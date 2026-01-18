Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lượt 2 giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26: Đồng Tháp giành 3 điểm

PV

Đồng Tháp thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng ở lượt 2 bảng C giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia - cúp Modern 2025/26.

Để thua LPBank HAGL ở lượt trận đầu tiên, Đồng Tháp hiểu rằng mình buộc phải thắng SHB Đà Nẵng mới có hy vọng đi tiếp ở giải năm nay. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Bùi Văn Đông nỗ lực dâng cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm lợi thế. Nhưng một lần nữa, hàng thủ thiếu tập trung lại khiến họ phải trả giá.

Phút 32, Phan Văn Sỹ dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng. Lợi thế mong manh được đội bóng bên bờ sông Hàn giữ vững cho đến hết hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, nỗ lực tấn công sớm giúp Đồng Tháp có được điều mình cần.

Phút 49, Nguyễn Hữu Thiện điền tên mình lên bảng tỷ số giúp Đồng Tháp gỡ hòa 1-1. Chỉ 6 phút sau, vẫn là Hữu Thiện tung cú sút chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện miền Tây Nam bộ. Đến phút 67, Nguyễn Công Vinh tỏa sáng và ấn định chiến thắng 3-1 ngọt ngào cho Đồng Tháp.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, LPBank HAGL gặp rất nhiều khó khăn và không thể tạo ra bất ngờ trước một Sông Lam Nghệ An chơi kỷ luật. Ngay trong hiệp 1, Cao Hoàng Đạt và Hoàng Minh Hợi liên tiếp ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước 2-0. Bàn gỡ của Chí Hướng trong hiệp 2 không thể giúp LPBank HAGL thoát khỏi trận thua với tỉ số 1-2.

PV
#Đồng Tháp #U19 Quốc gia #SHB Đà Nẵng #bóng đá trẻ #giải vô địch

Xem thêm

Cùng chuyên mục