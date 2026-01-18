Nhận định Real Sociedad vs Barcelona, 03h00 ngày 19/1: Đè bẹp chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona nhiều khả năng giành trọn vẹn 3 điểm, khi chỉ phải chạm trán với Real Sociedad đang trên hành trình đi tìm sự ổn định tại La Liga mùa này.

Barcelona thắng 8/10 lần đối đầu gần nhất với Real Sociedad.

Nhận định Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad giành được 21 điểm sau 19 vòng đấu, thành tích khiến họ tiếp tục giậm chân ở nửa dưới bảng xếp hạng và vẫn loay hoay với bài toán ổn định phong độ. Dù vậy, việc bổ nhiệm Matarazzo đã mang đến những tín hiệu tích cực ban đầu. Real Sociedad đang có chuỗi ba trận bất bại trên mọi đấu trường, qua đó phần nào giúp đội bóng lấy lại sự tự tin trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

La Real vừa trải qua quãng thời gian thi đấu khá bận rộn nhưng vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết. Họ giành 4 điểm trong hai vòng La Liga gần nhất, khi hòa Atletico Madrid và đánh bại Getafe. Xen giữa đó, họ vượt qua Osasuna để góp mặt tại tứ kết Cúp Nhà vua.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Real Sociedad mùa này lại nằm ở phong độ sân nhà. La Real đang sở hữu một trong những thành tích kém nhất tại La Liga khi chỉ kiếm được 11 điểm sau 9 trận tại Reale Arena, với vỏn vẹn 3 chiến thắng. Điều này khiến họ gặp bất lợi lớn khi đối đầu các đối thủ hàng đầu.

Xét về đối đầu, Real Sociedad không có nhiều cơ sở để lạc quan. Họ đã để thua 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Barcelona tại La Liga, dù từng tạo nên bất ngờ với chiến thắng 1-0 ở trận lượt về mùa trước.

Trong khi đó, Barcelona đang trình diễn phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân của Hansi Flick đã toàn thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, qua đó sớm giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2025-26.

Giữa tuần qua, Barcelona vượt qua Racing Santander tại Cúp Nhà vua mà không sử dụng đội hình mạnh nhất. Hiện tại, Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid. Chuỗi chín chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, kéo dài từ sau trận El Clasico hồi cuối tháng 10, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tập thể dưới thời Hansi Flick. Dù hàng thủ đôi lúc vẫn bộc lộ những vấn đề, Barcelona vẫn cho thấy vì sao họ được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Sociedad vs Barcelona

Kể từ sau thất bại trước Chelsea, Barcelona thắng 11 trận liên tiếp, trong đó có 6 trận sạch lưới.

Real Sociedad đang chơi tốt trong thời gian gần đây với 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona. Đội bóng Xứ Catalan đánh bại đối thủ trong 8/10 gần đây.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad sẽ không có sự phục vụ của Inaki Ruperez. Yangel Herrera và Orri Oskarsson bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Barcelona, ​​Gavi và Christensen vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Real Sociedad 1-3 Barcelona