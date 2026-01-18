Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Real Sociedad vs Barcelona, 03h00 ngày 19/1: Đè bẹp chủ nhà

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona nhiều khả năng giành trọn vẹn 3 điểm, khi chỉ phải chạm trán với Real Sociedad đang trên hành trình đi tìm sự ổn định tại La Liga mùa này.

0a94bf9a51c66cd45a35400563909296.jpg
Barcelona thắng 8/10 lần đối đầu gần nhất với Real Sociedad.

Nhận định Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad giành được 21 điểm sau 19 vòng đấu, thành tích khiến họ tiếp tục giậm chân ở nửa dưới bảng xếp hạng và vẫn loay hoay với bài toán ổn định phong độ. Dù vậy, việc bổ nhiệm Matarazzo đã mang đến những tín hiệu tích cực ban đầu. Real Sociedad đang có chuỗi ba trận bất bại trên mọi đấu trường, qua đó phần nào giúp đội bóng lấy lại sự tự tin trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

La Real vừa trải qua quãng thời gian thi đấu khá bận rộn nhưng vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết. Họ giành 4 điểm trong hai vòng La Liga gần nhất, khi hòa Atletico Madrid và đánh bại Getafe. Xen giữa đó, họ vượt qua Osasuna để góp mặt tại tứ kết Cúp Nhà vua.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Real Sociedad mùa này lại nằm ở phong độ sân nhà. La Real đang sở hữu một trong những thành tích kém nhất tại La Liga khi chỉ kiếm được 11 điểm sau 9 trận tại Reale Arena, với vỏn vẹn 3 chiến thắng. Điều này khiến họ gặp bất lợi lớn khi đối đầu các đối thủ hàng đầu.

Xét về đối đầu, Real Sociedad không có nhiều cơ sở để lạc quan. Họ đã để thua 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Barcelona tại La Liga, dù từng tạo nên bất ngờ với chiến thắng 1-0 ở trận lượt về mùa trước.

Trong khi đó, Barcelona đang trình diễn phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân của Hansi Flick đã toàn thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, qua đó sớm giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2025-26.

Giữa tuần qua, Barcelona vượt qua Racing Santander tại Cúp Nhà vua mà không sử dụng đội hình mạnh nhất. Hiện tại, Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid. Chuỗi chín chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, kéo dài từ sau trận El Clasico hồi cuối tháng 10, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tập thể dưới thời Hansi Flick. Dù hàng thủ đôi lúc vẫn bộc lộ những vấn đề, Barcelona vẫn cho thấy vì sao họ được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Sociedad vs Barcelona

Kể từ sau thất bại trước Chelsea, Barcelona thắng 11 trận liên tiếp, trong đó có 6 trận sạch lưới.

Real Sociedad đang chơi tốt trong thời gian gần đây với 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona. Đội bóng Xứ Catalan đánh bại đối thủ trong 8/10 gần đây.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad sẽ không có sự phục vụ của Inaki Ruperez. Yangel Herrera và Orri Oskarsson bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Barcelona, ​​Gavi và Christensen vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Real Sociedad 1-3 Barcelona

Khanh Kiều
#Nhận định Real Sociedad vs Barcelona #La Liga #Real Sociedad vs Barcelona #Dự đoán Real Sociedad vs Barcelona #Đội hình Real Sociedad vs Barcelona #Phong độ Real Sociedad vs Barcelona #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục