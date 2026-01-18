Nhận định Wolves vs Newcastle, 21h00 ngày 18/1: Bài 'test' hồi sinh

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Newcastle, vòng 22 giải Premier League 2025/26, lúc 21h00 ngày 18/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Wolves đang dần tìm lại sự tự tin dưới thời HLV Rob Edwards, nhưng cuộc tiếp đón Newcastle tại Molineux sẽ là bài kiểm tra lớn cho tham vọng trụ hạng của đội chủ nhà.

Nhận định trước trận đấu

Chỉ vài tuần trước, Wolverhampton từng đứng trước viễn cảnh u ám khi bị xem là ứng viên số một cho suất xuống hạng Championship, thậm chí đối diện nguy cơ sở hữu số điểm thấp kỷ lục trong lịch sử Premier League. Tuy nhiên, bước sang năm mới, đội bóng áo vàng-đen đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ rệt.

Đoàn quân của HLV Rob Edwards giành được 5 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, với hai trận hòa trên sân của Manchester United và Everton, xen giữa là chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước West Ham. Đáng chú ý, đó cũng là lần hiếm hoi Wolves cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Sân chơi đấu cúp tiếp tục mang lại cú hích tinh thần cho Wolves khi tiền đạo Jorgen Strand Larsen, cái tên đang được nhắc đến nhiều trong các tin đồn chuyển nhượng, lập hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng đậm 6-1 trước Shrewsbury tại FA Cup cuối tuần qua.

Dù vẫn xếp cuối bảng Premier League, Wolves hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với Burnley (thứ 19) xuống còn 3 điểm nếu giành chiến thắng ở vòng đấu này, đồng thời tiến gần tới việc vượt qua 11 điểm “tai tiếng” của Derby County, đội từng có mùa giải tệ nhất lịch sử Premier League.

Hai chiến thắng liên tiếp trên sân nhà Molineux, nơi Wolves đã ghi tới 9 bàn trong thời gian ngắn, đang tiếp thêm niềm tin cho các cổ động viên. Tuy nhiên, thắng lợi 3-0 trước West Ham mới chỉ là trận giữ sạch lưới đầu tiên của họ trên sân nhà tại Premier League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng đang dần cải thiện bộ mặt sân khách sau giai đoạn đầu mùa đầy thất vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, “Chích chòe” mới có 2 chiến thắng trên sân đối phương tại Premier League, trong đó có thắng lợi trước Burnley ở chuyến làm khách gần nhất.

Chiến thắng tại Turf Moor đã mở đầu cho chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Eddie Howe. Sau đó, Newcastle ghi dấu ấn với bàn thắng muộn nhất lịch sử Premier League (phút 101:48) do công Harvey Barnes trong trận thắng Leeds United, trước khi vượt qua Bournemouth trên chấm luân lưu tại FA Cup.

Dù vậy, tham vọng bảo vệ danh hiệu Carabao Cup của Newcastle đang bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại 0-2 trước Man City ở lượt đi bán kết. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại tại St James’ Park, đồng thời biến Man City trở thành đội khách đầu tiên giữ sạch lưới tại đây ở mùa giải năm nay.

Bất chấp cú sảy chân đó, 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League vẫn giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu, chỉ kém Liverpool, đội đứng thứ 4, đúng 3 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm ở vòng đấu cuối tuần, Newcastle sẽ có 3 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu đầu năm, điều họ chưa làm được kể từ năm 1996.

Đáng chú ý, Newcastle đang nắm ưu thế đối đầu khi toàn thắng 4 trận gần nhất trước Wolves, bao gồm chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân St James’ Park hồi tháng 9.

Thông tin lực lượng

Chiến thắng kịch tính 4-3 trước Leeds United ở vòng đấu Premier League gần nhất của Newcastle United đã bị lu mờ bởi chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Fabian Schar. HLV Eddie Howe xác nhận cầu thủ người Thụy Sĩ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng.

Khó khăn của Newcastle chưa dừng lại ở đó khi Jacob Murphy dính chấn thương gân kheo trong trận thua Man City và chắc chắn vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân Molineux. Ngoài ra, đội khách cũng không có sự phục vụ của bộ ba hậu vệ Emil Krafth (chấn thương đầu gối), Tino Livramento (gân kheo) và Dan Burn (xương sườn).

Tiền đạo trẻ Will Osula đang gặp vấn đề ở cổ chân và có nguy cơ phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, khả năng chân sút 22 tuổi rời Newcastle trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khiến vai trò của anh ở giai đoạn tới trở nên không chắc chắn.

Ở chiều ngược lại, Wolves đón nhận một số tín hiệu tích cực về lực lượng. Rodrigo Gomes và Ladislav Krejci đều kịp bình phục để góp mặt trong chiến thắng trước Shrewsbury tại FA Cup, trong khi Emmanuel Agbadou đã trở lại sau CAN.

Dẫu vậy, HLV Rob Edwards vẫn phải đối mặt với những tổn thất nhất định. Marshall Munetsi đã được cho mượn trở lại Ligue 1 trong màu áo Paris FC; Tawanda Chirewa vắng mặt do ốm; còn Jean-Ricner Bellegarde và Toti Gomes (cùng chấn thương đùi) và Leon Chiwome (đứt dây chằng chéo trước) vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Hat-trick của Jorgen Strand Larsen ở FA Cup giúp Wolves có thêm phương án trên hàng công, song ở thời điểm hiện tại, Tolu Arokodare và Hwang Hee-chan nhiều khả năng vẫn là cặp tiền đạo được ưu tiên sử dụng trong đội hình xuất phát của đội chủ sân Molineux.

Đội hình dự kiến Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Arias, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Arokodare, Hwang Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Willock; Barnes, Woltemade, Gordon Dự đoán tỷ số: Wolves 1-2 Newcastle

