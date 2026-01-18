Những chia sẻ đầy xúc động của các tuyển thủ U23 Việt Nam trước trận bán kết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có những chia sẻ từ đáy lòng, cam kết chiến đấu hết mình để đất nước và gia đình tự hào.

1000043192.jpg

Trong buổi tập sáng 17/1, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu các học trò lần lượt đứng trước ống kính máy quay và chia sẻ cảm xúc của bản thân trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Họ có thể nói về ước mơ, gửi những lời nhắn nhủ tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong hai trận sắp tới. Đây là một liệu pháp tâm lý, vừa giúp các cầu thủ giải phóng tâm trí vừa thúc đẩy động lực, khát khao chiến thắng trong mỗi người.

Với tư cách đội trưởng, Khuất Văn Khang đã đưa ra lời hứa danh dự, rằng anh và các đồng đội "sẽ giành chiến thắng ở những trận đấu tới, mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cùng nhắn nhủ bố mẹ và người thân "sẽ thi đấu thật tốt để làm rạng danh gia đình".

Với Minh Phúc, anh cam kết "sẽ chiến đấu bằng cả trái tim, cố gắng hết mình, chiến đấu với niềm tự hào dân tộc vì gia đình, vì niềm vui của hàng triệu người hâm mộ".

Trước các đồng đội, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã nói về giấc mơ khi thơ ấu, anh mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. "Giờ thì mơ ước ấy đã thành, và tôi mơ một giấc mơ khác, sẽ lên ngôi vô địch VCK U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam", trung vệ của PVF-CAND cười.

Bằng tiếng Việt, chàng trai sinh ra tại Nga Lê Viktor tuyên bố: "Tôi quyết tâm vô địch VCK U23 châu Á 2026". Ở trận tứ kết, tất cả đã lo lắng khi Lê Viktor phải rời sân sau cú va chạm mạnh vào đầu với đối thủ cao lớn bên phía U23 UAE. Hiện tại anh đã ổn và hoàn toàn sẵn sàng cho trận bán kết.

Dĩ nhiên mục tiêu của Lê Viktor cùng đồng đội không dừng ở bán kết. Nguyễn Lê Phát, cậu em út của U23 Việt Nam vừa có bàn ra mắt, cho biết anh ra sân và chiến đấu hết mình "để biến VCK U23 châu Á 2926 thành giải đấu đáng nhớ nhất", không chỉ cá nhân anh mà còn với cả bóng đá nước nhà.

Sinh năm 2007, Lê Phát còn cơ hội tham dự kỳ kế tiếp, nhưng với những cầu thủ khác, đây là kỳ U23 châu Á cuối cùng. Trung vệ Phạm Lý Đức chia sẻ, "đây là giải cuối cùng của lứa bọn tôi, nên chúng tôi sẽ chơi với 200% sức lực để chiến thắng, đầu tiên là trận bán kết sắp tới, mang niềm vui cho người hâm mộ và ba mẹ".

Dễ nhận thấy không khí trong đội tràn ngập hưng phấn và tinh thần quyết tâm. Thủ môn Trần Trung Kiên nói, anh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để "mang vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và Gia Lai nói riêng". "Gia Lai mình mãi đỉnh", bức tường thành của U23 Việt Nam gửi lời nhắn nhủ về quê nhà.

Trong khi đó, trung vệ Nhật Minh cho biết muốn dành tặng chức vô địch cho quê hương Hải Phòng, còn ngôi sao Đình Bắc quyết tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao để tri ân CLB CAHN vì đã cho cơ hội được tập luyện, thi đấu trong môi trường tốt, trở thành bệ phóng để anh hướng lên phía trước.

Riêng Nguyễn Thái Quốc Cường lại khá đặc biệt, khi khiến đồng đội cười rũ với cam kết "dâng hiến bản thân", nguyện từ bỏ đồ ăn ngoại, "chỉ ăn đồ Việt trong một tháng sau khi U23 Việt Nam thắng hai trận còn lại trong hành trình ở VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Hải
