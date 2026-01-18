Lượt 2 giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26: Đồng Tháp giành 3 điểm

Để thua LPBank HAGL ở lượt trận đầu tiên, Đồng Tháp hiểu rằng mình buộc phải thắng SHB Đà Nẵng mới có hy vọng đi tiếp ở giải năm nay. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Bùi Văn Đông nỗ lực dâng cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm lợi thế. Nhưng một lần nữa, hàng thủ thiếu tập trung lại khiến họ phải trả giá.

Phút 32, Phan Văn Sỹ dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng. Lợi thế mong manh được đội bóng bên bờ sông Hàn giữ vững cho đến hết hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, nỗ lực tấn công sớm giúp Đồng Tháp có được điều mình cần.

Phút 49, Nguyễn Hữu Thiện điền tên mình lên bảng tỷ số giúp Đồng Tháp gỡ hòa 1-1. Chỉ 6 phút sau, vẫn là Hữu Thiện tung cú sút chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện miền Tây Nam bộ. Đến phút 67, Nguyễn Công Vinh tỏa sáng và ấn định chiến thắng 3-1 ngọt ngào cho Đồng Tháp.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, LPBank HAGL gặp rất nhiều khó khăn và không thể tạo ra bất ngờ trước một Sông Lam Nghệ An chơi kỷ luật. Ngay trong hiệp 1, Cao Hoàng Đạt và Hoàng Minh Hợi liên tiếp ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước 2-0. Bàn gỡ của Chí Hướng trong hiệp 2 không thể giúp LPBank HAGL thoát khỏi trận thua với tỉ số 1-2.