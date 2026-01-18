HLV của U23 Trung Quốc: 'Tôi chưa xem các trận của U23 Việt Nam, nhưng biết kha khá về họ'

TPO - Như vậy U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Theo HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc, ông có hiểu biết nhất định về U23 Việt Nam khi đối đầu cách đây không lâu.

Đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu, mặc dù hài lòng với màn trình diễn của các học trò cũng như kết quả, song HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc không quên chỉ trích Ban tổ chức khi đặt đội bóng của ông vào tình thế bất lợi.

"Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi", chiến lược gia người Tây Ban Nha gay gắt, "Trước trận tứ kết, U23 Trung Quốc chỉ có ba ngày nghỉ ngơi trong khi U23 Uzbekistan có tới bốn ngày. Điều này rất quan trọng. Tôi nghĩ AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng không chịu thiệt thòi như vậy. Việc bắt đầu trận đấu lúc 14h30 cũng rất không hợp lý. Tôi phải nói, vì không thể im lặng chịu đựng mãi".

Dù sao thì U23 Trung Quốc cũng đã làm nên lịch sử khi lần đầu vào bán kết. HLV Antonio Puche chia sẻ rằng ông cùng các cầu thủ đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ. "Cả đội rất phấn khởi. Chúng tôi phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ăn mừng bởi phải nhanh chóng chuẩn bị cho trận bán kết", HLV của U23 Trung Quốc giải thích.

Về đối thủ U23 Việt Nam ở trận bán kết sắp tới, HLV Antonio Puche nói: "Tôi chưa xem các trận đấu của U23 Việt Nam bởi tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào trận tứ kết. Sau đây chúng tôi mới phân tích những màn trình diễn cũng như lối chơi của họ. Mặc dù vậy tôi biết về U23 Việt Nam bởi từng đối đầu ở Thành Đô tại giải Panda Cup 2025".

Vị HLV này cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự. Ông bày tỏ quan điểm: "Về mặt kỹ thuật, trước các đối thủ mạnh, kiểm soát bóng tốt, việc chúng tôi chơi tấn công sẽ không dễ dàng (nên buộc phải đá thủ)".

"Hiện tôi hài lòng với mọi thứ, đặc biệt là việc giữ sạch lưới trong 4 trận, sau đó làm nên lịch sử, biến giấc mơ thành hiện thực", HLV Antonio kết luận, thay cho tuyên bố, rằng kết quả biện minh cho phương tiện và phong cách thực dụng hoàn toàn ổn nếu mang lại chiến thắng.