Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV của U23 Trung Quốc: 'Tôi chưa xem các trận của U23 Việt Nam, nhưng biết kha khá về họ'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Như vậy U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Theo HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc, ông có hiểu biết nhất định về U23 Việt Nam khi đối đầu cách đây không lâu.

1768664510243-5e1be2364aea7f8551.jpg

Đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu, mặc dù hài lòng với màn trình diễn của các học trò cũng như kết quả, song HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc không quên chỉ trích Ban tổ chức khi đặt đội bóng của ông vào tình thế bất lợi.

"Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi", chiến lược gia người Tây Ban Nha gay gắt, "Trước trận tứ kết, U23 Trung Quốc chỉ có ba ngày nghỉ ngơi trong khi U23 Uzbekistan có tới bốn ngày. Điều này rất quan trọng. Tôi nghĩ AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng không chịu thiệt thòi như vậy. Việc bắt đầu trận đấu lúc 14h30 cũng rất không hợp lý. Tôi phải nói, vì không thể im lặng chịu đựng mãi".

Dù sao thì U23 Trung Quốc cũng đã làm nên lịch sử khi lần đầu vào bán kết. HLV Antonio Puche chia sẻ rằng ông cùng các cầu thủ đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ. "Cả đội rất phấn khởi. Chúng tôi phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ăn mừng bởi phải nhanh chóng chuẩn bị cho trận bán kết", HLV của U23 Trung Quốc giải thích.

Về đối thủ U23 Việt Nam ở trận bán kết sắp tới, HLV Antonio Puche nói: "Tôi chưa xem các trận đấu của U23 Việt Nam bởi tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào trận tứ kết. Sau đây chúng tôi mới phân tích những màn trình diễn cũng như lối chơi của họ. Mặc dù vậy tôi biết về U23 Việt Nam bởi từng đối đầu ở Thành Đô tại giải Panda Cup 2025".

Vị HLV này cũng không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự. Ông bày tỏ quan điểm: "Về mặt kỹ thuật, trước các đối thủ mạnh, kiểm soát bóng tốt, việc chúng tôi chơi tấn công sẽ không dễ dàng (nên buộc phải đá thủ)".

"Hiện tôi hài lòng với mọi thứ, đặc biệt là việc giữ sạch lưới trong 4 trận, sau đó làm nên lịch sử, biến giấc mơ thành hiện thực", HLV Antonio kết luận, thay cho tuyên bố, rằng kết quả biện minh cho phương tiện và phong cách thực dụng hoàn toàn ổn nếu mang lại chiến thắng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #trực tiếp bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Trung Quốc #Đình Bắc #Đình Bắc U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục