23 châu Á 2026, mặc dù đã phải đối đầu với những đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan và U23 Úc.

Nhìn vào lịch sử đối đầu, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo, bởi ở một trận đấu loại trực tiếp, phong độ hiện tại, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, cuộc chạm trán sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

Khanh Kiều
#U23 Việt Nam #U23 Trung Quốc #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #VCK U23 Châu Á 2026 #VCK U23 Châu Á #Bán kết U23 Châu Á #Thành tích đối đầu #Đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục