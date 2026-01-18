Lượt 4 giải nữ vô địch U19 Quốc gia: TP.HCM đại thắng Than KSVN

Tâm điểm của lượt 4 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM. HLV Lưu Ngọc Mai hiểu rằng chiến thắng trước Than KSVN rất quan trọng và đây là mục tiêu buộc phải đạt được. TP.HCM đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Một vài pha bóng nguy hiểm dần xuất hiện. Tuy nhiên, chưa có bàn thắng nào được ghi.

Ngược lại, Than KSVN cũng sẵn sàng tạo ra các phan phản công đáng chú ý. Đáng tiếc, những đường chuyền cuối cùng của đại diện vùng mỏ thường không chuẩn xác. Phút 43, từ đường chọc khe của Thục Nghi, hậu vệ trái Nguyễn Thùy Linh tăng tốc rất nhanh và tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM.

Cởi bỏ được áp lực về tâm lý, TP.HCM càng chơi càng hay. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thục Ánh loại bỏ hậu vệ Than KSVN trước khi dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt và TP.HCM tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 50, Nguyễn Thùy Linh đá phạt góc rất hay để Quỳnh Anh chạm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác.

Thực tế, hàng thủ Than KSVN thi đấu rất lỏng lẻo ở trận đấu này. 5 phút sau, kịch bản lặp lại khi Thục Nghi kiến tạo để Thùy Linh dứt điểm nâng tỉ số lên 4-0. Phút 62, vẫn là Thùy Linh đá phạt góc và Quỳnh Anh đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0. Cuối trận, Kim Chi dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 6-0 cho TP.HCM.

Ở trận đấu lúc 18h cùng ngày, Thái Nguyên T&T cầm hòa Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-1, qua đó cùng chia nhau 1 điểm.