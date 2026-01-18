Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lượt 4 giải nữ vô địch U19 Quốc gia: TP.HCM đại thắng Than KSVN

PV

TP.HCM thi đấu ấn tượng và thắng đậm Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) ở lượt 4 giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - cúp Acecook 2026.

Tâm điểm của lượt 4 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM. HLV Lưu Ngọc Mai hiểu rằng chiến thắng trước Than KSVN rất quan trọng và đây là mục tiêu buộc phải đạt được. TP.HCM đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Một vài pha bóng nguy hiểm dần xuất hiện. Tuy nhiên, chưa có bàn thắng nào được ghi.

Ngược lại, Than KSVN cũng sẵn sàng tạo ra các phan phản công đáng chú ý. Đáng tiếc, những đường chuyền cuối cùng của đại diện vùng mỏ thường không chuẩn xác. Phút 43, từ đường chọc khe của Thục Nghi, hậu vệ trái Nguyễn Thùy Linh tăng tốc rất nhanh và tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM.

Cởi bỏ được áp lực về tâm lý, TP.HCM càng chơi càng hay. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thục Ánh loại bỏ hậu vệ Than KSVN trước khi dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt và TP.HCM tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 50, Nguyễn Thùy Linh đá phạt góc rất hay để Quỳnh Anh chạm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác.

Thực tế, hàng thủ Than KSVN thi đấu rất lỏng lẻo ở trận đấu này. 5 phút sau, kịch bản lặp lại khi Thục Nghi kiến tạo để Thùy Linh dứt điểm nâng tỉ số lên 4-0. Phút 62, vẫn là Thùy Linh đá phạt góc và Quỳnh Anh đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0. Cuối trận, Kim Chi dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 6-0 cho TP.HCM.

Ở trận đấu lúc 18h cùng ngày, Thái Nguyên T&T cầm hòa Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-1, qua đó cùng chia nhau 1 điểm.

PV
#TP.HCM #Than KSVN #U19 Quốc gia #bóng đá nữ #giải đấu #cúp Acecook #bóng đá trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục