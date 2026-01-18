Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'Lối đá của U23 Trung Quốc gây ức chế, nhưng U23 Việt Nam sẽ có cách đối phó'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo HLV Phạm Minh Đức, ở bán kết, U23 Trung Quốc chắn chắn sẽ gây ra nhiều thách thức bởi lối đá phòng ngự. Tuy nhiên, đừng quên U23 Việt Nam có nhiều giải pháp để đối phó ổn thỏa và giành chiến thắng.

u22-1761015607350282764307.jpg

Theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, HLV Phạm Minh Đức đánh giá lối đá phòng ngự "đổ bê tông" của thầy trò HLV Antonio Puche "rất khó chịu" và "gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ".

"U23 Trung Quốc phòng ngự dày đặc trong hiệp một và kiên định hơn với chiến thuật đó trong hiệp hai. Như tôi nhận thấy, các cầu thủ U23 Uzbekistan gần như nản lòng và rơi vào bế tắc. Phong cách phòng ngự dày đặc kiểu này dễ làm đối phương ức chế", HLV Phạm Minh Đức nói về lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Trung Quốc.

Ông giải thích về chiến thắng của Long cho đội (biệt danh của tuyển Trung Quốc): "Trong bóng đá, đặc biệt là những trận đấu loại trực tiếp, thường đội bóng yếu thế sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội, sẵn sàng kéo trận đấu đến loạt luân lưu. Khi đá penalty, đội cửa dưới lại có tâm lý thoải mái hơn và các cầu thủ sút chuẩn xác hơn bởi luyện tập kỹ. Còn đội bóng cửa trên hay lo lắng".

Tuy vậy, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Việt Nam sẽ làm tốt hơn U23 Uzbekistan trong việc giải mã U23 Trung Quốc. "Cách chơi của chúng ta khác U23 Uzbekistan. Hàng tấn công mà HLV Kim Sang-sik đang sở hữu như Đình Bắc, Lê Phát, Khuất Văn Khang, Lê Phát, Minh Phúc... mang đến nhiều phương án và ý tưởng chơi bóng, cũng như cách tiếp cận khác nhau tùy vào đối thủ", ông nói, "Với kinh nghiệm, sự lì lợm và tính đồng đều của đội hình, tôi nghĩ chúng ta muốn gặp U23 Trung Quốc hơn gặp U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc chắc chắn không đánh giá thấp chúng ta. Họ có thể triển khai thế trận phòng thủ yêu thích, nhưng nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi bàn trước, U23 Trung Quốc buộc phải chơi tấn công và chơi với hàng thủ dâng cao sẽ ra sao. Khi ấy chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy kỹ năng chuyển đổi trạng thái nhanh và những đường chuyền nhắm đến sau lưng các hậu vệ đối phương.

"Trận bán kết rất khó đoán, nhưng tôi tin các cầu thủ U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh, trình độ và thể lực để giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng chúng ta có một trận đấu tốt và vào chung kết để tạo nên chiến thắng lịch sử" HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #trực tiếp bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Trung Quốc #Đình Bắc #Đình Bắc U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục